"Rusya'nın Davos"u sirenlerle açıldı. Ukrayna'dan St. Petersburg'a saldırı

Saldırı, Rusya’nın önemli ekonomi etkinliklerinden biri olarak bilinen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nun 29’uncusunun başlayacağı gün geldi. Foruma yabancı ülkelerden dahil yetkililer ve binlerce iş insanı katılıyor. ​​​

Bu sene foruma uzun bir aranın ardından ABD heyetinin de katılacaktı. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, "Amerikalılar 2017-2018'den beri bu seviyede forumda temsil edilmedi." demişti.

Yapılan saldırıya rağmen forumun başladığı bildirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in forum kapsamındaki ana oturuma 5 Haziran’da katılarak konuşma yapması ve bazı soruları yanıtlaması planlanıyor. Foruma, dış basında ‘’Putin'in Davos'u'' da deniyordu.