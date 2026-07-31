Rusya'nın Amazon'u, Ukrayna saldırıları nedeniyle 1,5 milyar dolar zarar açıkladı

Ukrayna’nın Rusya’nın en büyük online perakendecisi Wildberries’in depolarına temmuz ortasından bu yana yaklaşık on kez düzenlediği saldırılar, şirkete ciddi maddi kayıplar verdirdi.

Forbes dergisinin haberine göre, geçen hafta Rusya’nın güneyindeki iki depoya yönelik saldırılar tek başına 1,5 milyar dolardan fazla hasara yol açtı. Diğer medya kuruluşları ise şirketin toplam depolama kapasitesinin yüzde 10’unu kaybedebileceğini belirtti.

Saldırılar ilk olarak 18 Temmuz’da Moskova yakınlarındaki bir depo ile başkentin güneyindeki Tambov bölgesindeki bir başka depoyu hedef aldı.

Ardından güneydeki Krasnodar bölgesinden cephe hattına yaklaşık 1200 kilometre uzaklıktaki Sarapul kentine kadar merkez ve batı Rusya’daki yaklaşık on iki depo daha vuruldu.

Yetkililere göre yangınlar sonucu en az sekiz kişi hayatını kaybetti.