Şampiyon millilere "askerlik muafiyeti" Güney Kore'yi karıştırdı

Güney Kore milli takımında görev yapan, Newcastle United'ın 19 yaşındaki oyuncusu Park Seung-soo'nun da kafasındaki asker kepini yan yatırıp gülümseyerek selam verdiği görüntüler tepkileri daha da alevlendirdi.

Her iki futbolcu davranışlarından ötürü sonradan özür dilemiş olsalar da, bunun halkta yarattığı rahatsızlık karşısında Seul yönetimi, ülkeye itibar kazandıran sporcular için getirilen ve onlarca yıldır uygulanan bu ödül sistemini yeniden gözden geçirmeye karar verdi.

Sistemi onlarca yıldır yürürlükte olsa da şimdiye kadar bu hakkı kazananlar ortalıkta bu şekilde "şov yapmadığı" için çok da göze batmıyordu.

Örneğin 2018 Asya Oyunları'nda Güney Kore'yi zafere taşıyarak muafiyet hakkı kazanan eski Tottenham kaptanı Son Heung-min, bu konuda oldukça ölçülüydü. Kendisine muafiyetle ilgili soru sorulduğunda, "Bunu düşünmektense, buraya bu turnuvayı kazanmaya geldik." yanıtını vermişti.