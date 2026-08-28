Sarhoş yaban arıları ortalığı karıştırdı

BPCA Teknik Departman Başkanı Natalie Bungay, yaban arılarının arılar ve eşek arıları gibi tozlaşmaya yardımcı olduğunu ve doğanın haşere kontrolörleri sayıldığını belirterek mümkün olduğunca rahatsız edilmemeleri gerektiğini söyledi.

Bungay, arıların ağaç kovukları ve kulübelerin yanı sıra tuvalet rezervuarları veya müzik aletleri gibi sıra dışı yerlere de yuva yapabildiklerini hatırlattı.

Bungay, yuvaların yoğun kullanılan alanlarda bulunması halinde vatandaşların kendi başlarına müdahale etmek yerine uzman ekipman ve ürünlere erişimi olan profesyonel haşere kontrolörlerine başvurmaları gerektiğini vurguladı.