Rusya'dan Ukrayna'ya balistik füze saldırısı. Kiev'de en az 15 kişi öldü
05.08.2026 07:27
Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yeni bir balistik füze saldırısı düzenledi. Sirenlerin çaldığı kentte en az 15 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi de yaralandı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kentin yerel saat 01.33'ten itibaren balistik füze saldırısı altında olduğunu bildirdi.
Kiev'in iki ayrı semtindeki bazı depoların hasar gördüğünü vurgulayan Kliçko, "Ayrıca Golosiyvskiy semtinde, bir işletme binasının vurulması sonucu amonyak sızıntısı meydana geldi. Acil durum ekipleri bölgelere intikal ediyor." ifadesini kullandı.
Saldırılarda 15 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 27 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Kiev'in vurulmasının ardından Ukrayna, 24 saat içinde ikinci kez Rusya'nın en büyük e-ticaret şirketinin depolarına saldırı düzenlediğini duyurdu.