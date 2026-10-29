Savaş fiyatları uçurdu. Enerji devleri üç ayda milyarlarca dolar kazandı

İran savaşı petrol ve doğalgaz fiyatlarını ve dünya genelinde hayat pahalılığını tırmandırırken , enerji devleri Shell ile TotalEnergies bugün itibariyle üçüncü çeyrek net kârlarının katlandığını açıkladı.

İspanyol petrol devi Repsol da yükselen fosil yakıt fiyatlarının etkisiyle yılın ilk dokuz ayındaki net kârını dört katına çıkardı.

İngiliz enerji şirketi Shell, temmuz-eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyrekte vergi sonrası kârının geçen yılın aynı dönemine göre iki katından fazla artarak 12,1 milyar dolara ulaştığını duyurdu.

Şirketin gelirleri de keskin bir yükselişle 92,8 milyar dolara çıktı. Shell, yüksek doğalgaz fiyatlarının da üçüncü çeyrek bilançosunu yukarı taşıdığını bildirdi.

Fransız enerji devi TotalEnergies ise aynı dönemde 8,3 milyar dolarlık net kârla yeni bir rekora imza attı.

Yılın ilk dokuz ayında net kârını dört kat artırarak 5 milyar euroya (5,6 milyar dolar) yükselten Repsol da bu tabloya eklendi.

Şimdi sırada diğer devler var: İngiliz BP ile ABD'li Chevron ve ExxonMobil üçüncü çeyrek bilançolarını cuma günü açıklayacak.

Shell ve TotalEnergies, kârlarındaki bu sıçramayı hissedarlarına yaptıkları ödemeleri artırmak için kullandı.

Her iki şirket 2026'nın ilk iki çeyreğinde de yüksek kâr artışları açıklamıştı.

Ukrayna savaşına dair son haberlerle petrol ve doğalgaz vadeli işlemlerinin sert kazançlar ile kayıplar arasında gidip gelmesi, şirketlerin ticaret operasyonlarından da kazanç sağlamasının önünü açmıştı.