Şampiyon millilere "askerlik muafiyeti" Güney Kore'yi karıştırdı
13.10.2026 14:54
2026 Asya Oyunları futbol turnuvasında şampiyon olan Güney Kore'nin altın madalyalı futbolcularına "askerlik muafiyeti" hakkı tanınması ülkede büyük tartışma yarattı.
2026 Asya Oyunları kapsamındaki futbol turnuvasında 3 Ekim'de Japonya'yı yenerek kupaya uzanan Güney Kore erkek milli takımının oyuncuları, bu zafer sarhoşluğunun yanı sıra başka bir ödülle de havalara uçtu: Zorunlu askerlikten muafiyet...
Ne var ki altın madalyalı futbolculardan bazıları, ülkelerine kazandırdıkları prestij için kendilerine verilen bu ayrıcalığı kutlamayı “abartınca” ortalık ayağa kalktı.
Asya Oyunları futbol takımı kaptanı Lee Gi-hyuk'un (altta solda) şampiyon olduktan sonra "Askere gitmiyorum" diyerek gülmesi ve Japonya maçını kaybetmeleri halinde 9 gün sonra birliğe teslim olmak zorunda kalacağını söylemesiyle tartışmanın fitili ateşlendi.
Güney Kore milli takımında görev yapan, Newcastle United'ın 19 yaşındaki oyuncusu Park Seung-soo'nun da kafasındaki asker kepini yan yatırıp gülümseyerek selam verdiği görüntüler tepkileri daha da alevlendirdi.
Her iki futbolcu davranışlarından ötürü sonradan özür dilemiş olsalar da, bunun halkta yarattığı rahatsızlık karşısında Seul yönetimi, ülkeye itibar kazandıran sporcular için getirilen ve onlarca yıldır uygulanan bu ödül sistemini yeniden gözden geçirmeye karar verdi.
Sistemi onlarca yıldır yürürlükte olsa da şimdiye kadar bu hakkı kazananlar ortalıkta bu şekilde "şov yapmadığı" için çok da göze batmıyordu.
Örneğin 2018 Asya Oyunları'nda Güney Kore'yi zafere taşıyarak muafiyet hakkı kazanan eski Tottenham kaptanı Son Heung-min, bu konuda oldukça ölçülüydü. Kendisine muafiyetle ilgili soru sorulduğunda, "Bunu düşünmektense, buraya bu turnuvayı kazanmaya geldik." yanıtını vermişti.
18 ila 21 ay arası askerlik hizmetinin zorunlu olduğu Güney Kore'de 1973'ten bu yana yürürlükte olan ödül sistemine göre, olimpiyatlarda altın, gümüş, bronz herhangi bir madalya kazanan veya Asya Oyunları'nda altın madalya alan sporcular, "ulusal itibarı artırma ve kültürü tanıtma" gerekçesiyle askerlikten muafiyet hakkı elde edebiliyor. Belirli yarışmalarda ödül kazanan sanatçılar da bu muafiyetten yararlanabiliyor.
Her yıl yüz binlerce genç erkek silah altına alınırken bu son tartışma, sadece seçkin bir azınlığı ödüllendiren bu yapının adaletsizliğini gözler önüne serdi.
İsminin açıklanmaması kaydıyla AFP'ye konuşan bir yetkili, "Bu tartışmayla birlikte anlaşıldı ki her yıl yalnızca 20-30 kişinin yararlanabildiği askeri muafiyet bir ödül olarak görülmeye başlanmış." dedi.
Aynı yetkili, "Bu seçilmiş birkaç kişinin, insanların gözünün içine baka baka kazandıkları muafiyetlerle böbürlenmesi, her yıl birliklerine teslim olan 180 bin genç erkek için askerliği sembolik anlamda bir cezaya çeviriyor." ifadelerini kullandı.
Son dönemdeki tartışmalarla ilgili konuşan Savunma Bakanı Kang Shin-chul, muafiyet hakkının kademeli olarak azaltılacağı vaadinde bulunarak, hedefin bu ayrıcalıkları tamamen kaldırmak olduğunu belirtti.
Muafiyet hakkı kazananların yine de üç haftalık temel askeri eğitimden geçmesi ve 34 aylık bir süre boyunca kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili 544 saatlik kamu hizmetini tamamlaması gerekiyor.
AFP'ye konuşan yetkili ise, milli sporculara tam muafiyet yerine daha kısa süreli askerlik hizmeti getirilmesini önerdi.
Güney Kore'de askerlikten muafiyet hakkı kazanmış olanların bile yine de üç haftalık temel askeri eğitimden geçmesi ve 34 aylık bir süre boyunca kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili 544 saatlik kamu hizmeti yapması gerekiyor.
Bu ödül sistemi konusunda artan reform baskısıyla birlikte Askeri İnsan Gücü Yönetimi; uygunluk kriterleri ve kamu hizmeti gereksinimleri de dahil olmak üzere sistemi incelemeye aldı.
Çalışmanın kasım ortasına kadar tamamlanması bekleniyor.