Rusya'nın Amazon'u, Ukrayna saldırıları nedeniyle 1,5 milyar dolar zarar açıkladı
31.07.2026 16:40
Ukrayna’nın Rusya’nın en büyük online perakendecisi Wildberries’in depolarına düzenlediği saldırılar, şirkete 1,5 milyar dolardan fazla maddi hasar verdi ve depolama kapasitesinin yaklaşık yüzde 10’u kullanılamaz hale geldi.
Ukrayna’nın Rusya’nın en büyük online perakendecisi Wildberries’in depolarına temmuz ortasından bu yana yaklaşık on kez düzenlediği saldırılar, şirkete ciddi maddi kayıplar verdirdi.
Forbes dergisinin haberine göre, geçen hafta Rusya’nın güneyindeki iki depoya yönelik saldırılar tek başına 1,5 milyar dolardan fazla hasara yol açtı. Diğer medya kuruluşları ise şirketin toplam depolama kapasitesinin yüzde 10’unu kaybedebileceğini belirtti.
Saldırılar ilk olarak 18 Temmuz’da Moskova yakınlarındaki bir depo ile başkentin güneyindeki Tambov bölgesindeki bir başka depoyu hedef aldı.
Ardından güneydeki Krasnodar bölgesinden cephe hattına yaklaşık 1200 kilometre uzaklıktaki Sarapul kentine kadar merkez ve batı Rusya’daki yaklaşık on iki depo daha vuruldu.
Yetkililere göre yangınlar sonucu en az sekiz kişi hayatını kaybetti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, vurulan depoları “Rus ordusuna drone bileşenleri, seyrüsefer ekipmanı ve diğer teçhizatı tedarik eden lojistik merkezler” olarak nitelendirdi.
Ancak hem Wildberries hem de Kremlin bu tanımlamayı reddetti. Saldırıların ardından şirket, internet sitesinde Ukrayna savaşıyla bağlantılı malzemeler için kullanılan arama etiketini kaldırdığı gözlendi.
Wildberries, ülkenin toplam perakende cirosunun yüzde 10’una kadarını oluşturan en büyük online perakendeci konumunda.
Şirketin uzak köyler dahil ülke genelinde on binlerce teslimat noktası bulunuyor ve ilaçtan çocuk ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.
Wildberries, 2022’de Ukrayna savaşının başlamasından bu yana, üçüncü ülke üzerinden markalı ürün ithal ederek Rusların Batı yaptırımlarını delmesine yardım etmekle suçlanıyor.
Şirket, günde 20 milyondan fazla işlem gerçekleştirdiğini ve birçok KOBİ’nin ürünlerini satmak için platforma bağımlı olması nedeniyle Rus ekonomisinin ayakta kalmasında önemli rol oynadığını belirtiyor.
Ukrayna savunma şirketi Fire Point’in başkanı Denis Ştilerman, saldırıların kısmen Rusya ekonomisine zarar vermeyi amaçladığını ve mali bir krizi tetikleyebileceğini söyledi.
SATICILAR MAĞDUR
Wildberries, saldırılarda hayatını kaybeden çalışanlarının ailelerine yaklaşık 500 bin dolar tazminat ödediğini açıkladı.
Şirket ayrıca bazı küçük işletmelerin kayıplarını da karşıladı, ancak pek çok satıcı hâlâ zararlarını telafi edemediklerini belirtiyor.
Bazı satıcılar, depo tesislerine yönelik drone saldırısı durumunda tazminat hakkından feragat eden maddeleri imzalamak zorunda kaldıklarını bildirdi.
Çocuk giyim markası kurucusu Viktorya Terehova, Instagram’da yayınladığı videoda stoklarının “neredeyse tamamını” kaybettiğini ve tazminat alamadığını söyledi.
AFP ajansına konuşan Terehova, “Sadece malları değil, onlara yatırdığımız tüm parayı da kaybettik. Umarım bunu atlatacak güce, cesarete ve dayanıklılığa sahip olurum” dedi.
Kremlin, hükümetin Wildberries’e yardım etmesi gerekebileceğini kabul etti, ancak devlet yardımı konusunda henüz bir karar alınmadı.
Şirketin CEO’su ve Rusya’nın en zengin kadını unvanına sahip Tatiana Kim, güvenlik önlemleri üzerinde çalıştıklarını ve malları yönlendirdiklerini belirterek, Kiev yönetimini “sıradan insanlara” saldırmakla suçladı.
Şirket, son günlerde Rusya genelinde “Girişimcileri bir siparişle destekleyin” sloganıyla geniş çaplı bir reklam kampanyası başlattı.