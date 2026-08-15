Servetleri yetmedi. Ünlü milyarderler kulübe alınmadı
15.08.2026 11:10
ABD'nin Miami kentindeki Indian Creek Adası'na yerleşen Jeff Bezos ile Jared Kushner ve Ivanka Trump çifti, bölgenin seçkin kulübüne henüz üye olamadı.
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ile ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Ivanka Trump çifti Miami'deki Indian Creek Adası'na taşınmalarına karşın adanın son derece seçkin kulübü Indian Creek Village Club'a henüz üyelik elde edemedi.
Ada üzerindeki konutlardan bağımsız olarak faaliyet gösteren kulübün yaklaşık 300 üyesi var ve tesis şu anda tam kapasiteyle hizmet veriyor.
Yeni üyelerin kulübe kabul edilebilmesi için mevcut üyeler tarafından resmi olarak aday gösterilmeleri ve 15 üyeli yönetim kurulunun en az yüzde 75'inin onayını almaları gerekiyor.
Yönetim kurulundaki tek bir üyenin dahi karşı çıkması başvuruyu kalıcı olarak veto etmeye yetiyor; dolayısıyla doğrudan para ödeyerek kulübe girmek mümkün olmuyor.
The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Jeff Bezos adada toplamda 147 milyon doların üzerinde harcama yaparak en az üç mülk satın aldı.
Jared Kushner ve Ivanka Trump çifti ise 2021 yılı civarında yaklaşık 30 milyon dolara bir arazi ve 24 milyon dolara bir malikane edindi, ardından tadilat sürecini tamamlayarak buraya yerleşti.
Kulübün giriş ücreti son dönemde yaklaşık 150 bin ila 500 bin dolar seviyesine yükselirken, yıllık aidatlar ise 20 bin dolar civarında seyrediyor.
Geçmiş veriler, Kushner çiftinin adaya taşındığı 2021 yılında bazı kulüp üyelerinin siyasi etkenler sebebiyle kendilerine açıkça karşı çıktığını ve basına "Javanka'nın başvurmasına gerek yok" şeklinde yansıyan değerlendirmelerin yapıldığını gösteriyor.
Özel bir polis gücü tarafından korunan ve karaya yalnızca tek bir köprüyle bağlanan Indian Creek Adası'nda yaklaşık 41 konut bulunuyor.
Adaya yerleşen isimler arasında Tom Brady ve Mark Zuckerberg de yer alıyor; ancak adada mülk sahibi olmak kulüp üyeliğini otomatik olarak sağlamıyor.
Ultra yüksek net servete sahip bireylerin bölgeye akın etmesiyle birlikte hem gayrimenkul fiyatları hem de kulüp üyeliği kriterleri tırmanışını sürdürüyor.
Mali kaynaklar adaya doğru yönelirken, sosyal eleme gücünü elinde tutan çok dar bir mevcut üye ağı kulübe kimin girebileceğini belirlemeye devam ediyor.
Gizlilik ve statü uyumu arayışıyla şekillenen bu süreç, köklü elit çevrenin ayrıcalıklarını korumasına zemin hazırlarken, en üst düzeyde servete sahip olsalar bile mevcut üyelerin veto hakkını aşamayan yeni ada sakinleri üzerinde baskı oluşturuyor.