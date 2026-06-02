Rusya’dan Ukrayna’ya gece boyu füzeler yağdı. “Kıyamet gibiydi”

Başkent Kiev, saldırıların en ağır hissedildiği kentlerden biri oldu. Belediye Başkanı Vitali Klitschko, kentte en az dört kişinin öldüğünü, 58 kişinin yaralandığını ve yaralılar arasında çocukların da bulunduğunu söyledi.

Bir füzenin 24 katlı bir apartmana isabet ettiği ve yapının bir bölümünün çöktüğü belirtilirken, enkaz altında kalanlar olabileceği ifade edildi. Dokuz katlı bir apartmanın da füze parçalarının düşmesi sonucu alev aldığı bildirildi.

Saldırılar sırasında binlerce kişi metro istasyonlarına sığınırken, görgü tanıkları gece boyunca patlama seslerinin sürdüğünü aktardı.

Saldırı bölgesinde konuşan Olha Mudra, yaşadıklarını “Ne olduğunu anlayamadık, adeta kıyamet gibiydi.” sözleriyle anlattı.

Ülkenin güneydoğusundaki Dnipro ve çevresinde düzenlenen füze ve drone saldırılarında en az altı kişinin öldüğü, 36 kişinin yaralandığı açıklandı.