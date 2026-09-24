Safari turlarıyla geldiler. Meksika karteller rotayı Afrika'ya çevirdi

Johannesburg'daki göç memurlarına Güney Afrika'nın ünlü vahşi yaşam parklarını gezmeye geldiklerini söyleyen Meksikalı "turistlerin" gerçek kimliği, polisin yürüttüğü uluslararası takip sonucunda ortaya çıktı.

Kolluk kuvvetleri, bu kişilerin aslında Meksika merkezli Sinaloa karteli adına çalışan kimyagerler olduğunu açıkladı.

Güney Afrika'nın kırsal kesimindeki Swartruggens kasabası yakınlarında yer alan bir safari çiftliğinde kurulan endüstriyel metamfetamin laboratuvarı, son iki yılda Afrika'nın güneyinde çökertilen en az yedi tesisten biri oldu.

Fransız haber ajansı AFP'nin aktardığına göre Sinaloa karteli, bu ağı dünyanın en karlı metamfetamin pazarı kabul edilen Avustralya ve Yeni Zelanda'ya sevkiyat yapmak üzere kurdu.

Söz konusu pazarlarda sentetik uyuşturucu fiyatları, ABD'deki seviyenin 65 ila 100 kat üzerine çıkıyor.