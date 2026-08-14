Sağ kolu Trump'ı neden terk etti? Trump kendini kurtarıp onu geride bırakmış olabilir
14.08.2026 11:23
Son Güncelleme: 14.08.2026 11:38
Görevinden ayrılan Beyaz Saray sözcüsünün suikast iddiası nedeniyle "yem uçak"ta bırakıldığı iddia edildi.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın 12 Ağustos'ta yaptığı açıklamaya göre, Ağustos 2026'nın sonunda görevinden ayrılıyor. Bu durum, kendisini ABD tarihinin en genç basın sözcüsü yapan 18 aylık görev süresinin sonu anlamına geliyor.
Trump'ın sahip olduğu Truth Social platformunda yaptığı duyurunun ardından, ayrılış nedenine ilişkin çeşitli iddialar ortaya çıktı. Bu iddialardan en dikkat çekeni ise Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesinden ayrılırken, İsrail'den gelen bir istihbarat üzerine gizlice uçak değiştirdiği esnada Leavitt'in “İran'ın saldırıda bulunacağı” yem uçakta bırakıldığı, ve istifasını bu yüzden sunduğu yönünde.
TRUMP DUYURMUŞTU
Trump, 28 yaşındaki Leavitt'in "güzel küçük çocukları ve ailesiyle daha fazla zaman geçirebilmek için" yönetimden ayrılacağını söyledi ve bu kararı “anladığını ve saygı duyduğunu” sözlerine ekledi. Leavitt'in dış danışmanlarından biri olarak gayriresmi bir rol üstleneceğini ve Kasım ara seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi Parti ile çalışacağını belirtti. Leavitt, sosyal medyada yayınladığı kendi açıklamasında, ikinci çocuğunun doğumunun ardından izin dönüşü, hem işine hem de iki küçük çocuğuna “hak ettiklerini düşündüğü ilgiyi aynı anda veremeyeceği sonucuna vardığını” ve bu sebeple görevi bırakacağını söyledi.
Leavitt, 1 Mayıs'ta ikinci çocuğunu dünyaya getirdi ve Nisan ayı sonlarında kürsüden ayrıldı. Yaklaşık üç aylık bir aranın ardından Temmuz ortasında resmi basın toplantılarına geri döndü; bu süre zarfında Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Hazine Bakanı Scott Bessent dahil olmak üzere üst düzey yetkililer kürsüde onun yerini aldı. İstifası, bu dönüşten bir aydan biraz daha uzun bir süre sonra geldi.
LEAVITT'İN KARİYERİ
Leavitt, Trump'ın ekibine ilk olarak ilk dönemi sırasında basın sözcü yardımcısı olarak katıldı ve daha sonra konuşma yazarı olarak çalıştı. ABD'nin doğu eyaletlerinden New Hampshire'da başarısızlıkla sonuçlanan 2022 Kongre adaylığından önce Cumhuriyetçi Kongre üyesi Elise Stefanik'in iletişim direktörlüğü görevini yürüttü.
Ardından Trump yanlısı MAGA Inc. grubunun sözcülüğünü üstlendi ve Trump'ın 2024 kampanyasının ulusal basın sözcüsü oldu. İlk çocuğunu dünyaya getirmesine ve Pensilvanya'nın Butler şehrinde Trump'a yönelik suikast girişiminden birkaç gün sonra işe dönmesine rağmen kampanya boyunca bu görevi sürdürdü. Trump'ın Ocak 2025'te göreve dönmesiyle 27 yaşında Beyaz Saray basın sözcülüğünü üstlendi ve bu göreve getirilen en genç kişi oldu.
Henüz Leavitt'in halefi atanmış değil ve ne Trump ne de Leavitt bu görevi kimin devralabileceğine dair kamuoyuna bir açıklamada bulunmadı.
ANKARA'DA NELER OLDU?
Trump'ın Temmuz ayındaki NATO zirvesinin ardından başkent Ankara'dan ayrılırken uçak değiştirmesi gündem olmuştu. Her ne kadar CIA yetkilileri ikna olmadıysa da başkanın güvenliğinden sorumlu olan ABD Gizli Servisi personeli, bölgede faaliyet gösteren bir İran hücresiyle bağlantılı, omuzdan atılan bir füzeyle gerçekleştirileceği öngörülen bir saldırı tehdidi olarak tanımladı.
Pek çok basın yayın kuruluşu, haber ajansı ve gazetenin de bildirdiği üzere istihbarat yetkilileri, İran bağlantılı bu paramiliter grubun Trump'ın hareketleri hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olduğuna inanıyordu.
ABD Gizli Servisi, yalnızca birkaç saat önce aldıkları istihbaratın ardından hızla harekete geçti ve ABD Başkanı Trump'ı, uçaklarda ikram edilen gıdaların taşındığı bir kamyon aracılığıyla daha küçük bir askeri uçağa taşımaya karar verdi. O sırada ABD Başkanlık Uçağı Air Force One, uçakta bulunan büyük bir personel grubu, gazeteciler ve birkaç kabine yetkilisiyle, başkanın artık uçakta olmadığından Gizli Servis personeli hariç kimsenin haberi olmayacak şekilde yoluna devam etti.
Yem olarak kullanılan uçakta kalan üst düzey yetkililer arasında Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Hazine Bakanı Scott Bessent de vardı; Rubio ve Bessent'e bu değişiklik hakkında bilgi verildiği, uçaktaki diğer çoğunluğun ise bilgilendirilmediği belirtildi. Operasyon, Ağustos başı ile ortası arasında kamuoyuna yansıyana kadar yaklaşık bir ay boyunca gizli kaldı ve Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer da dahil olmak üzere Kongre'deki Demokratların olayla ilgili resmi bir bilgilendirme talep etmesine yol açtı.
LEAVITT YEM UÇAKTA MIYDI?
Beyaz Saray sözcüsü Leavitt'in yem uçaktaki 100'den fazla personel ve gazeteci arasında olduğu özellikle ABD basınında sıkça yazıldı. New York Times gazetesi ve Beyaz Saray da dahil olmak üzere güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiler ise Leavitt'in o uçuşta olmadığına işaret ediyor. ABD merkezli popüler teyit platformu Snopes, Leavitt'in yem uçakta bırakılıp bırakılmadığına dair bağımsız bir doğrulama yapamadığını belirtti. Yetkililerin ve gündem olan haberi yazan New York Times muhabirinin bunu reddettiğini, buna karşın iddiayı doğrulayacak veya çürütecek hiçbir birinci elden tanığın belirlenmediğini not ederek bu satırların yazıldığı an itibarıyla iddiayı "derecelendirilmemiş" olarak bıraktı.
Leavitt'in istifası, Trump'ın uçak değiştirdiğiyle alakalı haberlerin gündem olmasının hemen ardından geldi ve bu durum bilhassa Amerikalı sosyal medya kullanıcıları tarafından "zamanlamasının manidar” olarak değerlendirildi.
Sosyal medyada spekülasyonlar gittikçe artsa da hem Leavitt hem de Beyaz Saray, ayrılığının ailevi sebepler kaynaklı olduğu konusunda ısrarcı.
ABD Kongresi, halihazırda Trump'ın Ankara'da gizlice uçak değiştirmesi olayını soruşturmaya devam ediyor.