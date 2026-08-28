“Saatli bomba” deniyordu. Baraj çöktü, Nepal'de acil tahliye uyarısı
28.08.2026 09:22
Son Güncelleme: 28.08.2026 09:30
Nepal, Tibet'teki barajın patladığını açıkladı. Kurtarma ekipleri güvenle bölgelere çekilmesi yönünde uyarıldı.
Nepal-Çin sınırında yüzlerce kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin ardından bölgede yeni bir acil durum yaşanıyor.
Tibet tarafında heyelan enkazının bir nehri tıkamasıyla oluşan doğal barajın çöktüğü ve büyük miktarda suyun Nepal'e doğru ilerlemeye başladığı bildirildi.
Nepal polisi, gelişmenin ardından Bhote Koshi ve Trishuli nehirleri boyunca yaşayanlara acilen yüksek ve güvenli bölgelere çıkmaları çağrısında bulundu. Helikopterlerle arama çalışmaları da durduruldu.
KURTARMA EKİPLERİNE “BÖLGEDEN ÇEKİLİN” TALİMATI
Rasuwa'da kriz yönetimi ve koordinasyondan sorumlu polis yetkilisi Deep Shamsher Jabra, barajın çöktüğü bilgisinin ulaşmasının ardından sahadaki güvenlik personeli ve kurtarma ekiplerinin derhal güvenli alanlara yönlendirildiğini söyledi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, “Tibet tarafındaki bir barajın yeniden yıkıldığı bilgisi alındı. Arama kurtarma ve yardım çalışmalarında görev alan tüm güvenlik personeli ve kurtarma ekipleri ile bölgedeki vatandaşlardan dikkatli olmaları, derhal güvenli bir bölgeye geçmeleri ve gelişmeleri yetkililere bildirmeleri istendi.” denildi.
“SAATLİ BOMBA” UYARISI YAPILMIŞTI
Çin ve Nepal makamları, felaketin ardından oluşan göllerin yeni bir afete yol açabileceği konusunda günlerdir uyarıda bulunuyordu.
Tibet'in Shigatse bölgesindeki Jilong'da oluşan doğal gölün yaklaşık 150 metre uzunluğunda ve 40-50 metre derinliğinde olduğu, içerisinde tahminen 1,5 ila 2 milyon metreküp su bulunduğu belirlenmişti.
Barajın beton yerine gevşek kaya ve tortulardan oluşması nedeniyle yükselen su seviyesine dayanamayabileceği belirtilmişti.
Çin Su Kaynakları Bakanlığı, önümüzdeki üç gün içinde göle 3 milyon metreküp daha su ulaşabileceğini öngörmüştü. Bu miktar yaklaşık bin 200 olimpik yüzme havuzunu doldurmaya yetecek seviyede.
Bölgede yağışların sürmesi nedeniyle 1 Eylül civarının en kritik dönem olacağı değerlendirilmişti.
YÜZLERCE KİŞİ KAYIP
Nepal-Çin sınırındaki felaket, 26 Ağustos'ta Himalayalar'da buzul, kaya ve toprak kütlelerinin çökmesiyle başladı.
Buz ve kaya parçalarının vadiden saatte yaklaşık 180 kilometre hızla ilerlediği ve 20 kilometreden uzun bir mesafe kat ederek dev bir enkaz akışına dönüştüğü bildirildi.