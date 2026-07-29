Senato'dan onay çıktı. ABD'nin yeni istihbarat direktörü belli oldu
29.07.2026 11:01
ABD Senatosu, Donald Trump'ın aday gösterdiği Jay Clayton'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevini 47 oy karşı 51 oyla onayladı. Oylamada Senato'daki tüm Demokratlar ret oyu verirken, Clayton 18 ayrı kurumdan oluşan istihbarat topluluğunun başına geçti.
ABD Senatosu, Donald Trump'ın ülkenin en üst düzey istihbarat yetkilisi olarak aday gösterdiği Jay Clayton'ın atamasını dün onaylayarak istihbarat kurumlarının başına kalıcı bir başkan getirdi.
Oylama, Trump'ın ara seçimler öncesinde delillendirilmemiş seçim sahtekarlığı iddialarını yeniden gündeme taşıdığı bir dönemde yapıldı.
Senato Genel Kurulundaki oylamada Clayton'ın ataması 47'ye karşı 51 oyla kabul edildi. Kongrenin üst kanadındaki tüm Demokrat senatörler teklifin aleyhinde oy kullandı.
Trump, oylamadan kısa bir süre sonra Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Jay her bakımdan olağanüstüdür ve Direktör olarak muhteşem bir iş çıkaracaktır!" ifadesini kullandı.
Eski sermaye piyasası düzenleyicisi ve federal savcı olan Clayton, geçen ay görevinden istifa eden Tulsi Gabbard'ın yerini aldı. Clayton, yönetim kadrosundaki sık değişimler ve personel kesintileriyle sarsılan 18 ayrı kurumdan oluşan bir istihbarat topluluğunu devraldı.
Atama kararı, Trump'ın ulusal güvenlik kurumlarını 2020 seçimlerini yeniden tartışmaya açma ve yaklaşan oylamanın güvenilirliğine gölge düşürme çabalarına dahil ettiği yönündeki kaygıların arttığı bir sırada alındı.
Trump, bu ayın başlarında Beyaz Saray'dan televizyonda canlı yayınlanan konuşmasında, Çin'in seçimlere müdahale ettiğini ileri sürdüğü gizliliği kaldırılmış istihbarat verilerini açıklarken 2020 seçimlerinin kendisinden çalındığı yönündeki asılsız iddiasını tekrarlamıştı.
Clayton, görevi Vekaleten Ulusal İstihbarat Direktörlüğü yapan Bill Pulte'tan devralıyor.
Alanında ilgili tecrübesi olmayan ve Trump'a yakınlığıyla bilinen Pulte'un kısa süreli görev süresi, her iki partiden milletvekillerinde tepkiye neden olmuştu.
Pulte, federal emlak piyasası düzenleme kurumunun başında yürüttüğü diğer görevini kullanarak Trump'ın bazı siyasi rakipleri hakkında muhtemel soruşturmalar açılması için yönlendirmelerde bulunmuş ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisinde kapsamlı personel kesintilerini yönetmişti.
Pulte, Clayton'ın onay oylamasından saatler önce yaptığı açıklamada, beşinci tur işten çıkarmalarla birlikte koordinasyon kurulundaki personel azaltımının haftalar içinde yaklaşık yüzde 30 seviyesine ulaşacağını savundu.
DEMOKRATLAR NE TEPKİ VERDİ?
Demokratlar başlangıçta Clayton'ı Pulte'a kıyasla daha geleneksel bir alternatif olarak memnuniyetle karşılamış, ancak Senatodaki onay oturumu esnasında tavırlarını tamamen değiştirmişti.
Demokrat Demokrat Joe Biden'ın 2020 başkanlık seçimini kazanıp kazanmadığı yönündeki yinelenen sorular karşısında Clayton, yalnızca Biden'ın kazanan olarak "onaylandığını" söylemekle yetindi.
Clayton, soruları doğrudan yanıtlamaktan kaçınarak senatörlere, "Seçim sonuçlarını reddeden biri değilim" dedi.
Senato İstihbarat Komisyonu Başkan Yardımcısı Mark Warner, onay oturumunun ardından, Clayton'ın siyasi baskılara karşı durup duramayacağı konusunda ciddi çekincelerle ayrıldığını bildirdi.
Warner, oylama sonrası yaptığı yazılı açıklamada, "Bu kaygıların boşa çıkmasını samimiyetle temenni ediyorum, zira İstihbarat Topluluğu son aylarda gördüğünden daha istikrarlı bir liderliği hak ediyor" ifadesine yer verdi.
Kongrenin üst kanadındaki Demokrat grubun lideri Chuck Schumer ise daha önce yaptığı açıklamada Clayton'ın oturumdaki performansını "son derece kötü" olarak nitelemişti.
Cumhuriyetçiler ise Clayton'ın Trump'ın ilk başkanlık dönemindeki Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanlığı ile yakın dönemdeki New York Güney Bölgesi Başsavcılığı görevlerindeki geçmişini savundu.
Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi John Thune, Clayton'ın mali suçlarla mücadele ve ulusal güvenlik davalarını yürütme konusundaki deneyiminin, tehditlerin arttığı bir dönemde kendisini rüştünü ispatlamış bir lider kıldığını belirtti.
JAY CLAYTON KİMDİR?
Clayton'ın direktörlüğünün onaylanması, ABD hükümetinin yurt dışındaki yabancıların iletişim verilerini mahkeme kararı olmadan toplamasına izin veren Dış İstihbarat Gözetim Yasası'nın 702. Maddesi üzerindeki müzakereleri de yeniden canlandırabilir.
Demokratlar, yönetimin yetkilerini aşacağı endişesini dile getirerek Pulte'un vekaleten görevde kaldığı süre boyunca bu yetkinin yenilenmesine karşı çıkmıştı.
Ancak Temsilciler Meclisi yaz tatili için Washington'dan ayrıldığı için herhangi bir süre uzatımının eylül ayından önce yapılması beklenmiyor.
Ulusal İstihbarat Direktörü olarak 18 istihbarat kurumunu sevk ve idare edecek olan Jay Clayton, kariyerinde daha önce New York Güney Bölgesi Başsavcısı olarak görev yapmış ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun da aralarında yer aldığı yüksek profilli soruşturmaları yürütmüştü.
Clayton, Trump'ın ilk başkanlık döneminde ise SEC Başkanlığı görevini üstlenmişti.