Selma Blair yine uçakta olay çıkardı. Bir uçuş görevlisini yumrukladı, diğerini ısırdı

Uçak New York'taki John F. Kennedy Havalimanı'na indikten sonra müdahalenin ardından hastaneye götürülürken bir polis memuru ve bir hemşireye de saldıran Selma Blair, tutuklandı ve iki kez kasten yaralama suçlamasıyla dün hakim karşısına çıkarıldı. Blair kefaletle serbest bırakılırken, davanın yeni duruşması 19 Ocak 2027'ye ertelendi.



8 YILDIR MS HASTALIĞIYLA MÜCADELE EDİYOR



2018'den bu yana MS hastalığıyla mücadele eden ünlü yıldızın bir temsilcisi, "Blair'ın, böyle davranmasına yol açan tıbbi bir durum yaşadığını" savunurken, Delta Air Lines sözcüsü de kurallara aykırı veya yasa dışı davranışlara karşı sıfır hoşgörü politikası izlediklerini belirtti.