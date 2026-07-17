Sıcak dalgası bitti, Avrupa'yı bu kez de fırtına ve yangınlar vurdu

İspanya Meteoroloji Ajansı (AEMET), cumartesi gününden itibaren sıcaklıkların yeniden yükseleceğini, Endülüs ve La Mancha bölgelerinde önümüzdeki hafta sıcaklığın 42 ila 44 dereceye ulaşabileceğini duyurdu.

Meteorologlar, Kuzey Afrika kaynaklı sıcak ve kuru havanın ülke genelinde yayılmasıyla birlikte aşırı orman yangını riski konusunda uyarılarda bulundu.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Aragon bölgesinde yer alan Ores yakınlarında çıkan yangın, gece saatlerinde genişleyerek 12 bin hektardan fazla alanı küle çevirdi.

Alevlerle mücadele için 300 askeri acil durum personeli sevk edilirken, helikopterler sürekli rotasyonla çalışıyor ve aynı anda beş kadar hava aracı su ikmali gerçekleştiriyor.

Ejea de los Caballeros kasabasında geçici sığınağa dönüştürülen bir spor merkezinin önünde Reuters'a konuşan tahliye edilenlerden Maria Pilar Arregui, "Evler ve insanlar kurtarıldı ancak geri kalan her şey alevler içinde kaldı" dedi.

İtfaiye ekipleri ayrıca Madrid yakınlarında ve Guadalajara eyaletinde de yangınlarla mücadele ediyor. Yaklaşık 1500 hektar alanın yandığı Guadalajara'da bir yaz kampı tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yaklaşık bir hafta önce, İspanya tarihinin en ölümcül yangınlarından birinde, güneydeki Almeria eyaletinde çoğunluğu yabancı uyruklu olmak üzere en az 13 kişi hayatını kaybetmişti.

Yunanistan'da ise yetkililer, Atina metropolitan bölgesinde orman yangını riskine karşı yüksek alarma geçti. Ormanlık alanlarda termal kameralı dronlar devriye gezerken, kamp alanlarının dışına tazyikli su araçları konuşlandırıldı.