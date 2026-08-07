Şirketler çıkmaza girdi. Hürmüz Boğazı'nda ne olacak?

İran Parlamentosu komisyonlarından biri, ABD, İsrail ve düşman olarak değerlendirilecek diğer ülkelere ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini yasaklayacak yasa teklifini değerlendiriyor.

Teklifte ayrıca önerilen kısıtlamaları ihlal eden gemiler için yük değerinin yüzde 20'sine kadar para cezası öngörülüyor.

Reuters'ın konuya vakıf üst düzey bir İranlı kaynağa dayandırdığı bilgiye göre Tahran, boğazı kullanan gemilerden taşıdıkları yükün değerinin yüzde 5 ila yüzde 7'si arasında geçiş ücreti alınmasını istiyor.

Umman yaklaşık yüzde 3 düzeyinde bir ücret üzerinde dururken, Washington herhangi bir ücret uygulanmasına karşı çıkıyor.

Vanda Insights'tan Vandana Hari ise, "Bu hafta İran ile Umman arasında boğazdan geçiş konusunda anlaşma sağlanabileceğine ilişkin işaretler piyasa algısında güçlü dalgalanmalara yol açtı. Ancak piyasa, anlaşmanın sağlanabilmesi için tam olarak hangi koşulların yerine gelmesi gerektiğini hâlâ bilmiyor" dedi.

Bu arada Yemen'deki Husiler, perşembe günü Yemen'in Marib ve Hadramut vilayetlerindeki "Suudi hedeflerine" füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediklerini açıkladı.