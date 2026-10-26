Sharon Osbourne: Ozzy'nin mezarını her gün ziyaret ediyorum
26.10.2026 15:17
Geçen yıl temmuz ayında hayatını kaybeden heavy metalin efsane ismi Ozzy Osbourne'un eşi Sharon Osbourne, 43 yıllık hayat arkadaşının mezarını her gün ziyaret ettiğini söyledi.
“Karanlığın Prensi” ve "Metalin babası" olarak anılan; heavy metalin öncüsü Black Sabbath grubunun efsanevi solisti, İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ozzy Osbourne'un ölümünün üzerinden 15 ay geçti. Ozzy Osbourne 22 Temmuz 2025'te hayatını kaybettiğinde 76 yaşındaydı.
Yıllardır Parkinson hastalığı ve omurga kırığı da dahil olmak üzere birçok sağlık sorunuyla boğuşmasına rağmen, Ozzy'nin ölümü büyük bir şok yaratmıştı. Ölümünden sadece üç haftadan önce Birmingham'da sahneye çıkmış ve muhteşem bir veda konseri vermişti.
Ozzy Osbourne'un 43 yıllık hayat arkadaşı, televizyoncu Sharon Osbourne, çok sevdiği eşiyle ilgili olarak BBC'ye yaptığı açıklamada, "Ozzy'nin mezarını her gün ziyaret ediyorum." dedi.
Ozzy Osbourne, öldüğü sabah erkenden uyanmış ve rutin sabah idmanını yapmak için alt kata inmişti. Kısa bir süre sonra burada kalp krizi geçirdi. Derhal hava ambulansı çağrıldı. Sağlık görevlileri ünlü yıldızı kurtarmaya çalıştıysa da artık çok geçti.
BBC'ye konuşan Sharon Osbourne, "Ben o sırada uyuyordum. Gece konuşmuştuk. Ozzy gece uyanmış ve kendisini iki kez öpmemi istemişti. Ben de öptüm. Sonra 'Bana sıkı sıkı sarıl' dedi. Ben de sarıldım. Sonra hatırladığım tek şey, sabah erken saatlerde biri odama daldı ve 'Çabuk aşağı gel.' dedi. Koşarak aşağı indim ama olanlar olmuştu." dedi,
"Hayatınızın aşkını kaybettiğinizde bir anda öyle kalkıp 'Artık iyiyim. İyileştim' diyemezsiniz. Üstesinden gelinecek şey değil ama bu acıyla yaşamayı öğrenirsiniz. Ben de öyle yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.
Sharon Osbourne, Ozzy'yi ne sıklıkta ziyaret edip ettiğiyle ilgili soruya, "Tabi ki her gün ziyaret ediyorum. Onu penceremden bile görüyorum." yanıtını verdi.
Ozzy Osbourne, vasiyeti üzerine İngiltere’nin Buckinghamshire bölgesinde bulunan özel malikanesinin bahçesine gömülmüştü.