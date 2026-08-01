Sahte takviye skandalı. Kas yapmak isterken psikoz geçirdi
01.08.2026 09:47
ABD'de internetten satın aldığı kas geliştirme takviyesini kullanan Daniel Murphy, iki yıl içinde ağır psikoz geçirdi. Hayatı mahvolmanın eşiğine gelen genç adamın kullandığı ürünlerin testosteron içerdiği ortaya çıktı.
AİLE VE ARKADAŞLARINDAN ŞÜPHELENDİ
ABD'de kas geliştirmek amacıyla internetten satın aldığı besin takviyesini kullanan Daniel Murphy'nin hayatı iki yıl içinde altüst oldu. Güvenli olduğunu düşündüğü ürünlerin gizlice testosteron içerdiğinin ortaya çıkmasının ardından, takviyeleri satan şirketin sahibi hapis cezasına çarptırıldı.
32 yaşındaki Murphy, kullandığı ürünler nedeniyle ağır psikoz geçirdiğini, ailesi ve arkadaşlarının kendisine zarar vermeye çalıştığına inandığını söyledi.
"GÜVENLİ TAKVİYE" DİYE SATILDI
İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre Murphy, 2023 yılında spor yaparken kas kütlesini artırmak amacıyla Paradigm Peptides adlı şirketten internet üzerinden takviye ürünleri satın aldı.
Şirket, ürünlerin laboratuvar testlerinden geçtiğini, yüksek saflıkta olduğunu ve bilimsel araştırmalarla desteklendiğini öne sürüyordu. Ancak daha sonra bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
ABD Adalet Bakanlığı'na göre şirket sahibi Matthew Kawa ile kardeşi Jennifer Stechkober, ürünlerin kaynağı, saflığı ve test süreçleri hakkında tüketicileri yanıltarak sahte analiz belgeleri düzenledi.
Ürünlerin ABD'de üretildiği belirtilmesine rağmen Çin, Hindistan ve diğer ülkelerden ithal edildiği belirlendi.
PSİKOZ GEÇİDİ, AİLESİNİ DÜŞMAN SANDI
Murphy, ilk aylarda daha enerjik hissettiğini ve spor performansının arttığını söyledi.
Ancak zamanla uykusuzluk ve mani belirtileri başladı. Durumu giderek ağırlaşan Murphy, eşinin işini elinden almaya çalıştığına, kayınvalidesinin ise kendisini öldürmek istediğine inanmaya başladı.
Bu süreçte evliliği bozuldu, arkadaşlık ilişkileri sona erdi ve iş hayatı da ciddi zarar gördü.
Mahkemede ifade veren psikiyatri ve farmakoloji uzmanı Dr. Erik Messamore, Murphy'nin steroid kaynaklı psikoz yaşadığı değerlendirmesinde bulundu.
SORUŞTURMA GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
Murphy yaşadıklarının nedenini bilmezken, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) yıllardır Paradigm Peptides hakkında soruşturma yürütüyordu.
FDA'nın yaptığı analizlerde şirketin sattığı tüm ürünlerin gizlice testosteronla karıştırıldığı tespit edildi.
Sentetik testosteronun doktor gözetimi olmadan kullanılmasının karaciğer hasarı, kalp ve solunum sorunları, kısırlık ve ciddi psikiyatrik rahatsızlıklara yol açabileceği belirtiliyor.
FDA'nın incelemelerinin ardından şirket faaliyetlerine son verirken, Matthew Kawa 5 yıl 10 ay, Jennifer Stechkober ise 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
54 BİN TÜKETİCİ DOSYADA YER ALIYOR
Mahkeme kayıtlarına göre davada yaklaşık 54 bin tüketici mağdur olarak yer alıyor.
Şimdiye kadar 167 kişi tazminat talebinde bulunurken, mağdurlar arasında kan pıhtılaşması, kalp rahatsızlıkları, anksiyete ve depresyon yaşayan kişilerin de bulunduğu açıklandı.
Murphy ise takviyeleri bırakmasının ardından sağlığına büyük ölçüde kavuştuğunu belirterek artık hiçbir besin takviyesi kullanmadığını söyledi.