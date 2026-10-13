Şirkete haber vermeden yurt dışından çalışınca kovulmuştu. Davayı kazandı ama tazminat alamadı

Avustralya'nın Sidney kentindeki bir döviz ticareti şirketi, yöneticilerinden izin almadan ve çeşitli mazeretler öne sürerek Singapur'dan çalışan, hatta bir ara Bali'ye gidip oradan da uzaktan bağlanıp çalışmaya devam eden personelini geçen yıl aralık ayında işten çıkarmıştı. Bunun üzerine şirkete "haksız işten çıkarma" davası açan Charles Graham davayı kazandı ama tazminat alamadı.

Avustralya Adil Çalışma Komisyonu, Charles Graham'ın, halen Xe ismiyle faaliyet gösteren HIFX Australia şirketi tarafından haksız bir şekilde işten çıkarıldığına hükmetti ancak Graham'ın tazminat alamayacağına da karar verdi.