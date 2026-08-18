Savaş bitmedi, balıkçılar Hürmüz'e döndü: “Gitmezsek açlıktan öleceğiz”

Çatışmaların etkisi balıkçılar için kıyıya yönelik saldırıların azalmasıyla sona ermedi.

Balıkçı ağlarının kayalıklara, çapalara veya denizin dibindeki çeşitli engellere takılması bölgede daha önce de yaşanan bir sorundu. Ancak balıkçılara göre savaşın ardından ağlar çok daha sık parçalanmaya başladı.

Muhammed Emin, ağlarının artık çatışmalarda hasar gören gemilerin enkazlarına ve denizde kalan kalıntılara sık sık takıldığını söyledi.

Denize yeniden açılmaya başladıklarından beri dört ağ değiştirmek zorunda kaldıklarını belirten balıkçı, “Deniz zaten kirliydi, şimdi gemilerin enkazlarıyla daha da kötü hale geldi.” dedi.