Sharon Osbourne: Ozzy'nin mezarını her gün ziyaret ediyorum

"Hayatınızın aşkını kaybettiğinizde bir anda öyle kalkıp 'Artık iyiyim. İyileştim' diyemezsiniz. Üstesinden gelinecek şey değil ama bu acıyla yaşamayı öğrenirsiniz. Ben de öyle yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Sharon Osbourne, Ozzy'yi ne sıklıkta ziyaret edip ettiğiyle ilgili soruya, "Tabi ki her gün ziyaret ediyorum. Onu penceremden bile görüyorum." yanıtını verdi.



Ozzy Osbourne, vasiyeti üzerine İngiltere’nin Buckinghamshire bölgesinde bulunan özel malikanesinin bahçesine gömülmüştü.