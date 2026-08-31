Seçim haberini beğenmeyen Trump, NBC muhabirini tehdit etti

Welker, 2020 başkanlık seçimlerinde Trump ile seçimi kazanan Demokrat Joe Biden arasındaki münazarayı yönettikten sonra her iki partinin de övgüsünü kazanmış ödüllü bir gazeteci olarak biliniyor.

İsminin açıklanmaması şartıyla pazar günü AFP'ye konuşan bir NBC News sözcüsü Welker'a destek vererek, "Kristen bu sektörün en iyilerinden biridir ve onun arkasındayız" dedi.

Trump'ın verdiği destekler genel olarak eyalet çapındaki makamlar için yarışan Cumhuriyetçi adaylara fayda sağladı.

Ancak kamuoyu desteği gerileyen Trump'ın desteklediği en az 10 aday bu seçim döneminde yenilgiye uğradı.

allotpedia tarafından derlenen verilere göre kaybedenler arasında dört Temsilciler Meclisi adayı ile aralarında Minnesota'daki komplo teorisyeni Mike Lindell'in de bulunduğu altı vali adayı yer alıyor.

Milyarder Trump, New York'ta kışkırtıcı bir gayrimenkul geliştiricisi olduğu yıllardan bu yana Amerikan medyasını kendi lehine kullandı.

Ancak başkan olarak basına ve "sahte haber" olarak adlandırdığı yayınlara karşı sert bir tutum takındı.

Wall Street Journal ve New York Times dahil birçok gazeteye dava açan Trump, kamu medyasına aktarılan federal fonların kesilmesi talimatını verdi.