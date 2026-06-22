Sızıntı krizi. 2 milyondan fazla öğrenci yeniden sınava girdi, Telegram yasaklandı

Bir öğrenci ise, “Binlerce öğrenci bu uzun sürecin ardından duygusal olarak tükenmiş durumda. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ama çoğumuz zihinsel olarak zorlanıyoruz.” dedi.

Söz konusu sınav, Hindistan’daki tıp fakültelerine girişin kapısı niteliğinde. Ancak adayların yalnızca yaklaşık yüzde 5 ila 6’sı bu kontenjanlardan birine yerleşebiliyor. Çok sayıda öğrenci, bu sınav için yıllarını hazırlığa ayırıyor; pahalı kurslara gidiyor ve uzun saatler boyunca çalışıyor.

Hindistan Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan, yeniden yapılan sınavın “adil ve şeffaf” olacağı sözünü verdi. Hükümet ise geçen ay ortaya atılan soru sızıntısı iddialarına ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlattı. Adaylardan Tarun, X’te yaptığı paylaşımda, “İyi yaptım ama göreceğiz. Sınav geçen seferkinden daha zordu.” dedi.