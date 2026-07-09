Sel suları hayvanat bahçesini vurdu. Alpaka, zebra ve minyatür domuzlar kayıp

Çin'in güneyindeki Guangşi bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi, bir hayvanat bahçesinde büyük hasara neden oldu. Sel sularının kafeslere zarar vermesi sonucu alpaka, minyatür domuz ve zebraların da aralarında bulunduğu en az 100 hayvan kaçtı.

Guigang Hayvanat Bahçesi yönetimi, sürekli devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle bazı kafes ve barınakların zarar gördüğünü belirterek halktan kaçan hayvanların bulunması için yardım istedi.