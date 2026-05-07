Sahte ödüller profesörü işinden etti

Fransa'da bir akademisyen hayali bir kurum üzerinden önce kendisine sonra da dünyaca ünlü isimler de hayali ödüller verdi. "Nobel ayarında" sahte ödüller veren akademisyen, akademik sahtekarlık yaptığı iddiasıyla adli soruşturma altına alındı.

Florent Montaclair, Fransa'nın doğusundaki Besancon kentindeki Marie ve Louis Pasteur Üniversitesi'nde görevliydi. 56 yaşındaki Montaclair, "Uluslararası Filoloji Cemiyeti" adında bir hayali kurum ile ödüller dağıtmaya başladı. 2016 yılında Fransız Ulusal Meclisi'nde düzenlenen ve üst düzey devlet yetkililerinin katıldığı görkemli bir törenle kendisine de takdim edilen "Filoloji Altın Madalyası"nın, akademisyen tarafından bir kuyumcudan 250 Euro’ya satın alındığı iddia edildi.

Dedektifler tarafından yürütülen incelemeler, ödülün bağlı olduğu iddia edilen ABD merkezli "Filoloji ve Eğitim Üniversitesi"nin yalnızca internet üzerinde var olduğunu ve resmi adresinin Delaware eyaletinde bir mücevher dükkanına kayıtlı olduğunu ortaya çıkardı.

Montaclair, kurduğu web siteleri aracılığıyla ve TEDX gibi ünlü platformlarda konuşarak ödülü meşrulaştırmaya çalışırken, Amerikalı entelektüel Noam Chomsky, ünlü yazar Umberto Eco ve Rumen akademisyen Eugen Simion gibi isimlere de bu sahte madalyayı takdim ederek kandırdığı ortaya çıktı.

Söz konusu kimsenin daha önce duymadığı bu sahte ödülün ve kimsenin daha önce tanımadığı bu akademisyenin foyasının, dikkatleri üzerine çekmesinin ardından geçmişini öğrenmek isteyen akademisyenler ve gazetecilerin araştırmaları sonucu ortaya çıktığı ifade edildi.