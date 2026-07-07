Rutte'den savunma sanayiinde "devrim" çağrısı: "Makinelerin uğultusu kükremeye dönüşmeli"
07.07.2026 14:00
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, müttefik ülkelere ve savunma şirketlerine yatırımlarda daha fazla risk almaları ve "transatlantik savunma sanayisi devrimi" gerçekleştirmeleri çağrısında bulundu.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi çerçevesindeki Savunma Sanayii Forumu'nda müttefik ülkelerin savunma kapasitesini artıracak yeni projeleri açıkladı ve sanayi sektörüne yönelik stratejik çağrılarda bulundu.
Karar alıcılar ve sektör temsilcilerini bir araya getiren forumda konuşan Rutte, ittifak üyesi ülkelerin savunma sanayisindeki üretim ve inovasyon kapasitesini sergilemesi açısından bu platformun önemine değindi.
Müttefiklerin bir yıl önceki Lahey Zirvesi'nde savunma yatırımlarını artırma ve 2035 yılına kadar bu harcamaların gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5'ini oluşturması yönünde taahhütte bulunduğunu hatırlatan Rutte, geçen sürede kayda değer bir ilerleme sağlandığını belirtti.
Ankara'daki forum kapsamında Atlantik'in her iki yakasından müttefiklerin ve şirketlerin milyarlarca dolar değerinde yeni anlaşmalara imza atacağını ifade eden Rutte, bu yatırımların hem güvenliği pekiştireceğini hem de yüz binlerce yeni istihdam yaratacağını vurguladı.
Son bir yılda NATO'nun savunma sanayisi tabanını güçlendirmek için 37 milyar dolar yatırım yapıldığını kaydeden Genel Sekreter, gelecek yıl itibarıyla ittifakın yıllık yaklaşık 4 milyon top mermisi üretme kapasitesine ulaşacağını bildirdi.
"MAKİNELERİN UĞULTUSU KÜKREMEYE DÖNÜŞMELİ"
Rutte, küresel sınamalar ve rakiplerden gelen tehditler karşısında "transatlantik savunma endüstrisi devrimine" ihtiyaç duyulduğunu savunarak savunma şirketlerini yatırımlarında daha cesur olmaya çağırdı.
Forumda şirketlere seslenen Rutte, "Makinelerin uğultusu bir kükremeye dönüşmeli. Burada temsil edilen tüm ulusların sanayisi daha fazla risk almaya hazır olmalı. Talep orada ve siz bunu biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Tek bir ülkenin mevcut büyük talebi karşılayacak sanayi kapasitesine tek başına sahip olmadığını belirten Rutte, silah depolarını yeniden inşa etmek ve rakipleri geride bırakmak amacıyla "NATO Engine" adlı yeni bir transatlantik üretim girişimini duyurdu.
Bu programın, şirketlerin büyük yatırımlara girişmeden sınır ötesi işbirliği yapmasını kolaylaştıracağını ve atıl fabrika kapasitelerini hızlı üretim talepleriyle eşleştireceğini aktardı.
Ayrıca sanayinin ittifak fırsatlarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla 2027 yılında tam olarak faaliyete geçecek "NATO Front Door for Industry" adlı yeni bir portalın kurulduğunu ilan etti.
HAVA GÜCÜ VE ERKEN UYARI SİSTEMLERİNDE YENİ FİLOLAR
İttifakın havadan havaya yakıt ikmali ve stratejik nakliye kabiliyetini artıracak yeni hava platformlarını duyuran Rutte, müttefiklerin ittifaka ait Çok Uluslu Çok Amaçlı Tanker Taşımacılık Filosu'na katılacak 10. Airbus A330 MRTT uçağının alımını resmi olarak ilan edeceklerini söyledi.
Bu adımla birlikte 12 uçaklık tam bir filoya ulaşmaya yaklaştıklarını kaydeden Rutte, müttefiklerin ayrıca Airbus A400M uçaklarına odaklanan yeni bir stratejik hava nakliye projesi başlattıklarını belirtti.
Rutte, kullanım ömrünü tamamlayan Boeing E-3 Sentry AWACS uçaklarının yerine, gözetleme ve erken uyarı kapasitesini korumak amacıyla bazı üye ülkelerin İsveçli Saab firması tarafından üretilen yaklaşık 10 adet GlobalEye uçağı tedarik edeceğini açıkladı.
Bu sistemin hava, deniz ve kara alanlarında eş zamanlı gözetleme yapabildiğini ve balistik ile seyir füzelerini tespit etme kabiliyetine sahip olduğunu aktaran Rutte, projenin Avrupa ve Kanada tarafından ABD'nin katkılarıyla yürütülen transatlantik bir başarı öyküsü olduğunu ifade etti.
İHA'LARA KARŞI MİLYARLARCA DOLARLIK BÜTÇE
İnsansız hava araçlarının (İHA) modern savaşların belirleyici unsuru haline geldiğine dikkat çeken Genel Sekreter, ittifakın hem İHA kullanım kapasitesini artırdığını hem de bunlara karşı savunma sistemlerini güçlendirdiğini bildirdi.
Rutte, bu kapsamda başlatılan "NATO Drone Edge" girişimiyle müttefiklerin önümüzdeki 5 yıl boyunca İHA savunma teknolojilerine 40 milyar doların üzerinde yatırım yapacağını duyurdu. Ayrıca müttefik ülkelerin silahlı kuvvetlerindeki İHA operatörü sayısını 2027 yılına kadar 5 katına çıkarma taahhüdünde bulunduğunu ekledi.
Askeri eğitim alanında da adımlar atıldığını kaydeden Rutte; Finlandiya, Fransa ve İsveç'in "NATO Flight Training Europe" projesine katılmasıyla katılımcı ülke sayısının 20'ye, eğitim merkezi sayısının ise 8 ülkede 16'ya yükseldiğini paylaştı.
Rutte, tedarik zincirlerinin olası şoklardan korunması amacıyla bazı müttefiklerin kritik savunma materyalleri ile parçalarının depolanması ve ulaştırılması konusunda ortak bir proje yürüttüğünü de sözlerine ekledi.