Seçimler yapay zekayı vurdu. Dev teknoloji şirketlerinin hisseleri çakıldı

Wall Street'teki düşüşün ardından Asya piyasalarındaki işlemler de kayıplarla devam etti.

Güney Kore'de Kospi endeksi gün içinde bir ara yaklaşık yüzde 9 geriledi; çip üreticisi SK hynix yüzde 10, rakibi Samsung ise yüzde 8 değer kaybetti.

Aralık ayı sonu ile tarihi zirvesini gördüğü haziran ortası arasında iki katından fazla değer kazanan Kospi endeksi, bu zirveden sonraki dönemde yaklaşık yüzde 50 düştü.

Japonya'da Tokyo borsası yüzde 7 gerilerken, Kioxia ve SoftBank hisseleri yüzde 10'un, Advantest hisseleri ise yüzde 8'in üzerinde değer kaybetti.

Tayvan'da TSMC hisselerindeki yüzde 7'lik düşüş, Taiex endeksini yaklaşık yüzde 8 aşağı çekti.

Bölgedeki diğer piyasalardan Hong Kong, Şanghay, Sidney ve Singapur borsaları yüzde 1'in üzerinde gerilerken, Wellington ve Manila borsaları da günü ekside sürdürdü.

Saxo Markets analisti Neil Wilson, piyasalardaki tabloyu şu sözlerle aktardı:

"Sokaklar kana bulandı dostlar. Buradaki korku, Demokratların sınırı belirlemesi ve veri merkezi inşaatlarına engel koymasıyla birlikte momentumun tamamen tersine dönmesidir. Bu durum tamamen abartılı görünüyor ancak piyasadaki her şeyi satma eğilimi öncelikle bir miktar istikrar aramamızı gerektiriyor."

Piyasalardaki olumsuz havayı, petrol fiyatlarındaki yeni yükseliş de etkiledi.

Petrol fiyatları, ara seçim sonuçlarının ardından İran savaşının sona erebileceği umutlarıyla yaşanan düşüşün sonrasında perşembe günü elde ettiği kazanımları cuma günü artırdı.

Yatırımcılar, ABD ve İran liderlerinin hafta başında ilerleme kaydedildiğine işaret etmesinin ardından krizdeki gelişmeleri izlemeyi sürdürüyor.

Piyasalarda ayrıca, hafta başında gelen genel anlamda olumlu verilerin ardından günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ABD istihdam verisi bekleniyor.