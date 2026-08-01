Sahte takviye skandalı. Kas yapmak isterken psikoz geçirdi

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre Murphy, 2023 yılında spor yaparken kas kütlesini artırmak amacıyla Paradigm Peptides adlı şirketten internet üzerinden takviye ürünleri satın aldı.

Şirket, ürünlerin laboratuvar testlerinden geçtiğini, yüksek saflıkta olduğunu ve bilimsel araştırmalarla desteklendiğini öne sürüyordu. Ancak daha sonra bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

ABD Adalet Bakanlığı'na göre şirket sahibi Matthew Kawa ile kardeşi Jennifer Stechkober, ürünlerin kaynağı, saflığı ve test süreçleri hakkında tüketicileri yanıltarak sahte analiz belgeleri düzenledi.

Ürünlerin ABD'de üretildiği belirtilmesine rağmen Çin, Hindistan ve diğer ülkelerden ithal edildiği belirlendi.