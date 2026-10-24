Sandık baskısı Trump'a geri adım attırdı. Seçim öncesi vergi ayarı

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'dan ithal edilen bazı tarım ve ormancılık ürünlerine uygulanan yüzde 50 oranındaki gümrük vergilerini kaldıran kararnameyi imzaladı.

Kendi partisinden Senatör Susan Collins'in başa baş bir yeniden seçilme mücadelesi verdiği bir dönemde atılan bu adım, ülkenin kuzeyindeki Maine eyaletinde faaliyet gösteren şirketlere fayda sağlayabilir.

Cumhuriyetçi Başkan'ın kuzey komşusu Kanada'ya getirdiği yüksek gümrük vergileri iki ülke arasında sürtüşmeye yol açarken, belirli Kanada ürünlerine bağımlı olan Maine ve diğer eyaletlerdeki Amerikan işletmeleri için de sorunlar yaratmıştı.

Kongrenin her iki kanadında da çoğunluğu elinde tutmak için mücadele veren Cumhuriyetçiler 3 Kasım'daki ara seçimlere hazırlanırken, Kanada sınırındaki Maine eyaletinin Senatörü Collins, kendi eyaletindeki şirketleri ve çiftçileri etkileyen gümrük vergilerine çözüm üretilmesi için Beyaz Saray'a çağrı yapmıştı.

MUAFİYETLER SEÇİMDEN DÖRT GÜN ÖNCE YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Beyaz Saray'ın açıklamasına göre Trump'ın kararnamesiyle kontrplak levhalar, bazı kağıt ürünleri, belirli makine ve soğutma ekipmanları, ambalaj kasaları ve kutularının yanı sıra taze ve kurutulmuş deniz yosunu vergiden muaf tutuldu.

Seçimden dört gün önce, 30 Ekim'de yürürlüğe girecek olan bu düzenlemede Trump, sağlanan muafiyeti dengelemek amacıyla bir dizi yeni Kanada ürününü yüzde 50'lik gümrük vergisi listesine ekledi.

Vergi kapsamına alınan yeni ürünler arasında halılar, boyalar, atıklar, şampuanlar, kakao tozu ve ahşap tabutlar yer alıyor. Dondurma çubukları, klimalar, sandık tipi derin dondurucular, okçuluk ekipmanları ve kanolar da aynı listeye dahil edildi.