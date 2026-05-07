Sınır Tanımayan Doktorlar: İsrail Gazze'de beslenme krizi yaratıyor

Han Yunus ve Gazze Şehri'ndeki hastanelerde yapılan incelemelerde, hamile kadınların yarısından fazlasının yetersiz beslenmeden etkilendiği, bu annelerden doğan bebeklerin yüzde 90'ının prematüre ve yüzde 84'ünün düşük doğum ağırlıklı olduğu ifade edildi. Verilere göre yetersiz beslenen annelerin bebeklerinde yenidoğan ölüm oranının, sağlıklı annelerin bebeklerine kıyasla iki kat daha yüksek olduğu vurgulanıyor.

Hazırlanan analizde ayrıca, Birleşmiş Milletler yardım dağıtımının yerini almak üzere kurulan ABD ve İsrail destekli özel bir kuruluş olan Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın yarattığı olumsuz etkilere de dikkat çekildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar, İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın faaliyette olduğu dönemde gıda dağıtım noktalarının 400'den 4'e düştüğünü ve bu noktaların "askerileştirilmiş ve ölümcül" hale geldiğini belirtti. Bu süreçte yardım noktalarındaki şiddet olayları nedeniyle yaralanan hasta sayısında ve düşük vakalarında keskin bir artış gözlemlenirken, programa alınan 6 ay altı bebeklerin yüzde 91'inin gelişimsel risk altında olduğu ve bir kısmının hayatını kaybettiği bildirildi.