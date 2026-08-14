Sağ kolu Trump'ı neden terk etti? Trump kendini kurtarıp onu geride bırakmış olabilir

Trump, 28 yaşındaki Leavitt'in "güzel küçük çocukları ve ailesiyle daha fazla zaman geçirebilmek için" yönetimden ayrılacağını söyledi ve bu kararı “anladığını ve saygı duyduğunu” sözlerine ekledi. Leavitt'in dış danışmanlarından biri olarak gayriresmi bir rol üstleneceğini ve Kasım ara seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi Parti ile çalışacağını belirtti. Leavitt, sosyal medyada yayınladığı kendi açıklamasında, ikinci çocuğunun doğumunun ardından izin dönüşü, hem işine hem de iki küçük çocuğuna “hak ettiklerini düşündüğü ilgiyi aynı anda veremeyeceği sonucuna vardığını” ve bu sebeple görevi bırakacağını söyledi.

Leavitt, 1 Mayıs'ta ikinci çocuğunu dünyaya getirdi ve Nisan ayı sonlarında kürsüden ayrıldı. Yaklaşık üç aylık bir aranın ardından Temmuz ortasında resmi basın toplantılarına geri döndü; bu süre zarfında Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Hazine Bakanı Scott Bessent dahil olmak üzere üst düzey yetkililer kürsüde onun yerini aldı. İstifası, bu dönüşten bir aydan biraz daha uzun bir süre sonra geldi.