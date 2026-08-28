Sarhoş yaban arıları ortalığı karıştırdı
28.08.2026 10:48
Son Güncelleme: 28.08.2026 10:48
İngiltere'de uzmanlar, çürüyen ve fermente olan meyveleri yiyerek sarhoş olan yaban arılarının agresifleştiği ve sokma riskinin arttığı uyarısını yaptı.
İngiltere'nin çeşitli bölgelerinde çürüyen ve fermente olan meyveleri tüketen yaban arılarının sarhoş olarak saldırganlaştığı uyarısı yapıldı.
İngiliz Haşere Kontrol Derneği (BPCA), yaz sonunun gelmesiyle birlikte fermente meyvelere akın eden arıların sersemleşerek insanları sokma ihtimalinin yükseldiğini duyurdu.
Çevre yetkililerine göre kraliçe arının kış öncesi ihtiyaç duyduğu nektar sağlandıktan sonra işsiz kalan işçi yaban arıları, yaz sonunda fermente meyvelerle beslenerek sarhoş oluyor.
The Independent gazetesinin aktardığına göre BPCA, özellikle Hull bölgesindeki vatandaşları uyararak arı sokmalarının ölümcül sonuçlar doğurabilen anafilaksi alerjik reaksiyonunu tetikleyebileceğine dikkat çekti.
BPCA Teknik Departman Başkanı Natalie Bungay, yaban arılarının arılar ve eşek arıları gibi tozlaşmaya yardımcı olduğunu ve doğanın haşere kontrolörleri sayıldığını belirterek mümkün olduğunca rahatsız edilmemeleri gerektiğini söyledi.
Bungay, arıların ağaç kovukları ve kulübelerin yanı sıra tuvalet rezervuarları veya müzik aletleri gibi sıra dışı yerlere de yuva yapabildiklerini hatırlattı.
Bungay, yuvaların yoğun kullanılan alanlarda bulunması halinde vatandaşların kendi başlarına müdahale etmek yerine uzman ekipman ve ürünlere erişimi olan profesyonel haşere kontrolörlerine başvurmaları gerektiğini vurguladı.
İngiliz Kızılhaçı ise olası arı sokmalarına karşı vatandaşların yanlarında kredi kartı bulundurmalarını tavsiye etti.
İngiliz Kızılhaçı İlk Yardım Birimi Başkanı Joe Mulligan, deride kalan iğnelerin cımbız yerine kredi kartı kenarıyla veya tırnakla kazınarak çıkarılmasının doğru yöntem olduğunu açıkladı.
Mulligan, cımbız kullanmanın iğnedeki zehir kesesini sıkarak zehrin deriye enjekte edilmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.