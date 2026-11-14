Sadece seçili müşteriler satın alabilecek. Direksiyonu ve pedalı yok, abone olmadan çalışmıyor
14.11.2026 10:12
Son Güncelleme: 14.11.2026 10:12
Tesla, direksiyonu ve pedalları olmayan iki kişilik sürücüsüz aracı Cybercab'i seçili müşteriler için satışa sunuyor.
Elektrikli araç devi Tesla, direksiyonu ve pedalları olmayan sürücüsüz aracı Cybercab'i satışa açıyor.
Şirket, Robotaxi X hesabından yaptığı paylaşımda, başlangıçta yalnızca seçili müşterilere kişisel kullanım için sipariş daveti gönderdiğini duyurdu.
Altın rengindeki iki kişilik araç, Model 3'ten 7 bin dolar daha düşük olan 29 bin 990 dolarlık fiyatıyla Tesla'nın bugüne kadarki en ucuz otomobili olacak.
Şirketin paylaştığı sipariş sayfası görüntüsüne göre, ilk aşamada sınırlı sayıda üretilecek aracın teslimatları gelecek ay başlayabilir.
ABONE OLMADAN ÇALIŞMIYOR, HER YERDE GİTMİYOR
Aracı satın almak yola çıkmak için tek başına yeterli değil.
Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Cybercab'in çalışabilmesi için kullanıcıların aylık 299 dolarlık otonom sürüş aboneliği alması gerekiyor.
İlk ayı ücretsiz olan bu abonelik, sigorta ve bakım giderleri hariç yılda yaklaşık 3 bin 600 dolarlık ek maliyet anlamına geliyor.
Ayrıca araç ülkenin her yerinde kullanılamayacak.
Tesla, Cybercab'in yalnızca kendi belirlediği ve desteklediği hizmet bölgelerinde çalışacağını söylüyor.
Şirket, başlangıçta sınırlı sayıda üretilecek aracın genele ne zaman açılacağını henüz netleştirmedi.
Bununla birlikte, gözetimsiz biçimde kendi kendine gidebilen bir aracın bireysel mülkiyete geçmesi otomotiv sektörü için büyük bir dönüm noktası sayılıyor.
Bugüne kadar sürücüsüz araçları yalnızca Waymo, Zoox ve Tesla'nın kendi Robotaxi hizmeti gibi yolculuk paylaşım şirketleri işletiyordu.
Cybercab, insanların gerçekten sahip olabileceği ilk Dördüncü Seviye otonom araç olma potansiyeli taşıyor.
Tesla, bireysel sahipliğe açık Cybercab'i "tam otonom" olarak tanıtıyor ve araç sahiplerinin otomobillerini uygulama üzerinden takip edip yolculukları yönetebileceğini belirtiyor.
MEVCUT TESLA SAHİPLERİ VE RAKİPLER NE DURUMDA?
Tesla'nın Robotaxi hizmeti geçen yıl faaliyete geçti ve şu anda Austin ile Miami gibi birkaç ABD kentinde yolcu taşıyor.
Elon Musk, yaklaşık on yıldır sıradan insanların da otonom araçlara sahip olabileceğini vadediyor ancak kendi koyduğu takvimleri defalarca kaçırdı.
Son duyuru şirketin internetteki en büyük destekçilerini sevindirdi.
Ancak yıllardır Tam Otonom Sürüş özelliği için ödeme yapan mevcut Model 3 ve Model Y sahipleri bu karara tepki gösterebilir.
Musk, bu araçların otonom hale gelmesinin gelecek yılın ikinci çeyreğinde ve yalnızca Robotaxi bölgelerinde gerçekleşeceğini söylemişti.
Öte yandan, bireysel kullanıma yönelik otonom araç yarışında Tesla yalnız değil.
Rivian, R2 modeline otonom sürüş kazandırmak için lidar teknolojisi ve kendi geliştirdiği yeni bir çip eklemeyi planlıyor.
General Motors ise 2028 yılında Cadillac Escalade IQ modelinde otoyollardan başlayarak gözleri yoldan ayırmaya izin veren Super Cruise sistemini sunmayı hedefliyor.
YASAL ENGELLER VE YANITLANAMAYAN SORULAR
Tesla'nın duyurusu pek çok soruyu da beraberinde getirdi.
Örneğin, Musk'ın uzun süredir vadettiği gibi araç sahiplerinin Cybercab'i Robotaxi filosuna ekleyerek pasif gelir elde edip edemeyeceği henüz açıklanmadı.
Aracın tam olarak nerelerde çalışacağı ve Tesla'nın hizmet ağını birkaç kentin ötesinde satın almaya değecek kadar hızlı genişletip genişletemeyeceği de belirsizliğini koruyor.
Bir diğer büyük belirsizlik ise ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) yaklaşımı.
Kurum, direksiyonu, pedalları ve yan aynaları olmayan bu aracın motorlu taşıt güvenlik standartlarına nasıl uyduğunu sorguluyor.
Federal hükümet şirketlerin standart dışı araçlar için başvuru yapmasına izin verse de yıllık dağıtımı 2 bin 500 adetle sınırlandırıyor.
NHTSA, yakın zamanda Zoox'a iki yıl içinde 5 bin otonom araçlık bir muafiyet tanımıştı.
Kurumun otonom araç kurallarını sadeleştirme çalışmaları yürütmesi Tesla'nın elini güçlendirebilir.
Ancak şirketin 2020 yılına kadar 1 milyon robotaksi ve o tarihten bu yana neredeyse her yıl gözetimsiz otonom sürüş gibi iddialı hedeflerini tutturamama geçmişi, bu adımın da zamanında gerçekleşip gerçekleşmeyeceği sorusunu gündemde tutuyor.