Rusya'nın devasa teknoloji üssü vuruldu. 900'den fazla hava aracı uçtu

Gerçekleşen bu eylem, Ukrayna'nın Rus internet altyapısını hedef alan misilleme operasyonlarının son halkası.

Ülkenin en büyük teknoloji şirketi Yandex de ay başından bu yana veri merkezlerine yönelik en az üç İHA saldırısı gerçekleştiğini duyurmuştu.

Ukrayna tarafı, söz konusu adımları Rusya'nın son aylarda kendi veri merkezlerine ve lojistik merkezlerine düzenlediği yoğun saldırılara karşı bir yanıt olarak nitelendiriyor.

Son olayla ilgili Ukrayna makamları hemen resmi bir açıklamada bulunmadı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'nın gece boyunca Rusya topraklarına ve ilhak edilen Kırım Yarımadası'na 900'den fazla İHA fırlattığını açıkladı.

Yaşanan son hadiseler, hem Moskova'nın hem de Kiev'in uzun menzilli hava saldırılarını yoğunlaştırdığı bir dönemde kayıtlara geçti.