Şişlik sandı, göz çukurundan köpek dişi çıkarıldı

Hindistan'da 16 yaşındaki bir çocuğun sol göz çukurundan, tamamen gelişmiş bir köpek dişi ameliyatla çıkarıldı.

Göz kapağı ile kaş arasındaki bölgede yaklaşık bir ay boyunca ağrısız bir şişlik fark eden genç, derinin altından iki sert ve beyaz ucun belirmesi üzerine hastaneye başvurdu.

The Independent gazetesinin haberine göre yapılan taramalarda, şişliğin kaynağının ağız dışında gelişmiş eksiksiz bir diş olduğu anlaşıldı.

Tıpta "ektopik diş" olarak adlandırılan bu durum, diş dokusunun ağız içindeki olağan yolunu izlemek yerine vücudun bambaşka bir noktasında gelişmesi ya da sürmesi anlamına geliyor.

Bu yapılar normal süt dişleri veya kalıcı dişler olabileceği gibi, fazladan oluşan diş dokularından da meydana gelebiliyor.