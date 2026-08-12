Sel tonlarca çöpü nehre taşıdı. Manila'da korkutan görüntüler

Filipinler'de günlerdir etkili olan şiddetli yağışlar ve sellerin ardından Metro Manila'nın su yolları tonlarca atıkla doldu.

Reuters'ın 11 Ağustos'ta görüntülediği Paranaque kentinde işçiler, Baclaran Kilisesi yakınındaki su yolunu kaplayan plastik şişe, poşet ve diğer atıkları elleriyle ve teknelerle toplamaya çalıştı. Bir haftadır devam eden muson yağmurlarının birkaç ton çöpü Manila'daki nehir ve koylara taşıdığı belirtildi.

Görüntülerde suyun yüzeyinin büyük bölümünün çöplerle kaplandığı, temizlik görevlilerinin bazı noktalarda atıkların arasında ilerlemekte zorlandığı görüldü. Filipinler Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı personeli de temizlik çalışmalarına katıldı.