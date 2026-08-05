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Rusya'dan Ukrayna'ya balistik füze saldırısı. Kiev'de en az 15 kişi öldü

05.08.2026 07:27

NTV - Haber Merkezi

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Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yeni bir balistik füze saldırısı düzenledi. Sirenlerin çaldığı kentte en az 15 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi de yaralandı.

Rusya'dan Ukrayna'ya balistik füze saldırısı. Kiev'de en az 15 kişi öldü
Reuters

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kentin yerel saat 01.33'ten itibaren balistik füze saldırısı altında olduğunu bildirdi.

Rusya'dan Ukrayna'ya balistik füze saldırısı. Kiev'de en az 15 kişi öldü 1
Reuters

Kiev'in iki ayrı semtindeki bazı depoların hasar gördüğünü vurgulayan Kliçko, "Ayrıca Golosiyvskiy semtinde, bir işletme binasının vurulması sonucu amonyak sızıntısı meydana geldi. Acil durum ekipleri bölgelere intikal ediyor." ifadesini kullandı.

Rusya'dan Ukrayna'ya balistik füze saldırısı. Kiev'de en az 15 kişi öldü 2
Reuters

Saldırılarda 15 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 27 kişinin de yaralandığı açıklandı. 

Rusya'dan Ukrayna'ya balistik füze saldırısı. Kiev'de en az 15 kişi öldü 3
Reuters

Kiev'in vurulmasının ardından Ukrayna, 24 saat içinde ikinci kez Rusya'nın en büyük e-ticaret şirketinin depolarına saldırı düzenlediğini duyurdu.

Rusya'dan Ukrayna'ya balistik füze saldırısı. Kiev'de en az 15 kişi öldü 4
Reuters