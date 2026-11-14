Sadece seçili müşteriler satın alabilecek. Direksiyonu ve pedalı yok, abone olmadan çalışmıyor

Tesla'nın duyurusu pek çok soruyu da beraberinde getirdi.

Örneğin, Musk'ın uzun süredir vadettiği gibi araç sahiplerinin Cybercab'i Robotaxi filosuna ekleyerek pasif gelir elde edip edemeyeceği henüz açıklanmadı.

Aracın tam olarak nerelerde çalışacağı ve Tesla'nın hizmet ağını birkaç kentin ötesinde satın almaya değecek kadar hızlı genişletip genişletemeyeceği de belirsizliğini koruyor.

Bir diğer büyük belirsizlik ise ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) yaklaşımı.

Kurum, direksiyonu, pedalları ve yan aynaları olmayan bu aracın motorlu taşıt güvenlik standartlarına nasıl uyduğunu sorguluyor.

Federal hükümet şirketlerin standart dışı araçlar için başvuru yapmasına izin verse de yıllık dağıtımı 2 bin 500 adetle sınırlandırıyor.

NHTSA, yakın zamanda Zoox'a iki yıl içinde 5 bin otonom araçlık bir muafiyet tanımıştı.

Kurumun otonom araç kurallarını sadeleştirme çalışmaları yürütmesi Tesla'nın elini güçlendirebilir.

Ancak şirketin 2020 yılına kadar 1 milyon robotaksi ve o tarihten bu yana neredeyse her yıl gözetimsiz otonom sürüş gibi iddialı hedeflerini tutturamama geçmişi, bu adımın da zamanında gerçekleşip gerçekleşmeyeceği sorusunu gündemde tutuyor.