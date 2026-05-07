Sınır Tanımayan Doktorlar: İsrail Gazze'de beslenme krizi yaratıyor
07.05.2026 09:19
Sınır Tanımayan Doktorlar, İsrail'i Gazze'de gıda ve yardımları kasıtlı olarak kısıtlayarak "insan eliyle üretilmiş bir yetersiz beslenme krizi" yaratmakla suçladı.
"İNSAN ELİYLE ÜRETİLMİŞ BİR KRİZ"
Örgütün analizlerine göre kriz, özellikle bebekler ile hamile ve emziren kadınlar üzerinde yıkıcı etkiler oluşturuyor.
İsrail'in temel tüketim malzemelerine yönelik ablukası ve sağlık tesisleri dahil sivil altyapıya yönelik saldırıları nedeniyle yaşanan durumun ateşkese rağmen son derece kırılgan şekilde seyrettiği ifade ediliyor.
Sınır Tanımayan Doktorlar'ın 2024 sonu ile 2026 başı arasında Gazze Şeridi'ndeki 4 sağlık tesisinden elde ettiği veriler, yetersiz beslenen annelerden doğan bebeklerde prematüre doğum ve ölüm oranlarının ciddi şekilde arttığını kanıtlıyor.
YETERSİZ BESLENME YENİDOĞAN ÖLÜMLERİNİ ARTIRDI
Han Yunus ve Gazze Şehri'ndeki hastanelerde yapılan incelemelerde, hamile kadınların yarısından fazlasının yetersiz beslenmeden etkilendiği, bu annelerden doğan bebeklerin yüzde 90'ının prematüre ve yüzde 84'ünün düşük doğum ağırlıklı olduğu ifade edildi. Verilere göre yetersiz beslenen annelerin bebeklerinde yenidoğan ölüm oranının, sağlıklı annelerin bebeklerine kıyasla iki kat daha yüksek olduğu vurgulanıyor.
Hazırlanan analizde ayrıca, Birleşmiş Milletler yardım dağıtımının yerini almak üzere kurulan ABD ve İsrail destekli özel bir kuruluş olan Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın yarattığı olumsuz etkilere de dikkat çekildi.
Sınır Tanımayan Doktorlar, İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın faaliyette olduğu dönemde gıda dağıtım noktalarının 400'den 4'e düştüğünü ve bu noktaların "askerileştirilmiş ve ölümcül" hale geldiğini belirtti. Bu süreçte yardım noktalarındaki şiddet olayları nedeniyle yaralanan hasta sayısında ve düşük vakalarında keskin bir artış gözlemlenirken, programa alınan 6 ay altı bebeklerin yüzde 91'inin gelişimsel risk altında olduğu ve bir kısmının hayatını kaybettiği bildirildi.
"MEVCUT KRİZ YAPAY YOLLARLA OLUŞTURULDU"
Sınır Tanımayan Doktorlar'ın acil durumlar için tıbbi irtibat görevlisi Merce Rocaspana, 7 Ekim 2023 öncesinde Gazze'de yetersiz beslenmenin neredeyse hiç olmadığını hatırlatarak, mevcut krizin tamamen yapay yollarla oluşturulduğunu vurguladı.
2024 başından 2026 Şubat ayına kadar, yüzde 97'si 5 yaş altı olmak üzere toplam 4 bin 176 çocuk ve 3 bin 336 hamile veya emziren kadın akut yetersiz beslenme programlarına dahil edildi. Tıbbi yardım kuruluşu, insani felaketin derinleşmemesi için İsrail makamlarına Gazze'ye yardım ve tıbbi malzeme girişine derhal ve engelsiz bir şekilde izin verilmesi çağrısında bulundu.