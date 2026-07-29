Senato'dan onay çıktı. ABD'nin yeni istihbarat direktörü belli oldu

ABD Senatosu, Donald Trump'ın ülkenin en üst düzey istihbarat yetkilisi olarak aday gösterdiği Jay Clayton'ın atamasını dün onaylayarak istihbarat kurumlarının başına kalıcı bir başkan getirdi.

Oylama, Trump'ın ara seçimler öncesinde delillendirilmemiş seçim sahtekarlığı iddialarını yeniden gündeme taşıdığı bir dönemde yapıldı.

Senato Genel Kurulundaki oylamada Clayton'ın ataması 47'ye karşı 51 oyla kabul edildi. Kongrenin üst kanadındaki tüm Demokrat senatörler teklifin aleyhinde oy kullandı.

Trump, oylamadan kısa bir süre sonra Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Jay her bakımdan olağanüstüdür ve Direktör olarak muhteşem bir iş çıkaracaktır!" ifadesini kullandı.

Eski sermaye piyasası düzenleyicisi ve federal savcı olan Clayton, geçen ay görevinden istifa eden Tulsi Gabbard'ın yerini aldı. Clayton, yönetim kadrosundaki sık değişimler ve personel kesintileriyle sarsılan 18 ayrı kurumdan oluşan bir istihbarat topluluğunu devraldı.

Atama kararı, Trump'ın ulusal güvenlik kurumlarını 2020 seçimlerini yeniden tartışmaya açma ve yaklaşan oylamanın güvenilirliğine gölge düşürme çabalarına dahil ettiği yönündeki kaygıların arttığı bir sırada alındı.

Trump, bu ayın başlarında Beyaz Saray'dan televizyonda canlı yayınlanan konuşmasında, Çin'in seçimlere müdahale ettiğini ileri sürdüğü gizliliği kaldırılmış istihbarat verilerini açıklarken 2020 seçimlerinin kendisinden çalındığı yönündeki asılsız iddiasını tekrarlamıştı.

Clayton, görevi Vekaleten Ulusal İstihbarat Direktörlüğü yapan Bill Pulte'tan devralıyor.

Alanında ilgili tecrübesi olmayan ve Trump'a yakınlığıyla bilinen Pulte'un kısa süreli görev süresi, her iki partiden milletvekillerinde tepkiye neden olmuştu.

Pulte, federal emlak piyasası düzenleme kurumunun başında yürüttüğü diğer görevini kullanarak Trump'ın bazı siyasi rakipleri hakkında muhtemel soruşturmalar açılması için yönlendirmelerde bulunmuş ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisinde kapsamlı personel kesintilerini yönetmişti.

Pulte, Clayton'ın onay oylamasından saatler önce yaptığı açıklamada, beşinci tur işten çıkarmalarla birlikte koordinasyon kurulundaki personel azaltımının haftalar içinde yaklaşık yüzde 30 seviyesine ulaşacağını savundu.