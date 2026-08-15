Servetleri yetmedi. Ünlü milyarderler kulübe alınmadı

Yeni üyelerin kulübe kabul edilebilmesi için mevcut üyeler tarafından resmi olarak aday gösterilmeleri ve 15 üyeli yönetim kurulunun en az yüzde 75'inin onayını almaları gerekiyor.

Yönetim kurulundaki tek bir üyenin dahi karşı çıkması başvuruyu kalıcı olarak veto etmeye yetiyor; dolayısıyla doğrudan para ödeyerek kulübe girmek mümkün olmuyor.

The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Jeff Bezos adada toplamda 147 milyon doların üzerinde harcama yaparak en az üç mülk satın aldı.

Jared Kushner ve Ivanka Trump çifti ise 2021 yılı civarında yaklaşık 30 milyon dolara bir arazi ve 24 milyon dolara bir malikane edindi, ardından tadilat sürecini tamamlayarak buraya yerleşti.