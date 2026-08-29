Savaş ve yaptırımlar İran ekonomisindeki krizi derinleştiriyor

ABD'nin ekonomik baskı kampanyasına odaklandığı bir dönemde, savaşı sonlandırmaya yönelik diplomatik girişimleri canlandırma çabaları da devam ediyor.

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani, perşembe günü Tahran'da İranlı liderlerle bir araya geldi. El Sani, görüşmede Hürmüz Boğazı'ndan yapılan uluslararası taşımacılığın savaş öncesindeki açık statüsüne dönmesinin önemini vurguladığını kaydetti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, cuma günü yaptığı değerlendirmede El Sani ile gerçekleştirilen temasları "yapıcı" olarak nitelendirdi.

İran tarafından cumartesi günü yayımlanan açıklamada ise diplomasi ve savunmanın, ülkenin ulusal çıkarlarını, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumada "birbirini tamamlayan, koordineli ve birbirinden ayrılamaz iki kanat" olduğu belirtilerek her iki kulvarın da dengeli biçimde izleneceği bildirildi.

ABD'nin müttefiki ve İran'ın Körfez komşusu olan Katar ile Pakistan, haziran ayında varılan ve kısa süreli bir ateşkese zemin hazırlayan mutabakat zaptına arabuluculuk yapmıştı.

Fakat söz konusu mutabakat, stratejik su yolu üzerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle bozulmuştu. Savaş öncesinde dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sevkiyatının yüzde 20'si bu boğaz üzerinden yapılıyordu.

ABD'li askeri komutanlar, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından aylar önce Hürmüz Boğazı'na yerleştirilen deniz mayınlarının Amerikan güçlerince temizlendiğini öne sürüyor.

Trump su yolunun ulaşıma açık olduğunu defalarca savunurken Devrim Muhafızları Donanması yayımladığı bildiride bu iddiaların "açık bir yalan" olduğunu ileri sürdü ve boğazın İran'ın izni olmadan gemi geçişlerine kapalı kalmayı sürdürdüğünü yineledi.

Cuma günü yayımlanan öncü nakliye verilerine göre perşembe günü boğazdan yalnızca yedi ticari yük gemisi geçti. Bu sayının bir önceki gün 17 olduğu ve son 10 günlük ortalama olan 15 seviyesinin altına indiği bildirildi.