Şehirler toz bulutuna gömüldü: Şiddetli deprem Venezuela'yı vurdu, ilk görüntüler

Toz bulutunun içinde kaldılar

Depremin merkez üssünden gelen en sıcak görüntülerde, sarsıntıyla birlikte yıkılan parçaların yarattığı toz bulutu ve insanların güvenli bir çıkış kapısı ararken yaşadığı büyük panik gözler önüne serildi.