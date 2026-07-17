Sıcak dalgası bitti, Avrupa'yı bu kez de fırtına ve yangınlar vurdu
17.07.2026 15:55
Avrupa genelinde etkili olan sıcak hava dalgaları yerini şiddetli fırtınalara, kuraklığa ve orman yangınlarına bırakırken Fransa ile Almanya'da ağaç devrilmesi ve yıldırım çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Avrupa genelinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası hafiflemeye başlasa da kıta genelinde orman yangınları, kuraklık ve şiddetli fırtınalar etkisini sürdürüyor.
Fransa ve Almanya'da fırtınalar nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirirken, İspanya'da kontrol altına alınamayan yangınlar sebebiyle tahliyeler devam ediyor.
Birçok bilim insanının insan eliyle tetiklenen iklim değişikliğine bağladığı erken yaz sıcak dalgaları, kıtanın büyük bölümünde sıcaklıkları eşi benzeri görülmemiş seviyelere ulaştırdı.
Bu durum su kıtlığına, ürün zararlarına, orman yangınlarına ve normalin üzerinde binlerce ölüme yol açtı.
Reuters İklim Gözlem Merkezi verilerine göre, Batı Avrupa genelinde cuma günü için tahmin edilen ortalama en yüksek sıcaklık olan 27,5 derece, 1961-1990 yılları arasındaki temmuz ayı normallerinin 4,2 derece üzerinde seyrediyor.
FIRTINALAR CAN KAYBINA YOL AÇTI
Sıcaklığın gerilemesiyle birlikte bazı bölgelerde şiddetli fırtınalar etkili olmaya başladı.
Fransa'nın orta ve doğu kesimlerinde 2 kişi, Almanya'nın güneyindeki Baden-Wuerttemberg eyaletinde ise 1 kişi devrilen ağaçlar veya yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Baden-Wuerttemberg eyaletinde oluşan süper hücre fırtınası, şiddetli rüzgarı ve çapı 5 santimetreye ulaşan dolu yağışını beraberinde getirdi.
Sürücüler dolu yağışı nedeniyle Stuttgart yakınlarındaki otoyol köprülerinin altına sığındı. Yetkililer eyalet sakinlerini şiddetli hava koşullarının süreceği konusunda uyardı.
Almanya'nın kuzeydoğusundaki Mueritz Ulusal Parkı'nda ise yaklaşık bir haftadır süren orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İtfaiye ekipleri yağmur yağmasını beklerken, söndürme çalışmaları eski bir askeri eğitim alanında bulunan patlamamış mühimmatlar nedeniyle güçlükle yürütülüyor.
ENERJİ ALYAPISI BASKI ALTINDA
Fransa genelinde mayıs sonundan bu yana etkisini artıran kuraklık, son sıcak hava dalgası gerilese de her geçen gün kötüleşiyor.
MeteoFrance, yüksek sıcaklıkların hafta sonuna kadar büyük oranda ülkenin güneydoğu kesimleriyle sınırlı kalmasının beklendiğini açıkladı.
Ülkenin güneyindeki doğalgaz çevrim santrallerinden biri, Akdeniz'deki su sıcaklığının yükselmesi ve soğutma suyu erişiminin kısıtlanması nedeniyle devre dışı kalma riskiyle karşı karşıya.
Nehir sularının ısınması yüzünden nükleer enerji üretimi halihazırda azalmış olan enerji sistemi, bu durumla birlikte ek bir baskı altına girdi.
Almanya'da ise ülkenin en önemli su yollarından Ren Nehri'nde su seviyesinin düşmesi nehir taşımacılığını aksatarak nakliye maliyetlerinin yükselmesine neden oldu.
Bölgede etkili olan yağışlar su seviyelerini bir miktar yükseltirken, önümüzdeki günlerde de yağışların sürmesi bekleniyor.
İBER YARIMADASI YANGINLARLA MÜCADELE EDİYOR
İspanya Meteoroloji Ajansı (AEMET), cumartesi gününden itibaren sıcaklıkların yeniden yükseleceğini, Endülüs ve La Mancha bölgelerinde önümüzdeki hafta sıcaklığın 42 ila 44 dereceye ulaşabileceğini duyurdu.
Meteorologlar, Kuzey Afrika kaynaklı sıcak ve kuru havanın ülke genelinde yayılmasıyla birlikte aşırı orman yangını riski konusunda uyarılarda bulundu.
Ülkenin kuzeydoğusundaki Aragon bölgesinde yer alan Ores yakınlarında çıkan yangın, gece saatlerinde genişleyerek 12 bin hektardan fazla alanı küle çevirdi.
Alevlerle mücadele için 300 askeri acil durum personeli sevk edilirken, helikopterler sürekli rotasyonla çalışıyor ve aynı anda beş kadar hava aracı su ikmali gerçekleştiriyor.
Ejea de los Caballeros kasabasında geçici sığınağa dönüştürülen bir spor merkezinin önünde Reuters'a konuşan tahliye edilenlerden Maria Pilar Arregui, "Evler ve insanlar kurtarıldı ancak geri kalan her şey alevler içinde kaldı" dedi.
İtfaiye ekipleri ayrıca Madrid yakınlarında ve Guadalajara eyaletinde de yangınlarla mücadele ediyor. Yaklaşık 1500 hektar alanın yandığı Guadalajara'da bir yaz kampı tedbir amaçlı tahliye edildi.
Yaklaşık bir hafta önce, İspanya tarihinin en ölümcül yangınlarından birinde, güneydeki Almeria eyaletinde çoğunluğu yabancı uyruklu olmak üzere en az 13 kişi hayatını kaybetmişti.
Yunanistan'da ise yetkililer, Atina metropolitan bölgesinde orman yangını riskine karşı yüksek alarma geçti. Ormanlık alanlarda termal kameralı dronlar devriye gezerken, kamp alanlarının dışına tazyikli su araçları konuşlandırıldı.
ÖLÜ SAYISINDA ARTIŞ UYARISI
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, Atlantik üzerinden gelen yeni sıcak hava dalgalarının Avrupa'da "önümüzdeki haftalarda daha ölümcül olabileceği" uyarısında bulunmuştu.
Normalin üzerindeki ölümleri izleyen bilim insanları, haziran ayının sonunda Avrupa ve İngiltere'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası sırasında normal dönemlere kıyasla binlerce fazla can kaybı kaydedildiğini belirtti.
Mevcut önleme araçlarına ve kılavuzlara rağmen hükümetlerin bu durumla mücadele yaklaşımını eleştiren DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Henri P. Kluge, "Yaz henüz bitmemişken yaklaşık 10 bin fazla ölüm kaydedildi. Hükümetler sıcaklığı hâlâ bir sağlık acil durumu olarak değil, yalnızca bir hava olayı olarak görmeye devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.