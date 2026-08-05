Rusya'dan Ukrayna'ya balistik füze saldırısı. Kiev'de en az 15 kişi öldü

Kiev'in iki ayrı semtindeki bazı depoların hasar gördüğünü vurgulayan Kliçko, "Ayrıca Golosiyvskiy semtinde, bir işletme binasının vurulması sonucu amonyak sızıntısı meydana geldi. Acil durum ekipleri bölgelere intikal ediyor." ifadesini kullandı.