Şiddetli yağış, tahliyeler, izdiham: ABD'de 4 Temmuz kutlamalarında neler oldu?

Sahne yakınındaki yüzü aşkın kişi, ses sistemi üzerinden kendi güvenlikleri için alanı boşaltmaları yönünde yapılan uyarılara tepki olarak "A-B-D! A-B-D!" sloganları attı ve doğaçlama olarak ulusal marşı söyledi.

Gökyüzünde B-2 bombardıman uçakları ve savaş uçakları gösterilerine devam ederken, planlanan hava gösterisini ve Trump'ı bekleyen kalabalık alanı terk etmeyi reddederek sloganlarını sürdürdü.

Binlerce kişi, tahliye emrinin aniden iptal edileceği umuduyla çıkışlara doğru yavaş adımlarla ilerlerken birçok katılımcı güvenlik güçleriyle tartıştı.

AFP'ye konuşan bir ABD Gizli Servis yetkilisi, itiraz eden bir aileye, "Üç milden daha yakın mesafede şimşek çaktığında tahliye zorunlu hale gelir" dedi. Bir başka yetkili ise direnen gruplara, "Hadi gidelim! Tahliye ediyoruz! Hareket etmeye başlayın!" sözleriyle bağırdı.

Ufukta şimşekler çakmaya devam ederken ses sisteminden gelen "Deneme 1, 2, 3" anonsları, yeniden açılış umudu taşıyan kalabalıkta sevinç çığlıklarına yol açtı.

Yüzlerce kişi "Hücum!" diye bağırarak Washington Anıtı'nın batı tarafındaki çimenlik alandan aşağı koştu ve güvenlik güçlerini geçici olarak aştı.

Kontrolü yeniden sağlayan görevlilerin kalabalığı geniş çimenlik alandan çıkarması bir saatten fazla zaman aldı.

Geleneksel Amerikan yerlisi başlığı takan bir adam dans ederken, kalabalık yine "Hayır! Gitmeyeceğiz!" ve "Trump! Trump! Trump!" sloganları attı.

Katılımcılar nihayetinde alanı terk etti. Ancak alandaki birçok kişi bu davranışları, bazıları ciddi bazıları ise şaka yollu olarak, 6 Ocak 2021 tarihinde ABD Kongresi'ne yapılan baskın sırasındaki tutumlara benzetti.

Gökyüzündeki şimşeklere ve başlayan yağmura aldırış etmeyen büyük bir grup, hava kararırken metal dedektörlerin hemen dışında toplandı.

Trump'ın kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden gösterinin yağmur çamur demeden devam edeceğini açıklaması, kalabalıkta coşku yarattı. Beklemekten sıkılan katılımcıların metal bariyerlere yüklenmesi üzerine, girişleri açmayan organizatörler hazırlıklar için 30 dakikaya daha ihtiyaç duydu.

Dev sahnenin üzerindeki projektörler fırtınadaki arama lambaları gibi iki yana sallandı.

Ses sistemi birkaç dakika boyunca düzen çağrısı yaptıktan sonra, günün erken saatlerinde uçan savaş uçaklarının gürültüsüne rakip olacak bir yüksekliğe ayarlanmış Elvis Presley, Michael Jackson ve Queen şarkılarını çalmaya başladı.