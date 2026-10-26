Siber saldırılar Japon şirketlerinin kasalarını vurdu. Kişi başı 5 bin yen tazminat

Japonya'da internet altyapısını sarsan ve ekonomi üzerinde baskı kuran siber saldırı dalgasının ardından şirketler, mağdur olan müşterilerine para ödemeye başladı.

Çevrim içi finans hizmetleri sunan GMO Internet Group, döviz alım satım platformuna düzenlenen yetkisiz erişim nedeniyle zarar gören kullanıcıların kayıplarını karşılayacağını duyurdu.

Şirketin kurucusu ve CEO'su Masatoshi Kumagai, dün yaptığı açıklamada, uğranan zararın telafisine ek olarak tüm müşterilere iyi niyet göstergesi kapsamında 5 bin yen (yaklaşık 32 dolar) ödeme yapılacağını açıkladı.

İnternet altyapısından kripto para ticaretine kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren grubun yöneticisi Kumagai, "İnternetin kendisi artık çökmeye başlıyor. İnternet, kötü niyetli aktörlerin insanları tehdit etmek ve soymak için kullandığı bir araca dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

Saldırının ardından şirketten para talep edildiğini ve ödeme yapılmaması durumunda şirket ile müşteri bilgilerinin sızdırılacağı tehdidi aldıklarını aktaran GMO, bu talebi reddettiğini bildirdi.

Reuters ajansının haberine göre şirket, süreci polis ve resmi makamlarla işbirliği içinde yürüttüğünü, ayrıca kullanıcılarına altı ay boyunca ücretsiz alternatif bir hizmet sunacağını açıkladı.

GMO, müşterilere dağıtılacak 5 bin yenlik ödemeler ile zarar tazminatının toplam kazanç üzerindeki maliyetinin henüz hesaplanamadığını duyurdu.

Şirket bünyesinde çalışan beyaz şapkalı bilgisayar korsanlarının güvenlik açıklarını daha önce tespit ettiğini belirten Kumagai, buna karşın alınan önlemlerin derinliğinin ve müdahale hızının yetersiz kaldığını kaydetti.

Cuma günü kapanışta 2,6 milyar dolar piyasa değerine sahip olan GMO'nun hisseleri, gelişmelerin ardından yüzde 15 değer kaybederek son dört ayın en düşük seviyesine geriledi. Aynı gün Tokyo'nun gösterge endeksi TOPX ise yüzde 0,5 yükseldi.

Kumagai, Japon hükümetine bu ay devreye alınan siber savunma sistemini harekete geçirme çağrısında bulundu.

Söz konusu savunma mekanizması, tehditleri etkisiz hale getirmek amacıyla saldırganların sunucularına karşı saldırı düzenlenmesi gibi adımları kapsıyor.