Seçim sonuçları Almanya'yı sarstı. Başbakan Merz'e reform çağrısı

AFP ajansına konuşan Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW) araştırmacısı Stefan Kooths, sürekli ertelenen ve içeriği değiştirilen adımların piyasalardaki güven ortamını zedelediğini söyledi.

Kooths, "Reform paketlerinin duyurulup hemen ardından her üç ayda bir ertelenmesi yatırımcıları huzursuz ediyor. İnsanlar neyle karşılaşacaklarını ve çerçeve şartların neler olduğunu öngöremedikleri için beklemede kalıyor" değerlendirmesini yaptı.

Ayrıca uzman, belirsiz ekonomi politikalarının Avrupa'nın en büyük ekonomisindeki uzun süreli zayıflığın temel nedenlerinden biri olduğunu vurguladı.

Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH) bünyesinde çalışan Oliver Holtemoeller ise Alman ekonomisinin geleceğine yönelik bir güven eksikliği yaşandığına dikkat çekti.

Holtemoeller, "Ekonomik kararlar açısından bu durum kritik bir önem taşıyor. İnsanların bu ülkede işlerin yeniden makul bir seyirde ilerleyeceğine inanacağı bir ortama ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

CDU ile hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasındaki çetin pazarlıkların ardından şekillenen paket; vergi, sosyal yardım ve emeklilik politikalarını içeriyor.