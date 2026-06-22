Sızıntı krizi. 2 milyondan fazla öğrenci yeniden sınava girdi, Telegram yasaklandı
22.06.2026 00:54
Hindistan’da doktor olmak isteyen 2 milyondan fazla aday, soru kitapçıklarının sızdırıldığı iddiası nedeniyle ilk sınav sonuçlarının iptal edilmesinin ardından dünyanın en zorlu giriş sınavlarından birine ikinci kez girdi.
Pazar günü sınav merkezlerine gelen öğrenciler, havaalanlarını andıran güvenlik önlemleriyle karşılandı. Adaylar üst aramasından geçirildi, tarandı, biyometrik kontrollerden geçti ve metal dedektörlerinden yürütüldü. Merkezlerin dışında ise polis ve paramiliter güçler güvenlik önlemi aldı.
Birçok öğrenci için yeniden yapılan sınav, zaten yıpratıcı olan süreci daha da ağırlaştırdı. Hint gazeteci ve haber sunucusu Rajdeep Sardesai, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Son birkaç ayda her birinizin yaşadığı travmayı ancak hayal edebiliriz.” ifadelerini kullandı.
Bir öğrenci ise, “Binlerce öğrenci bu uzun sürecin ardından duygusal olarak tükenmiş durumda. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ama çoğumuz zihinsel olarak zorlanıyoruz.” dedi.
Söz konusu sınav, Hindistan’daki tıp fakültelerine girişin kapısı niteliğinde. Ancak adayların yalnızca yaklaşık yüzde 5 ila 6’sı bu kontenjanlardan birine yerleşebiliyor. Çok sayıda öğrenci, bu sınav için yıllarını hazırlığa ayırıyor; pahalı kurslara gidiyor ve uzun saatler boyunca çalışıyor.
Hindistan Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan, yeniden yapılan sınavın “adil ve şeffaf” olacağı sözünü verdi. Hükümet ise geçen ay ortaya atılan soru sızıntısı iddialarına ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlattı. Adaylardan Tarun, X’te yaptığı paylaşımda, “İyi yaptım ama göreceğiz. Sınav geçen seferkinden daha zordu.” dedi.
Skandal, hükümetin geçen hafta Hindistan’ın en popüler mesajlaşma uygulamalarından Telegram’a erişimi geçici olarak askıya almasına da yol açtı. Bu karar, yeni sınava ait soruların platformda satıldığına dair haberlerin ardından alındı.
Telegram yasağı, internet özgürlüğü savunucularının tepkisini çekti. Ancak şirketin mahkemeye yaptığı itiraz cuma günü reddedildi; yargıçlar yasağın haklı olduğuna hükmetti. Tıp sınavı skandalı, Hindistan’ın devasa sınav sistemine yönelik güveni sarsan tartışmalar zincirinin son halkası oldu. Ülkede her yıl on milyonlarca kişi, üniversitelere ve kamu işlerine erişim için merkezi sınavlara giriyor. Bu sınavlar, birçok kişi için sınıf atlama ve daha iyi bir gelecek umudu anlamına geliyor.
Bu ayın başlarında 400 binden fazla Hint öğrenci, ülkenin en önemli okul bitirme sınavında yeni dijital puanlama sisteminin ardından ortaya çıkan notlandırma hataları nedeniyle sınav kağıtlarının kopyalarını talep etti. Öğretmenler, sınavları değerlendirirken çoğu zaman yazılımı hâlâ anlamaya çalıştıklarını söyledi.
Indian Express gazetesi, yetkililerin “önlem planlaması yapmak yerine neden hasar kontrolüne bu kadar çok kaynak harcadığını” sordu. Gazete, yeniden değerlendirme, sınavların tekrarlanması ve öğrencilerde yaratılan kaygının maliyetine dikkat çekti.
Tartışmaya, iktidardaki Bharatiya Janata Partisi’nin adına gönderme yapan yeni bir hiciv grubu da dahil oldu. Kendisine Cockroach Janata Party adını veren grup, sınav sistemindeki aksaklıklara ve gençler arasındaki işsizlik sorununa duyulan öfkenin sembollerinden biri haline geldi.
Grubun kurucusu, sosyal medya içerik üreticisi Abhijeet Dipke, “Bu başarısızlık görmezden gelinemez. Bunun sonuçları olmalı.” dedi.
Hareket kısa sürede Instagram’da 22 milyondan fazla takipçiye ulaştı. Protestolarda ise göstericiler Eğitim Bakanı’nın istifasını talep etti.