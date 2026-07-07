Rutte'den savunma sanayiinde "devrim" çağrısı: "Makinelerin uğultusu kükremeye dönüşmeli"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi çerçevesindeki Savunma Sanayii Forumu'nda müttefik ülkelerin savunma kapasitesini artıracak yeni projeleri açıkladı ve sanayi sektörüne yönelik stratejik çağrılarda bulundu.

Karar alıcılar ve sektör temsilcilerini bir araya getiren forumda konuşan Rutte, ittifak üyesi ülkelerin savunma sanayisindeki üretim ve inovasyon kapasitesini sergilemesi açısından bu platformun önemine değindi.

Müttefiklerin bir yıl önceki Lahey Zirvesi'nde savunma yatırımlarını artırma ve 2035 yılına kadar bu harcamaların gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5'ini oluşturması yönünde taahhütte bulunduğunu hatırlatan Rutte, geçen sürede kayda değer bir ilerleme sağlandığını belirtti.

Ankara'daki forum kapsamında Atlantik'in her iki yakasından müttefiklerin ve şirketlerin milyarlarca dolar değerinde yeni anlaşmalara imza atacağını ifade eden Rutte, bu yatırımların hem güvenliği pekiştireceğini hem de yüz binlerce yeni istihdam yaratacağını vurguladı.

Son bir yılda NATO'nun savunma sanayisi tabanını güçlendirmek için 37 milyar dolar yatırım yapıldığını kaydeden Genel Sekreter, gelecek yıl itibarıyla ittifakın yıllık yaklaşık 4 milyon top mermisi üretme kapasitesine ulaşacağını bildirdi.