Şehirler toz bulutuna gömüldü: Şiddetli deprem Venezuela'yı vurdu, ilk görüntüler
25.06.2026 09:29
Venezuela’da art arda meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremler başkent Karakas dahil birçok şehirde yıkıma yol açtı.
Toz bulutunun içinde kaldılar
Depremin merkez üssünden gelen en sıcak görüntülerde, sarsıntıyla birlikte yıkılan parçaların yarattığı toz bulutu ve insanların güvenli bir çıkış kapısı ararken yaşadığı büyük panik gözler önüne serildi.
Venezuela'da depremin vurduğu bölgelerde halkın panik halinde güvenli alanlara kaçışması ve sarsıntıyla birlikte yaşanan büyük panik kameralara yansıdı.