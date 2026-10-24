Servetini geri almak için ülkesine döndü, tutuklandı
24.10.2026 10:55
Venezuela'da eski yönetimin el koyduğu 700 milyon dolarlık karides imparatorluğunu geri almak isteyen iş insanı José Enrique Rincón, ülkesine ayak basar basmaz tutuklanarak hücreye konuldu.
Venezuela'da Nicolás Maduro yönetiminin el koyduğu 700 milyon dolarlık karides imparatorluğunu geri alabilme umuduyla ülkesine dönen iş insanı José Enrique Rincón, havaalanına indiği an gözaltına alınarak cezaevine konuldu.
ABD'nin Maduro'yu kaçırmasının beraberinde Caracas'ta kurulan yeni yönetimin iktidara gelmesini fırsat bilerek Panama'daki sürgün hayatını noktalayan 62 yaşındaki Rincón, vatana ihanet ve terör suçlamalarıyla başkent yakınlarındaki bir cezaevinde tek kişilik hücrede tutuluyor.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre ülkedeki siyasi değişimin ardından özel mülkiyete yönelik müdahalelerin son bulacağını düşünen Rincón'un şirketi Grupo Lamar, Caracas'taki geçici yönetim tarafından parçalara ayrılarak dış yatırımcıların idaresine bırakıldı.
Söz konusu işletmeleri yöneten yapılar arasında, New York'ta üst düzey ABD'li yetkililerin katıldığı bir törenle evlenen Türk iş insanı Turhan Mildon'un başında yer aldığı Miller Holding de var.
AİLESİ SAĞLIK DURUMUNUN HIZLA KÖTÜYE GİTTİĞİNİ SÖYLÜYOR
Haziran ayında Panama'dan Maracaibo yakınlarındaki La Chinita Uluslararası Havalimanı'na inişinde Venezuela soruşturma polisi ekiplerince gözaltına alınan Rincón, Caracas yakınlarındaki Rodeo I Cezaevi'nde yaklaşık 5 metrekarelik bir hücrede tutuluyor.
Ailesi, iş insanının cezaevinde 11 kilo kaybettiğini ve daha önce geçirdiği mide ameliyatının ardından ihtiyaç duyduğu kalp ilaçlarına erişemediğini dile getiriyor.
Rincón'u cezaevinde ziyaret etmesine izin verilen tek aile üyesi olan kız kardeşi Mariana Rincón, yaşanan süreci "uzun bir korku filmi" olarak tanımlıyor.
WSJ'ye konuşan Mariana Rincón, her hafta kardeşinin hücresine yiyecek, ilaç ve sektörel dergiler taşırken, insan hakları örgütlerine yaptığı siyasi tutuklu başvurusu sonucunda kardeşine bekleme listesinde 1601 numarasının verildiğini aktarıyor.
BİNLERCE KİŞİ İŞSİZ KALDI
Temelleri 1988'de Maracaibo Gölü'ndeki mavi yengeç ticaretiyle atılan Grupo Lamar, zaman içinde devasa çiftlikleriyle Avrupa'ya yılda yaklaşık 200 milyon dolarlık karides ihraç eden bir kuruluşa dönüştü.
Petrol odaklı ekonomiye sahip ülkede ender rastlanan bir özel sektör başarısı yakalayan şirket, özellikle yerli Wayuu halkı için en büyük istihdam kapısı haline gelmişti.
Ancak Maduro yönetiminin 2024 yılı sonlarında şirkete mahkeme kararı olmaksızın el koymasının ardından sektör büyük bir çöküş yaşadı.
Sektör verilerine göre Venezuela'nın toplam karides üretimi 2024'ten bu yana yüzde 90'dan fazla geriledi, batı bölgelerinde yaklaşık 9 bin çalışan işini kaybetti ve Rincón ailesinden 100'ü aşkın kişi ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.
El konulan tesislerin işletmesini yürüten Miller Holding'in Üst Yöneticisi 29 yaşındaki Turhan Mildon, geçen ay ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Alina Habba ile evlendi.
Düğün törenine Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel ve ABD Adalet Bakanı Todd Blanche gibi isimler katıldı.
Maduro döneminde çimento fabrikaları ve kahve ticareti gibi alanlarda da imtiyazlar alan Mildon, Forbes Türkiye'ye verdiği demeçte Maduro'nun gidişine üzüldüğünü ancak işleri açısından endişe taşımadığını ifade etmişti.
Mildon, büyükbabasının döneminde teknik bilginin önemli olduğunu, şimdilerde ise kilit kişileri tanımanın önem taşıdığını vurgulamıştı.
Miller Holding yetkilileri daha önce yaptıkları açıklamada Lamar'ın karides tesislerini mülk olarak değil, yalnızca işletmeci sıfatıyla yönettiklerini kaydetmişti.
HENÜZ RESMİ BİR SUÇLAMA YOK
Avukatları, terörle mücadele mahkemesine sevk edilen Rincón hakkında savcılığın henüz resmi bir suçlama belgesi ya da kanıt sunamadığını bildiriyor.
Rincón ise mahkemeye sunduğu dilekçede, suçsuzluğunu ispatlamak ve ailesinin onurunu kurtarmak için ülkesine geri döndüğünü belirtiyor.
Ailesi ve yakın çalışma arkadaşlarının aktardığına göre, iş insanının mal varlıklarına operasyon düzenleyen Özel Harekat Grubu'na bağlı maskeli güvenlik güçleri, Rincón'un Maracaibo'daki lüks konutunu geçici harekat merkezi olarak kullanıyor ve şahsi araçlarıyla devriye geziyor.
Venezuela Balıkçılık Bakanlığı ise bir zamanlar Rincón'un tek başına sırtladığı sektöre taze kaynak bulabilmek amacıyla Endonezyalı yatırımcı heyetlerini ağırlamaya hazırlanıyor.
MADURO 3 OCAK'TA KAÇIRILMIŞTI
ABD ordusu, 3 Ocak 2026'da Venezuela'nın başkenti Karakas'ta düzenlediği baskınla Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşi Cilia Flores'i kaçırdı.
"Operation Absolute Resolve" (Mutlak Kararlılık Harekatı) kod adıyla yürütülen nokta operasyonun ardından ülkeden çıkarılan Maduro, ABD'ye götürülerek New York'taki Brooklyn Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne konuldu.
Operasyon emrini ABD Başkanı Donald Trump verdi. CIA'in istihbarat desteği sağladığı harekatı Delta Force komandoları yürüttü.
Açık denizdeki savaş gemilerinden kalkan ve aralarında özel harekat helikopterlerinin de yer aldığı yaklaşık 150 hava aracı çok katmanlı operasyonda görev aldı. Komandolar, Maduro'nun ikamet ettiği Karakas'taki yüksek güvenlikli askeri yerleşke Fuerte Tiuna'ya sızdı.
Yaklaşık iki buçuk saat süren çatışmalarda ABD ordusu can kaybı vermedi. Venezuela makamları ise yaşanan şiddetli çatışmalarda en az 80 ila 100 Venezuelalının hayatını kaybettiğini açıkladı.
Maduro'nun yakalanması, ABD Adalet Bakanlığı'nın 2020 yılında hazırladığı iddianameye dayanıyor.
New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde yargılanacak olan Maduro'ya uyuşturucu terörü, kokain kaçakçılığı ve yasa dışı silah suçlamaları yöneltiliyor. ABD hükümeti, Maduro'nun Cartel de los Soles adlı uyuşturucu kaçakçılığı örgütünü yönettiğini iddia ediyor.
Üzerine atılı suçlamaları reddeden Maduro, mahkemede suçsuz olduğunu bildirdi. New York'taki federal ceza davasının duruşmaları 1 Haziran 2027 tarihinde başlayacak.