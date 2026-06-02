Rusya’dan Ukrayna’ya gece boyu füzeler yağdı. “Kıyamet gibiydi”
02.06.2026 10:02
Rusya, gece boyunca Ukrayna genelinde savaşın en yoğun saldırılarından birini düzenledi. Kiev ve Dnipro başta olmak üzere birçok kentte can kaybı artmaya devam ediyor.
11 KİŞİ ÖLDÜ, 100'DEN FAZLASI YARALANDI
Rusya, gece boyunca yüzlerce insansız hava aracı (İHA) ve onlarca füzeyle Ukrayna genelinde savaşın en yoğun saldırılarından birini gerçekleştirdi.
Ukraynalı yetkililer saldırılarda en az 11 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 100 kişinin yaralandığını açıklarken, Moskova saldırıların Ukrayna’nın askeri-sanayi altyapısını hedef aldığını savundu.
656 DRONE VE 73 FÜZE ATEŞLENDİ
Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus ordusunun gece boyunca 656 İHA ile 73 füze fırlattığını duyurdu. Açıklamada, saldırıda kullanılan mühimmat arasında düşürülmesi zor balistik füzelerin de bulunduğu belirtildi.
Ukrayna tarafı, 602 İHA ile 40 füzenin etkisiz hale getirildiğini açıklarken, ülke genelinde hava saldırısı alarmları gece boyunca sürdü.
KİEV'DE APARTMAN ÇÖKTÜ, METRO SIĞINAĞA DÖNÜŞTÜ
Başkent Kiev, saldırıların en ağır hissedildiği kentlerden biri oldu. Belediye Başkanı Vitali Klitschko, kentte en az dört kişinin öldüğünü, 58 kişinin yaralandığını ve yaralılar arasında çocukların da bulunduğunu söyledi.
Bir füzenin 24 katlı bir apartmana isabet ettiği ve yapının bir bölümünün çöktüğü belirtilirken, enkaz altında kalanlar olabileceği ifade edildi. Dokuz katlı bir apartmanın da füze parçalarının düşmesi sonucu alev aldığı bildirildi.
Saldırılar sırasında binlerce kişi metro istasyonlarına sığınırken, görgü tanıkları gece boyunca patlama seslerinin sürdüğünü aktardı.
Saldırı bölgesinde konuşan Olha Mudra, yaşadıklarını “Ne olduğunu anlayamadık, adeta kıyamet gibiydi.” sözleriyle anlattı.
Ülkenin güneydoğusundaki Dnipro ve çevresinde düzenlenen füze ve drone saldırılarında en az altı kişinin öldüğü, 36 kişinin yaralandığı açıklandı.
ZELENSKİ'DEN SALDIRI UYARISI GELMİŞTİ
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırılardan saatler önce yayımladığı video mesajında Rusya’nın büyük çaplı bir saldırı hazırlığında olduğu uyarısında bulunmuştu.
Zelenski, “İstihbaratın Rus saldırılarına ilişkin uyarıları devam ediyor. Büyük bir saldırı mümkün. Hazırlık yaptılar.” ifadelerini kullanmıştı.
MOSKOVA: HİPERSONİK FÜZELER KULLANDIK
Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırıların ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın askeri-sanayi kompleksine yönelik “kitlesel saldırı” düzenlendiğini duyurdu.
Bakanlık açıklamasında, saldırılarda yüksek hassasiyetli silahlar ve hipersonik füzelerin kullanıldığı belirtilirken; Kiev’in yanı sıra Zaporijya ve Harkov bölgelerindeki hedeflerin vurulduğu ifade edildi.
Moskova ayrıca Ukrayna ordusunun kullandığı enerji ve ulaşım altyapısının da hedef alındığını savundu.
KARŞILIKLI SALDIRILAR SÜRÜYOR
Rus bölgeleri de gece boyunca saldırı altında kaldı. Rus yetkililer, güneydeki Krasnodar bölgesinde bulunan Ilsky petrol rafinerisinde Ukrayna’ya ait bir drone saldırısı sonrası yangın çıktığını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca toplam 148 Ukrayna İHA’sının düşürüldüğünü duyururken, Rusya sınırındaki Belgorod bölgesinde bir Ukrayna drone saldırısında 11 yaşındaki bir çocuğun yaralandığı belirtildi.
Rusya tarafından ilhak edilen Kırım’daki Sivastopol kentinde de hava savunma sistemlerinin İHA saldırılarını püskürtmeye çalıştığı bildirildi.