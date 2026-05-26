Sıcak hava dalgası Avrupa'yı vurdu: 7 kişi öldü

Uzmanlara göre Avrupa'da başlayan sıcak hava dalgası yaz standartlarına göre bile önemli kabul edilirken Mayıs ayı için normallerin üzerinde olarak nitelendiriliyor.

En son Avrupa İklim Durumu raporuna göre, Avrupa sıcak hava dalgalarının daha sık ve daha yoğun hale geldiği dünyanın en hızlı ısınan kıtası olarak görülüyor.

Buna göre İngiltere'de kayıt tutulmaya başlandığından beri, Mayıs ayında sıcaklıkların 30 dereceye ulaştığı sadece birkaç yıl oldu.

İstatistiklere göre, İngiltere'de en yüksek sıcaklıklar Temmuz sonu veya Ağustos başında yaşanırken uzmanlar bu yaz boyunca daha da yüksek sıcaklıklar görüleceğini belirtiyor.

Sıcak havaların İngiltere'de ve Galler'de gök gürültülü yağmura neden olabileceği, 27 Mayıs'tan itibaren de 5-10 derecelik düşüşlerin görülebileceği ifade ediliyor. Fakat sıcak hava dalgası bu şekilde kesilmeyecek.

Uzmanlar, Fransa'dan tekrar sıcak hava gelmesiyle daha serin hava akışının kesileceğini ve yeniden sıcaklıkların artacağını ifade ediyor.