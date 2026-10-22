Serveti tehlikeye girdiği için taşınmayı planlıyordu. Mark Zuckerberg Silikon Vadisi'nden kaçamadı
22.10.2026 10:04
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki servet vergisi tasarısı nedeniyle eyaletten ayrılmayı planlayan Meta CEO'su Zuckerberg, sekiz yıl daha Silikon Vadisi'nde kalmayı kabul etti.
Sosyal medya devi Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin yönetim kuruluyla vardığı anlaşma uyarınca Silikon Vadisi'nde sekiz yıl daha yaşamayı kabul etti.
Dün yayımlanan 109 sayfalık resmi kurum bildirimine göre karar, Kaliforniya seçmenlerinin gelecek ay oylayacağı tartışmalı vergi düzenlemesinin kabul edilmesi halinde Zuckerberg'i milyarlarca dolarlık tek seferlik bir vergi yükümlülüğüyle karşı karşıya bırakabilir.
Bildirimde yer alan bilgilere göre Zuckerberg, 9 Eylül'de Meta yönetim kurulu üyeleriyle yediği akşam yemeğinde, kamuoyunda "Proposition 40" olarak bilinen tasarı nedeniyle Kaliforniya'dan ayrılmayı düşündüğünü iletti.
Meta yöneticisi, yemekten dört gün sonra eyalete bağlı Palo Alto'daki evini satışa çıkarmayı planladığını yönetim kuruluna bildirdi.
YÖNETİM KURULU KARŞI ÇIKTI
Wired portalının haberine göre Zuckerberg'in eyaletten taşınma ihtimali, Meta yönetim kurulunun bünyesinde kurulan özel komitede endişe yarattı.
Avukat Robert Kimmitt, risk sermayedarı Charlie Songhurst ve DoorDash CEO'su Tony Xu'dan oluşan özel komite, sürecin ardından harekete geçti.
Bildirimde, şirketin Kovid-19 salgını sırasında Zuckerberg'in yönetim ekibiyle fiziksel olarak bir arada bulunamadığı dönemde karşılaştığı zorluklar hatırlatılarak, komitenin benzer sıkıntıların yeniden yaşanmasını engellemek istediği kaydedildi.
Komite ile Zuckerberg, söz konusu akşam yemeğinden birkaç gün sonra, hisse satışı yetkisini Kaliforniya'da ikamet etme şartına bağlayan bir uzlaşmaya vardı.
SEKİZ YIL DAHA KALACAK
Bir hafta önce netleştirilen ve dün ayrıntıları açıklanan "Kurucu Uyumu Anlaşması" kapsamında Meta, oy hakkı taşımayan yeni bir hisse sınıfı oluşturmayı planlıyor.
Bu hisselerin satışı, Zuckerberg'in mevcut oy gücünü zayıflatmadan, şirketin yapay zeka veri merkezlerine yönelik yüksek maliyetli yatırımlarına kaynak sağlamayı hedefliyor.
Tüm mevcut hissedarlara ellerindeki pay oranında dağıtılacak bu hisselerden Zuckerberg, doğabilecek vergi borçlarını ödemek amacıyla yüzde 20 oranında satış yapabilecek.
Kalan yüzde 80'lik dilim ise Zuckerberg'in Kaliforniya'da yaşamaya devam etmesi koşuluyla önümüzdeki sekiz yıl boyunca kademeli olarak elden çıkarılabilecek.
Zuckerberg'in hisseleri erken satmaya kalkışması, kendisinin başka bir yerde ikamet etmesini makul veya zorunlu kılacak öngörülemeyen somut durumlar ortaya çıkmadıkça, oy hakkı sağlayan hisselerinin bir kısmını devretmesini gerektirecek.
Sözleşmede Zuckerberg'in şirketin genel merkezinin yer aldığı bölgede kalması gerektiği de belirtiliyor; bu da Meta ile yöneticisinin ileride başka bir eyalete birlikte taşınabilme ihtimalini açık tutuyor.
MİLYARDERLER VERGİSİ SANDIKTA OYLANACAK
Seçmenler onaylasa dahi hukuki davalara konu olabileceği belirtilen Proposition 40 yasa teklifi, Ocak 2026 itibarıyla Kaliforniya'daki milyarderlerin sahip olduğu hisse senedi ve diğer varlıklara tek seferlik yüzde 5 oranında vergi getirilmesini öngörüyor.
Zuckerberg gibi pek çok zengin isim, Meta örneğinde görüldüğü gibi yıllık 1 dolar gibi sembolik maaşlar alarak ve hisselerini teminat gösterip borçlanarak mevcut sistemde yüksek vergi ödemelerinden kaçınıyor.
Zuckerberg'in geçtiğimiz şubat ayında Florida'da bir mülk satın aldığı The Wall Street Journal gazetesinde yer bulmuştu.
Son dönemde çok sayıda şirketin Texas ve Nevada gibi eyaletlere yöneldiği bilinirken, Google'ın kurucu ortakları Sergey Brin ve Larry Page'in de aralarında olduğu bazı milyarderlerin söz konusu vergi olasılığı nedeniyle Kaliforniya'dan ayrıldığı öne sürülüyor.
Bildirimde, yapay zeka alanındaki öncü gelişmelerin Silikon Vadisi'nde yoğunlaşması nedeniyle şirketin genel merkezinin yer aldığı Menlo Park'tan ayrılmanın yönetim kurulu açısından zor bir karar olduğu vurgulandı.
Şirket, hedefin Zuckerberg'in kurumu Kaliforniya'dan ve son Muse yapay zeka modellerini geliştiren Meta Süper Zeka Laboratuvarları'na yakın bir konumdan yönetmesini sağlamak olduğunu kaydetti.
Öte yandan eyaletteki son kamuoyu yoklamaları, aleyhte yürütülen kampanyaya yaklaşık 129 milyon dolar harcanan Proposition 40 teklifinin sandıktan geçmek için yeterli desteğe ulaşamayabileceğine işaret ediyor.