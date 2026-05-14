Sıfır Atık Projesi Kazakistan'da. Emine Erdoğan, Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın açılışını yaptı
14.05.2026 15:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kazakistan Seyfullin Devlet Tarım Teknik Üniversitesi'nde Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın açılışını gerçekleştirdi.
SIFIR ATIK HAREKETİ KAZAKİSTAN'A TAŞINDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kazakistan'da Seyfullin Devlet Tarım Teknik Üniversitesi'ni ziyaret etti.
Emine Erdoğan burada Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın açılışını yaptı.
Emine Erdoğan'ı üniversiteside, Kazakistan Sağlık Bakanı Akmaral Alnazarova, Kazakistan Tarım Bakan Yardımcısı Amangali Berdalin, TİKA Başkanı Abdullah Eren ve öğrenciler karşıladı.
Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın kurdelesini kesti.
Laboratuvarı gezen Emine Erdoğan, üniversite bünyesinde yapılan organik tarım çalışmaları hakkında bilgi de aldı.
Erdoğan, açılışa ilişkin sosyal medya hesabından da şu paylaşımı yaptı:
“Türkiye'nin dost eli TİKA'nın destekleriyle, Saken Seyfullin Kazak Tarım Teknik Araştırma Üniversitesi'ne kazandırılan laboratuvarın, sıfır atık, sürdürülebilir tarım, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi alanlarında önemli çalışmalara ev sahipliği yapacağına yürekten inanıyorum.”
Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı, TİKA tarafından kuruldu. Laboratuvarda tarımsal ürünlerin geri dönüşümü sağlanacak.
Sıfır atık uygulamaları kapsamında geri dönüştürülebilir sıvı atıkların analiz edilmesi ve potansiyelinin yeniden belirlenmesi süreçleri de bu laboratuvarda yürütülecek.