Sıcak hava dalgası Avrupa'yı vurdu: 7 kişi öldü
26.05.2026 12:08
Batı Avrupa bastıran sıcak hava dalgasıyla kavruluyor. Sıcak havaların özellikle etkisi altına aldığı İngiltere ve Fransa'da halk park, bahçe ve havuzları doldurdu.
SICAKLIKLAR FRANSA'DA 7 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU.
Fransa Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, Sıcak hava dalgasıyla doğrudan ya da dolaylı olarak 7 kişinin öldüğünü açıkladı. Ölenlerden 5 kişinin boğulma nedeniyle yaşamlarını yitirdikleri öne sürüldü.
Bregeon, rakamların ve ölüm nedenlerinin "şu anda yaşadığımız olay sona erdiğinde netleştirilmesi gerekeceğini" de söyledi. Bregeon ayrıca boğulma olaylarının Fransa'nın güneydoğusundaki Lyon'dan Atlantik kıyılarına kadar farklı bölgelerde meydana geldiğini belirtti.
Ülke genelinde rekor kıran sıcaklıklara neden olan sıcak hava dalgasının 26 Mayıs'ta daha da şiddetlenmesi bekleniyor.
Fransa'da plajlara da insan akını yaşanırken birçok bölgede cankurtaranlar Temmuz ayından önce işe başlamıyor.
Bazı Fransız vatandaşlar, özellikle okyanus kıyısındaki plajlarda beklenmeyen akıntılar nedeniyle tehlikeli anlar yaşanabileceğini belirtiyor.
AVRUPA DÜNYANIN EN HIZLI ISINAN KITASI
Uzmanlara göre Avrupa'da başlayan sıcak hava dalgası yaz standartlarına göre bile önemli kabul edilirken Mayıs ayı için normallerin üzerinde olarak nitelendiriliyor.
En son Avrupa İklim Durumu raporuna göre, Avrupa sıcak hava dalgalarının daha sık ve daha yoğun hale geldiği dünyanın en hızlı ısınan kıtası olarak görülüyor.
Buna göre İngiltere'de kayıt tutulmaya başlandığından beri, Mayıs ayında sıcaklıkların 30 dereceye ulaştığı sadece birkaç yıl oldu.
İstatistiklere göre, İngiltere'de en yüksek sıcaklıklar Temmuz sonu veya Ağustos başında yaşanırken uzmanlar bu yaz boyunca daha da yüksek sıcaklıklar görüleceğini belirtiyor.
Sıcak havaların İngiltere'de ve Galler'de gök gürültülü yağmura neden olabileceği, 27 Mayıs'tan itibaren de 5-10 derecelik düşüşlerin görülebileceği ifade ediliyor. Fakat sıcak hava dalgası bu şekilde kesilmeyecek.
Uzmanlar, Fransa'dan tekrar sıcak hava gelmesiyle daha serin hava akışının kesileceğini ve yeniden sıcaklıkların artacağını ifade ediyor.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM SAĞLANMAZSA SICAKLIK DAHA ÇOK CAN ALACAK
Dünya genelinde ülkeler son yıllarda rekor kıran sıcaklıklar yaşanırken, uzmanlar 2024 yılının kayıtlara geçen en sıcak yıl olduğuna işaret ediyor.
İklim raporlarında İngiltere'deki sıcak hava dalgalarının düzenli olarak 40 derecenin üzerine çıkabileceği ve yaşlılar ile sağlık sorunları olan kişilerin sağlık riskleriyle karşı karşıya olabilecekleri ifade ediliyor.
Rapora göre, iklim değişikliğine uyum sağlanmazsa, yıllık sıcaklığa bağlı ölümlerin 10 bine ulaşabileceği belirtiliyor.