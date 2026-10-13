Selma Blair yine uçakta olay çıkardı. Bir uçuş görevlisini yumrukladı, diğerini ısırdı
13.10.2026 09:12
ABD'li aktris Selma Blair Los Angeles-New York City seferini yapan uçakta çıkan kavgada iki kabin görevlisini yaraladığı gerekçesiyle tutuklandı.
"Belalı Oyuncu", "Bu Nasıl Sarışın", "Aşağıdakiler" ve "Çığlık 2" gibi yapımlarla tanınan ABD'li oyuncu Selma Blair uçakta yine olay çıkardı.
2016 yılında bir uçuş sırasındaki taşkınlığın ardından sedyeyle uçaktan çıkarılan 54 yaşındaki Blair, bu kez de Los Angeles-New York City seferini yapan Delta Air Lines uçağında ortalığı birbirine kattı.
ABD basınında çıkan haberlere göre ünlü oyuncu, taşkınlık sırasında bir uçuş görevlisine yumruk attı, diğerini de ısırdı.
POLİS MEMURU VE HEMŞİREYE DE SALDIRDI
Uçak New York'taki John F. Kennedy Havalimanı'na indikten sonra müdahalenin ardından hastaneye götürülürken bir polis memuru ve bir hemşireye de saldıran Selma Blair, tutuklandı ve iki kez kasten yaralama suçlamasıyla dün hakim karşısına çıkarıldı. Blair kefaletle serbest bırakılırken, davanın yeni duruşması 19 Ocak 2027'ye ertelendi.
8 YILDIR MS HASTALIĞIYLA MÜCADELE EDİYOR
2018'den bu yana MS hastalığıyla mücadele eden ünlü yıldızın bir temsilcisi, "Blair'ın, böyle davranmasına yol açan tıbbi bir durum yaşadığını" savunurken, Delta Air Lines sözcüsü de kurallara aykırı veya yasa dışı davranışlara karşı sıfır hoşgörü politikası izlediklerini belirtti.
DAHA ÖNCE DE İÇKİLİYKEN KATE MOSS DAHİL BİRKAÇ ÜNLÜYÜ ISIRMIŞTI
2016 yılında bir uçuştaki taşkınlığın ardından sedyeyle uçaktan çıkarılan Blair, o dönemde Vanity Fair dergisine verdiği mülakatta, "İlaç kullanırken alkol de alınca bilincimi kaybettim; bu da derin pişmanlık duyduğum sözler söylememe ve şeyler yapmama yol açtı." demişti.
Ayrıca 2022'de çıkardığı anı kitabında, genellikle alkol aldığı durumlarda Kate Moss dahil birkaç ünlüyü ısırdığını da anlatmıştı.