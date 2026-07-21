Sanat dünyasında milyar dolarlık yarış: Rekorlar yılı başladı
21.07.2026 11:41
Küresel sanat piyasası, Christie’s ve Sotheby’s öncülüğünde 2026 yılının ilk yarısında 6,77 milyar dolarlık açık artırma geliriyle tarihi bir zirveye ulaştı. Özel koleksiyonların ve lüks tüketim ürünlerinin rüzgarını arkasına alan sektör, son dört yıllık durgunluğu geride bırakarak çevrimiçi satışlarda yüzde 22 büyüme kaydetti.
Küresel sanat piyasası, 2026 yılının ilk yarısında tarihi bir hareketliliğe sahne oluyor. Yaz tatili öncesinde dünyanın en büyük iki müzayede evi, ulaştıkları rekor sonuçlarla dikkat çekiyor.
Christie’s 4,5 milyar dolarlık toplam geliriyle liderliği üstlenirken, Sotheby’s 4,4 milyar dolarla rakibini yakından takip ediyor.
Diğer bir önemli oyuncu Phillips ise bahar sezonunu geçen yıla göre yüzde 60 artışla 507 milyon dolar seviyesinde tamamlayarak bu yükselişe eşlik ediyor.
ArtTactic tarafından hazırlanan 2026 ilk yarı değerlendirmesine göre, üç büyük müzayede evinin küresel açık artırma satışları, alıcı komisyonu dahil olmak üzere toplam 6,77 milyar dolara ulaştı.
Yıllık bazda yüzde 69,8 oranında büyük bir artışa işaret eden bu tutar, 2022'den bu yana kaydedilen en yüksek ilk yarı sonucu olarak kayıtlara geçiyor.
Uzmanlar, bu olağanüstü rakamların ağırlıklı olarak pazarın en üst segmentini yansıttığını, galeri sektörü ve orta segmentin durumunu tam olarak yansıtmayabileceğini vurguluyor.
ÖZEL KOLEKSİYONLAR YÜKSELİŞİN MOTORU OLDU
Bu çarpıcı büyümenin ardındaki en büyük etken, tek şahsa ait özel koleksiyonların satışa sunulması.
The Observer gazetesinin haberine göre ilk yarıda 2,17 milyar dolar gelir getiren bu koleksiyonlar, toplam açık artırma değerinin yüzde 32'sini oluşturuyor.
Christie’s, mayıs ayında gerçekleştirdiği 630,8 milyon dolarlık S.I. Newhouse satışı ile en yüksek değerli koleksiyon satışına imza atıyor.
Yılın en yüksek bedelle satılan ve rekor kıran ilk üç eseri de yine Christie’s çatısı altında yeni sahiplerini buluyor: Jackson Pollock’un "Number 7A" tablosu 181,2 milyon dolara, Constantin Brancusi’nin "Danaïde" heykeli 107,6 milyon dolara ve Mark Rothko’nun "No. 15 (Two Greens and Red Stripe)" eseri ise 98,4 milyon dolara satılıyor.
Sotheby’s tarafında ise köklü geçmişe sahip tek sahipli koleksiyonlar yüzde 96 gibi yüksek bir satılabilirlik oranına ulaşıyor.
İngiltere’de bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek değerli, Avrupa genelinde ise Empresyonist, Modern ve Çağdaş sanat alanında en yüksek tutarlı satış unvanını alan 406,2 milyon dolarlık Joe Lewis koleksiyonu başı çekiyor.
Ayrıca mayıs ayındaki 173 milyon dolarlık Robert Mnuchin satışı ile Jean ve Terry de Gunzburg koleksiyonuna ait 96 milyon dolarlık rekor tasarım satışı bu başarıya büyük katkı sağlıyor.
GENÇ ALICILAR ÇEVRİMİÇİ DÜNYAYI HAREKETLENDİRİYOR
ArtTactic verilerine göre, çevrimiçi açık artırmalar son dört yıldır süren düşüş trendini tersine çevirerek yüzde 22 oranında büyüyor. Satılan lot sayısı da geçen yıla göre yüzde 23,8 artış gösteriyor.
Çevrimiçi kanallar, müzayede evlerine genç ve yeni müşteriler kazandırmada en etkili araç haline geliyor. Christie’s’in internet üzerinden gerçekleştirdiği satışlarda teklif verenlerin yüzde 63'ünün kurumla ilk kez temas kurduğu görülüyor.
Yılın ilk yarısında kazanılan yeni müşterilerin yüzde 47'sini ise Milenyum ve Z kuşağı temsil ediyor.
Bu finansal genişleme, New York’un pazarın merkezi olma konumunu pekiştiriyor. Kentteki müzayede satışları yüzde 75,9 artışla 3,79 milyar dolara ulaşıyor.
Londra ise özellikle özel koleksiyonların sağladığı ivmeyle yüzde 131 oranında olağanüstü bir büyüme kaydederek 1,42 milyar dolarlık hacme ulaşıyor.
Asya pazarında ise Hong Kong 764 milyon dolarla gücünü korurken, Singapur da 13,1 milyon dolarlık satışla bu bölgeye katkı sunuyor.
LÜKS TÜKETİM VE KOLEKSİYON PARÇALARI YÜKSELİŞTE
Müzayede evlerinin iş hacmini büyütme stratejisinde lüks segmenti hayati bir rol oynamaya devam ediyor.
ArtNet News portalının haberine göre Christie’s, Sotheby’s ve Phillips’in lüks kategorisindeki toplam satışları ilk yarıda yüzde 25,4 artışla 1,01 milyar dolara ulaşarak tarihin en yüksek üçüncü ilk yarı sonucunu veriyor.
Bu alandaki büyümeyi yüzde 72,6 artış gösteren ve toplamda 437,5 milyon dolara ulaşan saat kategorisi sırtlıyor. En yüksek fiyatlı saat satışı, Phillips New York’ta haziran ayında 13,922 milyon dolara alıcı bulan F.P. Journe imzalı "Chronomètre à Résonance" oluyor.
Mücevher kategorisi ise ilk yarıda elde ettiği 454,9 milyon dolarlık gelirle en büyük hacme sahip kategori olmayı sürdürüyor.
Hatıra eşyası (memorabilia) kategorisi de yüzde 308,1 gibi sıra dışı bir büyüme kaydederek 96,1 milyon dolara ulaşıyor. Fosil pazarı da bu ilgiden payını alıyor; Sotheby’s’in New York’taki etkinliğinde "Gus" adlı 67 milyon yıllık Tyrannosaurus rex fosili 50,1 milyon dolarlık rekor fiyatla satılıyor.
Müzayede evleri, ulaştıkları bu sonuçlarla küresel ekonomik belirsizliklere rağmen genişleyen müşteri tabanı ve çeşitlenen ürün gruplarıyla yollarına güçlü bir şekilde devam ediyor.