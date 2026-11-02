Sandık başında cüzdan hesabı. Faiz ve kira yükü Amerikalıları bunalttı

Diğer yandan Cumhuriyetçi Parti ve muhafazakar seçmen eğilimlerine odaklanan kamuoyu araştırma şirketi Cygnal'ın CEO'su Brent Buchanan, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı değerlendirmede, akaryakıt, elektrik ve doğalgaz faturaları ile market harcamalarındaki artışın sandıkta doğrudan belirleyici olacağını söyledi.

2024 başkanlık seçimlerinin ana gündemi olan yasa dışı göç konusunun artık geri plana itildiğini belirten Buchanan, 2026 ara seçimlerinde seçmen tablosunu "Birinci sırada hayat pahalılığı, ikinci sırada hayat pahalılığı, üçüncü sırada hayat pahalılığı." sözleriyle tanımladı.

Buchanan, ekonomik baskıyı en derinden hisseden ve yıllık geliri 50 bin doların altında kalan seçmen gruplarında 2024'e kıyasla Demokratlara doğru 25 puanlık bir oy kayması saptadıklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaşam maliyetlerini dizginleyeceği beklentisiyle sandığa giden seçmenlerin hayal kırıklığı yaşadığını vurgulayan Buchanan, "Hem bunu başaramadığını hem de aslında durumu daha da kötüleştirdiğini düşünüyorlar." dedi.

İran savaşının Cumhuriyetçiler açısından hem iktisadi hem de siyasi bir maliyet yarattığını dile getiren Buchanan, 2024'te Trump'ı destekleyip bugün partisinden uzaklaşan kitle için savaşın temel kırılma noktası haline geldiğini kaydetti.

Bu gruptaki seçmenlere Trump'a yeniden oy vermelerini sağlayacak adımın ne olduğu sorulduğunda Buchanan, "İran savaşını sona erdirmek, ilk sırada gelen unsur oldu." ifadelerini kullandı.

Genç ve sandığa gitme sıklığı düşük olan kitlelerin Trump'ın yeni çatışmalara girmeme vaadine güvendiğini hatırlatan Buchanan, İran savaşıyla birlikte bu güvenin zedelendiğini ve Amerikalıların savaş ile benzin istasyonlarındaki fiyat artışları arasında doğrudan bağ kurduğunu anlattı.

Buchanan, daha geniş kapsamlı bir askeri harekatın seçim sonrasına ertelenmesi tartışmalarına değinirken, şahin Cumhuriyetçilerin partiye zaten oy verdiğini, sonucu belirleyecek ılımlıların ise çatışma istemediğini vurguladı.

Buchanan, "Seçmenlerin daha fazla savaş için iştahı yok; bunun tek istisnası, böyle bir adımın akaryakıt fiyatlarını düşüreceğinin bir şekilde anlatılabilmesi olurdu ancak seçmenlerin bugün böyle bir açıklamaya inanacak durumda olduklarını düşünmüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Buchanan, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinde yalnızca birkaç koltukluk farkla hakimiyet kuran Cumhuriyetçilerin çoğunluğu korumasının giderek zorlaştığını belirtti.

Cumhuriyetçilerin seçim bölgelerini yeniden çizerek avantaj sağlama planının 2024'teki Trump koalisyonuna dayandığını dile getiren Buchanan, Hispanik ve siyahi erkek seçmenlerin aynı desteği sürdürmemesi nedeniyle bu planın bozulduğunu kaydetti.

Temsilciler Meclisindeki gidişata ilişkin Buchanan, "Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisini koruyabileceği bir senaryo göremiyorum." dedi.

Buchanan, 100 üyeli Senatonun 35 sandalyesinin oylanacağı yarışta Demokratların aday profiliyle öne çıktığını ve 53 sandalyeye kadar ulaşabileceğini ifade etti.

Cumhuriyetçilerin elindeki 53 koltuğa karşılık Demokratların 45 ve bağımsızların 2 sandalyeye sahip olduğunu anımsatan Buchanan, Cumhuriyetçiler adına en iyi ihtimalin 50-50 eşitlik olduğunu, bu tabloda da kontrolün Başkan Yardımcısı JD Vance'in eşitliği bozan oyuyla sağlanabileceğini söyledi.

Buchanan, seçim akşamı sandıkları erken kapanacak Doğu Yakası eyaletlerinden Maine, Güney Carolina ve Florida'daki oy dağılımlarının, 2024 farklarıyla kıyaslanarak gecenin genel seyrine dair en net ipuçlarını sunacağını aktardı.