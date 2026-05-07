Sahte ödüller profesörü işinden etti
07.05.2026 16:10
Fransız akademisyen sahte cemiyet oluşturup "Nobel" gibi ödül dağıtmaya başladı. Dikkat çekip yakalanınca üniversitesinden atıldı.
"ÖDÜLÜ 250 EURO'YA KUYUMCUDAN ALDI"
Fransa'da bir akademisyen hayali bir kurum üzerinden önce kendisine sonra da dünyaca ünlü isimler de hayali ödüller verdi. "Nobel ayarında" sahte ödüller veren akademisyen, akademik sahtekarlık yaptığı iddiasıyla adli soruşturma altına alındı.
Florent Montaclair, Fransa'nın doğusundaki Besancon kentindeki Marie ve Louis Pasteur Üniversitesi'nde görevliydi. 56 yaşındaki Montaclair, "Uluslararası Filoloji Cemiyeti" adında bir hayali kurum ile ödüller dağıtmaya başladı. 2016 yılında Fransız Ulusal Meclisi'nde düzenlenen ve üst düzey devlet yetkililerinin katıldığı görkemli bir törenle kendisine de takdim edilen "Filoloji Altın Madalyası"nın, akademisyen tarafından bir kuyumcudan 250 Euro’ya satın alındığı iddia edildi.
Dedektifler tarafından yürütülen incelemeler, ödülün bağlı olduğu iddia edilen ABD merkezli "Filoloji ve Eğitim Üniversitesi"nin yalnızca internet üzerinde var olduğunu ve resmi adresinin Delaware eyaletinde bir mücevher dükkanına kayıtlı olduğunu ortaya çıkardı.
Montaclair, kurduğu web siteleri aracılığıyla ve TEDX gibi ünlü platformlarda konuşarak ödülü meşrulaştırmaya çalışırken, Amerikalı entelektüel Noam Chomsky, ünlü yazar Umberto Eco ve Rumen akademisyen Eugen Simion gibi isimlere de bu sahte madalyayı takdim ederek kandırdığı ortaya çıktı.
Söz konusu kimsenin daha önce duymadığı bu sahte ödülün ve kimsenin daha önce tanımadığı bu akademisyenin foyasının, dikkatleri üzerine çekmesinin ardından geçmişini öğrenmek isteyen akademisyenler ve gazetecilerin araştırmaları sonucu ortaya çıktığı ifade edildi.
"ÖDÜL BENZERSİZ, ORTADA SAHTECİLİK YOK" DEDİ, KENDİNİ SAVUNDU
Soruşturmada ayrıca Montaclair'in sahte madalyayı ve aynı hayali kurumdan aldığı geçersiz doktora diplomasını, Fransa Yüksek Öğrenim Bakanlığı'na terfi almak amacıyla kullanıp kullanmadığı şüphesi de yer alıyor.
Daha önce sıradan bir öğretim görevlisi olduğu belirtilen ve boş zamanlarında vampir temalı kitaplar yazan Montaclair'in, bu belgeleri sunduktan sonra doçentlik unvanına yükseltildiği ve maaş artışı aldığı öne sürülüyor.
Fransız Savcı Paul Edouard Lallois, Şubat 2026'da soruşturma kapsamında akademisyenin evinde yapılan aramada Montaclair'in madalyayı sipariş ettiğini kabul ettiğini ancak suç işlediğini reddettiğini belirtti.
Evrakta sahtecilik, sahte belge kullanımı ve dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya olan Montaclair, madalyanın dünyada bir benzeri olmadığını, bu nedenle ortada bir taklit veya sahtecilik bulunamayacağını savunuyor.
Savcı ise bu sahte unvanlar aracılığıyla elde edilen maddi kazanç ve akademik ilerlemeye vurgu yapıyor.
Montaclair ise üniversitesinden uzaklaştırılmasına rağmen karara itiraz etmeyi planlıyor.
Fransa Eğitim Bakanlığı'nın da dahil olduğu süreçte akademisyenin tüm unvanlarının elinden alınması dahil olmak üzere sert disiplin cezaları almasının olası olduğu ifade ediliyor.