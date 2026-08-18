Savaş bitmedi, balıkçılar Hürmüz'e döndü: “Gitmezsek açlıktan öleceğiz”
18.08.2026 08:53
İran ile ABD arasındaki savaş nedeniyle teknelerini kıyıya çekmek zorunda kalan İranlı balıkçılar, geçim sıkıntısının ağırlaşmasıyla Hürmüz Boğazı'na geri dönmeye başladı.
“GİTMEZSEK AÇLIKTAN ÖLECEĞİZ”
Hürmüz Boğazı ve çevresinde aylarca süren savaş, bölgede yaşayan binlerce balıkçının hayatını altüst etti.
Çatışmalar nedeniyle aylarca denize açılamayan İranlı balıkçılar, güvenlik endişeleri devam etmesine rağmen geçimlerini sağlayabilmek için yeniden teknelerine dönüyor.
Onlardan biri de 47 yaşındaki Muhammed Emin. Hürmüz Boğazı kıyısındaki teknesinde parçalanan ağlarını onaran balıkçı, bir aydan kısa süre önce eski rutinine geri döndü.
Güneş doğmadan denize açılan ve saatler sonra günlük avıyla kıyıya dönen Muhammed Emin, İran ile ABD arasındaki çatışmalar sırasında üç aydan uzun süre çalışamadığını söyledi.
“Üç aydan uzun süre boşta kaldık, denize açılmak mümkün değildi.” diyen Muhammed Emin, yaklaşık 20 gündür yeniden balık tuttuklarını söyledi. Üç çocuğu olduğunu belirten balıkçı, “Gitmezsek açlıktan öleceğiz” dedi.
BALIKÇILAR ÖLDÜ, TEKNELER ZARAR GÖRDÜ
İran medyasına göre çatışmalar sırasında Bender Abbas açıklarında ve çevre adalarda yaklaşık 12 balıkçı hayatını kaybetti. Hürmüz'ün güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinden 17 balıkçının ise kaybolduğu bildirildi.
Bender Abbas sahili de yoğun çatışmalardan önemli ölçüde etkilendi. Yaklaşık 40 gün süren şiddetli çatışmalar sırasında defalarca vurulan bölgede, 8 Nisan'da sağlanan ateşkese rağmen zaman zaman saldırılar devam etti.
53 yaşındaki balıkçı Hüseyin, saldırıların bir dönem günlük hayatın parçasına dönüştüğünü anlattı.
“Burayı her gün vuruyorlardı, artık normal hale gelmişti.” diyen Hüseyin, tekneleri götürebilecekleri başka bir yer bulunmadığını söyledi.
Çatışmalar hafifler hafiflemez yeniden denize açılanlardan biri olan Hüseyin, birçok balıkçının ise güvenlik endişeleri nedeniyle bir süre daha karada kaldığını belirtti.
2 BİNDEN FAZLA BALIKÇI EKİPMANLARINI KAYBETTİ
Savaşın bölgedeki balıkçılık sektörü üzerindeki ekonomik bilançosu da ağır oldu.
Iran Daily'nin temmuz sonunda yayımladığı verilere göre, güneydeki Hürmüzgan eyaletinde 2 binden fazla balıkçı çatışmalar sırasında balıkçılık ekipmanlarını kaybetti.
İran'ın ISNA haber ajansı ise yüzlerce balıkçı ve ticaret teknesinin hasar gördüğünü bildirdi.
SAVAŞIN ENKAZI DENİZDE KALDI
Çatışmaların etkisi balıkçılar için kıyıya yönelik saldırıların azalmasıyla sona ermedi.
Balıkçı ağlarının kayalıklara, çapalara veya denizin dibindeki çeşitli engellere takılması bölgede daha önce de yaşanan bir sorundu. Ancak balıkçılara göre savaşın ardından ağlar çok daha sık parçalanmaya başladı.
Muhammed Emin, ağlarının artık çatışmalarda hasar gören gemilerin enkazlarına ve denizde kalan kalıntılara sık sık takıldığını söyledi.
Denize yeniden açılmaya başladıklarından beri dört ağ değiştirmek zorunda kaldıklarını belirten balıkçı, “Deniz zaten kirliydi, şimdi gemilerin enkazlarıyla daha da kötü hale geldi.” dedi.
"SAVAŞ YENİDEN BAŞLASA DA DENİZE AÇILIRIM"
Abbaszadeh, çatışmaların yeniden başlamasından ciddi biçimde endişe duyduklarını belirterek, “Sonunda ne olursa olsun sıradan insanların yararına olmasını umuyorum.” dedi.
Hüseyin ise ailesinin geçimini sağlayabileceği başka bir işi olmadığını, çatışmalar yeniden başlasa bile denize açılacağını söyledi.
“Denize dönmekten başka seçeneğimiz yok. Çalışmazsak parayı nereden bulacağız?” diye konuştu.
Muhammed Emin ise Hürmüz'deki çatışmanın henüz sona yaklaşmadığını düşünüyor. “Bu savaş bitmeyecek.” diyen balıkçı, “Hiçbir taraf diğeriyle anlaşmaya yanaşmıyor.” ifadelerini kullandı.