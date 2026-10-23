Sekiz Dışişleri Bakanı, İstanbul'da buluşuyor. Krizler masada

ABD ile İran arasındaki gerilimin yalnızca diplomasi ve diyalog yoluyla aşılabileceğine işaret edecek olan Fidan, askeri yöntemlerin kalıcı sonuç vermediğini, tersine bölgedeki kırılganlıkları artırdığını aktaracak.

Hürmüz ve Babülmendep boğazlarında seyrüsefer serbestisinin kalıcı güvenceye kavuşturulmasının hem bölgesel hem de küresel istikrar için hayati önem taşıdığını ifade edecek.

Husilerin Suudi Arabistan'daki sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırılarına değinecek olan Fidan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın güvenliğine dönük desteğini yineleyecek; Mekke Savunma İttifakı'nın temsil ettiği ortak güvenlik ve dayanışma anlayışına işaret edecek.

Fidan, Suriye'de istikrar ve refahın güçlendirilmesi yolunda R4 ve E3 ülkelerinin katkı sunduğunu aktarırken İsrail'in Suriye'yi istikrarsızlaştırmayı amaçlayan eylemlerini sürdürdüğünü kaydedecek.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların oluşturduğu güvenlik risklerine de değinecek olan Fidan, Türkiye'nin Karadeniz'e kıyıdaş bir ülke olarak savaşın bu denize yayılmasını engellemek amacıyla taraflara çözüm önerileri iletmeye devam ettiğini belirtecek.