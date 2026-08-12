Sel tonlarca çöpü nehre taşıdı. Manila'da korkutan görüntüler
12.08.2026 06:06
Son Güncelleme: 12.08.2026 06:38
Filipinler'in başkenti Manila ve çevresini etkileyen şiddetli muson yağmurları, tonlarca çöpü nehir, kanal ve kıyılara sürükledi.
Filipinler'de günlerdir etkili olan şiddetli yağışlar ve sellerin ardından Metro Manila'nın su yolları tonlarca atıkla doldu.
Reuters'ın 11 Ağustos'ta görüntülediği Paranaque kentinde işçiler, Baclaran Kilisesi yakınındaki su yolunu kaplayan plastik şişe, poşet ve diğer atıkları elleriyle ve teknelerle toplamaya çalıştı. Bir haftadır devam eden muson yağmurlarının birkaç ton çöpü Manila'daki nehir ve koylara taşıdığı belirtildi.
Görüntülerde suyun yüzeyinin büyük bölümünün çöplerle kaplandığı, temizlik görevlilerinin bazı noktalarda atıkların arasında ilerlemekte zorlandığı görüldü. Filipinler Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı personeli de temizlik çalışmalarına katıldı.
Baclaran bölgesinde sorun yalnızca nehir ve kanallarla sınırlı kalmadı. Manila Körfezi'nden gelen tonlarca çöp Paranaque kıyılarına da vurdu.
Yerel yetkililer, yüksek gelgit ve şiddetli yağışların körfezdeki atıkları kıyıya taşıdığını açıkladı. Plastiklerin yanı sıra lastik, giysi ve strafor parçalarının da su yüzeyini kapladığı bildirildi. Paranaque çevre yetkilileri, yalnızca bu bölgedeki çöplerin taşınması için yaklaşık 10 kamyona ihtiyaç duyulabileceğini belirtti.
Filipinler Bayındırlık Bakanı Vince Dizon, Baclaran'daki Redemptorist su kanalını incelemesinin ardından Paranaque'nin ciddi bir "çöp krizi" ile karşı karşıya olduğunu söyledi.
Dizon, bölgedeki su yollarını daha önce bu kadar kötü durumda görmediğini belirterek temizlik için yüzer ekskavatörler ve çöp taşıma mavnaları dahil daha fazla ekipmanın bölgeye gönderileceğini açıkladı.
Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. da kanallarda biriken atıkların yalnızca Parañaque'den gelmediğini, yağışlarla başka bölgelerden taşındığını belirtti. Marcos, uygunsuz çöp dökümünün sel sorununu ağırlaştırdığı uyarısında bulundu.
Metro Manila'daki seller, tropikal sistemler Luis ve Maymay'ın yanı sıra Filipinler'de "Habagat" olarak bilinen güneybatı musonunun etkisiyle günlerdir devam eden yağışların ardından meydana geldi.
Filipinler ulusal afet makamlarının 11 Ağustos verilerine göre kötü hava koşullarından yaklaşık 2,2 milyon kişi etkilendi. Yetkililer 19 kişinin ölümüne ilişkin bildirimlerin ise doğrulama sürecinde olduğunu açıkladı.
Ülkenin meteoroloji kurumu PAGASA, 12 Ağustos'ta da Metro Manila'da güneybatı musonuna bağlı sağanak ve gök gürültülü yağışların beklendiğini, orta kuvvetten yer yer şiddetliye ulaşabilecek yağışların ani sellere yol açabileceğini bildirdi.
Yaşananlar, Manila'nın uzun süredir mücadele ettiği atık ve drenaj sorununu da yeniden gündeme taşıdı. Yetkililer, su yollarına atılan çöplerin kanalları tıkayarak yoğun yağış dönemlerinde sellerin etkisini artırdığına dikkat çekiyor.