Sanat dünyasında milyar dolarlık yarış: Rekorlar yılı başladı

Küresel sanat piyasası, 2026 yılının ilk yarısında tarihi bir hareketliliğe sahne oluyor. Yaz tatili öncesinde dünyanın en büyük iki müzayede evi, ulaştıkları rekor sonuçlarla dikkat çekiyor.

Christie’s 4,5 milyar dolarlık toplam geliriyle liderliği üstlenirken, Sotheby’s 4,4 milyar dolarla rakibini yakından takip ediyor.

Diğer bir önemli oyuncu Phillips ise bahar sezonunu geçen yıla göre yüzde 60 artışla 507 milyon dolar seviyesinde tamamlayarak bu yükselişe eşlik ediyor.

ArtTactic tarafından hazırlanan 2026 ilk yarı değerlendirmesine göre, üç büyük müzayede evinin küresel açık artırma satışları, alıcı komisyonu dahil olmak üzere toplam 6,77 milyar dolara ulaştı.

Yıllık bazda yüzde 69,8 oranında büyük bir artışa işaret eden bu tutar, 2022'den bu yana kaydedilen en yüksek ilk yarı sonucu olarak kayıtlara geçiyor.

Uzmanlar, bu olağanüstü rakamların ağırlıklı olarak pazarın en üst segmentini yansıttığını, galeri sektörü ve orta segmentin durumunu tam olarak yansıtmayabileceğini vurguluyor.