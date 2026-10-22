Serveti tehlikeye girdiği için taşınmayı planlıyordu. Mark Zuckerberg Silikon Vadisi'nden kaçamadı

Seçmenler onaylasa dahi hukuki davalara konu olabileceği belirtilen Proposition 40 yasa teklifi, Ocak 2026 itibarıyla Kaliforniya'daki milyarderlerin sahip olduğu hisse senedi ve diğer varlıklara tek seferlik yüzde 5 oranında vergi getirilmesini öngörüyor.

Zuckerberg gibi pek çok zengin isim, Meta örneğinde görüldüğü gibi yıllık 1 dolar gibi sembolik maaşlar alarak ve hisselerini teminat gösterip borçlanarak mevcut sistemde yüksek vergi ödemelerinden kaçınıyor.

Zuckerberg'in geçtiğimiz şubat ayında Florida'da bir mülk satın aldığı The Wall Street Journal gazetesinde yer bulmuştu.

Son dönemde çok sayıda şirketin Texas ve Nevada gibi eyaletlere yöneldiği bilinirken, Google'ın kurucu ortakları Sergey Brin ve Larry Page'in de aralarında olduğu bazı milyarderlerin söz konusu vergi olasılığı nedeniyle Kaliforniya'dan ayrıldığı öne sürülüyor.

Bildirimde, yapay zeka alanındaki öncü gelişmelerin Silikon Vadisi'nde yoğunlaşması nedeniyle şirketin genel merkezinin yer aldığı Menlo Park'tan ayrılmanın yönetim kurulu açısından zor bir karar olduğu vurgulandı.

Şirket, hedefin Zuckerberg'in kurumu Kaliforniya'dan ve son Muse yapay zeka modellerini geliştiren Meta Süper Zeka Laboratuvarları'na yakın bir konumdan yönetmesini sağlamak olduğunu kaydetti.

Öte yandan eyaletteki son kamuoyu yoklamaları, aleyhte yürütülen kampanyaya yaklaşık 129 milyon dolar harcanan Proposition 40 teklifinin sandıktan geçmek için yeterli desteğe ulaşamayabileceğine işaret ediyor.