Savunma anlaşmasından saatler sonra füze denemesi

Çin , Güney Pasifik'te uzun menzilli bir füze denemesi gerçekleştirdi. Denemenin, Avustralya'nın Fiji ile bir savunma anlaşması imzalamasından yalnızca birkaç saat sonra yapılması, Canberra yönetimi ve bölgesel liderlerin tepkisini çekti.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, füze denemesinin bölge için "istikrarsızlaştırıcı" olduğunu ifade etti. Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters ise gelişmeyi "derin endişe verici" olarak nitelendirdi.

Çin donanmasından yapılan açıklamada, bir nükleer denizaltının pazartesi günü "eğitim simülasyonu savaş başlığı taşıyan stratejik bir füze" fırlattığı ve füzenin "belirlenen deniz alanına tam isabetle ulaştığı" bildirildi.

Sözcü Wang Xuemeng, WeChat üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu füze deneme fırlatması, Çin'in yıllık askeri eğitimine yönelik rutin bir düzenlemedir ve ilgili ülkelere önceden bilgi verilmiştir" dedi.

Testin gerçekleştirildiği net konum açıklanmadı. Yeni Zelanda hükümeti, planlanan fırlatma hakkında saatler öncesinden bilgilendirildiğini belirtti ve füzenin Güney Pasifik Nükleer Silahlardan Arındırılmış Bölgesi'ne fırlatıldığına dikkat çekti.

Söz konusu deneme, Avustralya ve Fiji'nin, taraflardan birine saldırı yapılması durumunda diğerinin yardımına gelmesini taahhüt eden önemli bir savunma ittifakı imzalamasından saatler sonra gerçekleşti.

Diğer ülkelerin katılımına da açık olan ve "Barış Okyanusu" (Ocean of Peace) adı verilen bu ittifak, Avustralya'nın Pasifik'teki bağlarını derinleştirme ve Pekin'in bölgedeki nüfuzunu artırma çabalarını sınırlandırma girişimlerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü (ASPI) kıdemli savunma analisti Malcolm Davis, testin zamanlamasının tesadüf olmadığından emin olduğunu dile getirdi.

Davis, "(Bu test) Çin'in, küçük Pasifik devletlerini Avustralya ile daha yakın ilişkiler kurmaktan caydırmak amacıyla gözdağı vermek ve baskı uygulamak için askeri güç ya da askeri güç tehdidi kullanacağının açık bir göstergesidir" dedi.