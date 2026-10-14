Rusya'nın devasa teknoloji üssü vuruldu. 900'den fazla hava aracı uçtu
14.10.2026 14:32
Rusya'nın en büyük bankası ve yapay zeka geliştiricisi Sberbank'ın stratejik veri merkezi Ukrayna İHA'sı tarafından vuruldu.
Rusya'nın varlıkları ve müşteri sayısı bakımından en büyük finans kuruluşu olan devlete ait Sberbank'a ait bir veri merkezi insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındı.
Balakovo kentindeki merkeze yönelik saldırının ardından bankanın tüm sistem ve hizmetlerinin aksamadan çalışmayı sürdürdüğü bildirildi.
Sberbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aleksandr Vedyahin konuya ilişkin yaptığı açıklamada veri merkezine yönelik saldırıyı doğrulayarak, "Sberbank'ın tüm sistemleri ve hizmetleri normal şekilde, herhangi bir aksama yaşanmadan çalışıyor" dedi.
Saratov bölgesinde, Volga Nehri kıyısında yer alan Balakovo'daki saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Bölge Valisi Roman Busargin, sosyal medya hesabı üzerinden can kaybı bilgisini paylaştı.
HEDEFTEKİ TESİS NÜKLEER SANTRALİNDE YAKININDA
İHA saldırısına uğrayan veri merkezi, teknoloji alanında da faaliyet gösteren Sberbank'ın en kritik yatırımlarından biri sayılıyor.
Rus devlet haber ajansı RIA Novosti'nin 2024 yılında aktardığına göre, 55 bin metrekarelik alana yayılan bu yerleşkenin 2027 yılında faaliyete geçmesi planlanan Rusya'nın en büyük süper bilgisayarına ev sahipliği yapması öngörülüyordu.
Hedef alınan stratejik tesis, Balakovo nükleer güç santrali ile Saratov hidroelektrik santralinin bitişiğinde yer alıyor.
Fakat tesis bünyesindeki süper bilgisayarların saldırıda zarar görüp görmediğine ilişkin Sberbank tarafından bir açıklama yapılmadı.
Sberbank, Rusya pazarını paylaştığı en büyük yerel rakibi teknoloji devi Yandex ile birlikte ülkenin önde gelen yapay zeka geliştiricisi konumunda.
Rusya içi pazar ağırlıklı olarak Sberbank'ın "GigaChat" modeli ile Yandex'in "YandexGPT" modeli arasında bölüşülüyor.
Yapay zeka modellerine yüklü yatırımlar yapan her iki şirket, Rusya'nın gelişmiş donanımlara erişimini zorlaştıran Batı yaptırımlarının da etkisiyle ABD ve Çin'deki küresel liderlerin yaklaşık dokuz ay gerisinde kalıyor.
İNTERNET ALTYAPILARINA YÖNELİK SALDIRILAR YOĞUNLAŞIYOR
Gerçekleşen bu eylem, Ukrayna'nın Rus internet altyapısını hedef alan misilleme operasyonlarının son halkası.
Ülkenin en büyük teknoloji şirketi Yandex de ay başından bu yana veri merkezlerine yönelik en az üç İHA saldırısı gerçekleştiğini duyurmuştu.
Ukrayna tarafı, söz konusu adımları Rusya'nın son aylarda kendi veri merkezlerine ve lojistik merkezlerine düzenlediği yoğun saldırılara karşı bir yanıt olarak nitelendiriyor.
Son olayla ilgili Ukrayna makamları hemen resmi bir açıklamada bulunmadı.
Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'nın gece boyunca Rusya topraklarına ve ilhak edilen Kırım Yarımadası'na 900'den fazla İHA fırlattığını açıkladı.
Yaşanan son hadiseler, hem Moskova'nın hem de Kiev'in uzun menzilli hava saldırılarını yoğunlaştırdığı bir dönemde kayıtlara geçti.