Servetini geri almak için ülkesine döndü, tutuklandı

Temelleri 1988'de Maracaibo Gölü'ndeki mavi yengeç ticaretiyle atılan Grupo Lamar, zaman içinde devasa çiftlikleriyle Avrupa'ya yılda yaklaşık 200 milyon dolarlık karides ihraç eden bir kuruluşa dönüştü.

Petrol odaklı ekonomiye sahip ülkede ender rastlanan bir özel sektör başarısı yakalayan şirket, özellikle yerli Wayuu halkı için en büyük istihdam kapısı haline gelmişti.

Ancak Maduro yönetiminin 2024 yılı sonlarında şirkete mahkeme kararı olmaksızın el koymasının ardından sektör büyük bir çöküş yaşadı.

Sektör verilerine göre Venezuela'nın toplam karides üretimi 2024'ten bu yana yüzde 90'dan fazla geriledi, batı bölgelerinde yaklaşık 9 bin çalışan işini kaybetti ve Rincón ailesinden 100'ü aşkın kişi ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

El konulan tesislerin işletmesini yürüten Miller Holding'in Üst Yöneticisi 29 yaşındaki Turhan Mildon, geçen ay ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Alina Habba ile evlendi.

Düğün törenine Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel ve ABD Adalet Bakanı Todd Blanche gibi isimler katıldı.

Maduro döneminde çimento fabrikaları ve kahve ticareti gibi alanlarda da imtiyazlar alan Mildon, Forbes Türkiye'ye verdiği demeçte Maduro'nun gidişine üzüldüğünü ancak işleri açısından endişe taşımadığını ifade etmişti.

Mildon, büyükbabasının döneminde teknik bilginin önemli olduğunu, şimdilerde ise kilit kişileri tanımanın önem taşıdığını vurgulamıştı.

Miller Holding yetkilileri daha önce yaptıkları açıklamada Lamar'ın karides tesislerini mülk olarak değil, yalnızca işletmeci sıfatıyla yönettiklerini kaydetmişti.