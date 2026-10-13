Şirkete haber vermeden yurt dışından çalışınca kovulmuştu. Davayı kazandı ama tazminat alamadı
13.10.2026 16:37
Son Güncelleme: 13.10.2026 16:41
Avustralya'da şirketine haber vermeden Singapur'dan, hatta Bali'den çalıştığı ortaya çıkınca kovulan adam "haksız işten çıkarma" davasını kazandı ama tazminat alamadı.
Avustralya'nın Sidney kentindeki bir döviz ticareti şirketi, yöneticilerinden izin almadan ve çeşitli mazeretler öne sürerek Singapur'dan çalışan, hatta bir ara Bali'ye gidip oradan da uzaktan bağlanıp çalışmaya devam eden personelini geçen yıl aralık ayında işten çıkarmıştı. Bunun üzerine şirkete "haksız işten çıkarma" davası açan Charles Graham davayı kazandı ama tazminat alamadı.
Avustralya Adil Çalışma Komisyonu, Charles Graham'ın, halen Xe ismiyle faaliyet gösteren HIFX Australia şirketi tarafından haksız bir şekilde işten çıkarıldığına hükmetti ancak Graham'ın tazminat alamayacağına da karar verdi.
DİZÜSTÜ BİLGİSAYARINDAN TAKİP ETTİLER
Bir yöneticisinin, bilgi işlem personeline, "Şimdi FBI becerilerini kullanarak Graham'ın dizüstü bilgisayarının IP adresini takip et" talimatı vermesiyle, Graham'ın şirketin haberi olmaksızın Singapur'dan çalıştığı ortaya çıktı.
"BANYODA SORUN VAR, TESİSATÇI BEKLİYORUM" DEDİ, BALİ'DE ÇIKTI
Hatta yine bu takip kapsamında, "Banyomda sık sık yaşanan bazı sorunlar var. Evde tesisatçıların gelmesini bekliyorum." diyerek ofise gelmediği daha önceki bir olayda da aslında evde değil Bali'de olduğu anlaşıldı.
İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre Graham, yurt dışında çalışmak için önceden onay alması ve haftada üç kez ofise gelmesi gerektiğini bildiğini halde bu kurallara uymadığı için Xe tarafından işten çıkarıldı.
"SEVGİLİM HASTALANDI, DÖNEMEDİM"
Graham, izine ulaşıldıktan sonra şirket ile e-posta üzerinden yaptıkları yazışmalarda, Singapur'a tatile gittiğini, sevgilisinin bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle hastalanması sonucu Avustralya'ya dönemediğini öne sürerek, sevgilisinin tıbbi tedavisine ilişkin rapor da sunduğunu savundu.
Graham'ın, bu olaylardan daha önce, şirketten kendisinin Singapur'da görevlendirilmesi talebinde bulunduğu, ancak Singapur'a habersiz gidip uzaktan bağlanma olayının bununla bir ilgisi bulunmadığını söylediği de öğrenildi.
4 HAFTALIK KIDEM TAZMİNATINI ZATEN ALMIŞ
Graham'ın işten çıkarılmasının makul olmadığına kanaat getiren Adil Çalışma Komisyonu'ndan Alana Matheson, işten çıkarılması için geçerli bir neden olsa da, izlenen sürecin usulen adil olmadığına hükmetti.
Graham'a tazminat ödenmemesine ilişkin kararda, kendisinin şirket kurallarına aykırı davranışı ve işten çıkarılırken 4 haftalık kıdem tazminatının zaten verilmiş olması etkili oldu.