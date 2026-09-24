Seçim sonuçları Almanya'yı sarstı. Başbakan Merz'e reform çağrısı
24.09.2026 15:13
Almanya'nın önde gelen düşünce kuruluşları, bölgesel seçim yenilgilerine rağmen Başbakan Friedrich Merz hükümetine ekonomik reformlara devam etmesi yönünde çağrıda bulundu.
Almanya'nın önde gelen ekonomi enstitüleri, eyalet seçimlerindeki ağır kayıpların ardından Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki koalisyon hükümetine reform takvimine sadık kalma çağrısı yaptı.
Berlin, Münih, Kiel, Halle ve Essen merkezli düşünce kuruluşları, siyasi baskılar sebebiyle önlemlerin gevşetilebileceği yönündeki tartışmalara karşı uyarılarda bulundu.
Merz'in liderliğindeki merkez sağ Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), bu ay içinde düzenlenen üç eyalet seçiminde ciddi oy kaybına uğradı.
Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin ise bölgesel sandıklardan büyük kazanımlarla çıkması, başbakanın siyasi geleceğine yönelik tartışmaları alevlendirdi.
Hükümet ortakları arasındaki önde gelen isimler, temmuz ayında uzlaşılan kapsamlı ekonomik reform paketinin yeniden gözden geçirilebileceğini dile getirdi.
Emeklilik yaşının kademeli olarak 67'nin üzerine çıkarılması ve kamu sağlık sisteminde planlanan düzenlemeler, seçmen tabanında yoğun tepki topluyor.
"BELİRSİZLİK YATIRIMLARI KAÇIRIYOR"
AFP ajansına konuşan Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW) araştırmacısı Stefan Kooths, sürekli ertelenen ve içeriği değiştirilen adımların piyasalardaki güven ortamını zedelediğini söyledi.
Kooths, "Reform paketlerinin duyurulup hemen ardından her üç ayda bir ertelenmesi yatırımcıları huzursuz ediyor. İnsanlar neyle karşılaşacaklarını ve çerçeve şartların neler olduğunu öngöremedikleri için beklemede kalıyor" değerlendirmesini yaptı.
Ayrıca uzman, belirsiz ekonomi politikalarının Avrupa'nın en büyük ekonomisindeki uzun süreli zayıflığın temel nedenlerinden biri olduğunu vurguladı.
Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH) bünyesinde çalışan Oliver Holtemoeller ise Alman ekonomisinin geleceğine yönelik bir güven eksikliği yaşandığına dikkat çekti.
Holtemoeller, "Ekonomik kararlar açısından bu durum kritik bir önem taşıyor. İnsanların bu ülkede işlerin yeniden makul bir seyirde ilerleyeceğine inanacağı bir ortama ihtiyaç duyuyoruz" dedi.
CDU ile hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasındaki çetin pazarlıkların ardından şekillenen paket; vergi, sosyal yardım ve emeklilik politikalarını içeriyor.
BU YILKİ BÜYÜME BEKLENTİSİ İKİ KATINA ÇIKTI
DIW, RWI, Ifo, IWH ve IfW enstitülerinin ortaklaşa yayımladığı son raporda, siyasi çalkantılara rağmen büyüme tahminleri yukarı yönlü güncellendi.
Kuruluşlar, Almanya ekonomisinin bu yıl yüzde 1,3 oranında büyüyeceğini öngördü.
Nisan ayında bu oran yüzde 0,6 seviyesinde kalmıştı. Kurumlar, 2027 yılına yönelik ekonomik genişleme tahminini de yüzde 0,9'dan yüzde 1,1'e yükseltti.
Ekonominin yılın ilk yarısında tahmin edilenden daha dirençli bir performans sergilediği belirtilen raporda, küresel pazarların sağlam duruşu ve yapay zeka alanındaki yatırımların bu toparlanmayı desteklediği aktarıldı.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik savaşının tetiklediği enerji şokuna rağmen, yükselen akaryakıt ve ısınma giderlerinin tüketici fiyatlarının geneline yayılma etkisinin sınırlı kaldığı kaydedildi.
ENFLASYON, İSTİHDAM VE BÜTÇE BASKISI
Enstitülerin projeksiyonlarına göre toparlanma süreci dar bir tabana dayanıyor.
Yüksek seyreden enerji maliyetleri ve yapısal darboğazlar iktisadi faaliyet üzerinde baskı kurmaya devam ediyor.
Reuters ajansının haberine göre enflasyonun 2026 yılında yüzde 2,8'e, 2027'de yüzde 3,2'ye çıkacağı, 2028'de ise yüzde 2,0 seviyesine gerileyeceği tahmin ediliyor.
Ekonomik büyümenin 2028 yılında demografik değişim, azalan iş gücü ve gerileyen büyüme potansiyeli nedeniyle yüzde 0,4'e kadar yavaşlaması bekleniyor.
İş gücü piyasasının toparlanmaya gecikmeli yanıt vereceği öngörülürken, istihdamdaki gerilemenin bir süre daha süreceği, işsizlik oranının ise 2026 yılındaki yüzde 6,4 seviyesinden 2027'de yüzde 6,2'ye, 2028'de ise yüzde 5,8'e ineceği hesaplanıyor.
Yıllardır zayıf dış talep, sertleşen Çin rekabeti, ABD gümrük tarifeleri ve pahalı enerji faturalarıyla mücadele eden Almanya'da, mevcut toparlanmanın önemli bir bölümü savunma ve altyapı alanlarındaki kamu harcamalarından kaynaklanıyor.
Düşünce kuruluşları, harcamaların borç yükünü hızla artıracağına işaret ederek, mali disiplinin ve bütçe konsolidasyonunun zorunlu hale geldiğini vurguladı.
Öte yandan Ifo Enstitüsü'nün perşembe günü açıkladığı eylül ayı verileri, iş dünyası güven endeksinin 1,1 puanlık artışla 89,9 seviyesine ulaştığını ortaya koydu.
Finansal veri sağlayıcısı FactSet anketine katılan analistler, endekste yalnızca 0,1 puanlık bir artış öngörmüştü.