“Saatli bomba” deniyordu. Baraj çöktü, Nepal'de acil tahliye uyarısı

Rasuwa'da kriz yönetimi ve koordinasyondan sorumlu polis yetkilisi Deep Shamsher Jabra, barajın çöktüğü bilgisinin ulaşmasının ardından sahadaki güvenlik personeli ve kurtarma ekiplerinin derhal güvenli alanlara yönlendirildiğini söyledi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, “Tibet tarafındaki bir barajın yeniden yıkıldığı bilgisi alındı. Arama kurtarma ve yardım çalışmalarında görev alan tüm güvenlik personeli ve kurtarma ekipleri ile bölgedeki vatandaşlardan dikkatli olmaları, derhal güvenli bir bölgeye geçmeleri ve gelişmeleri yetkililere bildirmeleri istendi.” denildi.