Sıcaklık ve kuraklık Batı Avrupa'da rekor kırdı

Temmuzda Fransa, İspanya, Avusturya ve Macaristan'ın yanı sıra Birleşik Krallık, İrlanda ve İzlanda'nın bir bölümünde de son derece kurak şartlar gözlendi.

Nehirlerin debisi olağan dışı seviyelere inerken Sen, Ren ve Tuna özellikle etkilendi. Birçok Avrupa ülkesinde ulaşım, sulama ve enerji üretimi bu durumdan zarar gördü.

Sıcak ve kurak hava, yangınların çıkması ve yayılması için de elverişli şartlar oluşturdu.

Bilim insanları, Avrupa'da büyük yangınlara zemin hazırlayan aşırı hava şartlarının iklim değişikliğiyle birlikte daha sık görüldüğünü belirtiyor.

Fransa ve İspanya bu yaz yaşayanların hatırladığı en ağır yangınlarla mücadele ederken Avrupa'daki başka ülkelerin yanı sıra ABD'nin kuzeybatısı ile Kanada'da da ciddi yangınlar çıktı.

Copernicus ayrıca dünya denizlerindeki sıcaklığın, Avrupa çevresindeki deniz sıcak hava dalgaları ve Pasifik'te şekillenmekte olan güçlü El Nino'nun tesiriyle temmuzda üst üste ikinci ay rekor seviyeye ulaştığını açıkladı.

Temmuzda dünya genelinde ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı 20,96 dereceye çıkarak 2023'teki önceki rekoru aştı.

Copernicus Direktörü Carlo Buontempo, Akdeniz ve Atlas Okyanusu'nun bazı kesimlerinde sıcaklıkların olağan dışı derecede yüksek olduğunu, ancak oluşmakta olan El Nino'nun rekor deniz sıcaklıklarının "muhtemelen başlıca itici gücü" olduğunu söyledi.

Buontempo, 5 Ağustos'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şimdi çok büyük bir El Nino'yla karşı karşıyayız. Şiddeti bakımından muhtemelen eşi görülmemiş bir El Nino. Tropikal Pasifik'ten gelen katkının oldukça önemli hale geldiği açık" dedi.