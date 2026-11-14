Skandal Silikon Vadisi'ni belirsizliğe sürükledi. CEO parasıyla birlikte gitti

Dünyanın en değerli ikinci şirketi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, yasak ilişkisi Alice Huang'ın Çin casusu çıkmasının ardından görevinden istifa etti.

Huang'ın ani ayrılığı teknoloji dünyasında şok etkisi yaratırken, şirketin hisseleri hafta başından Cuma kapanışına kadar yüzde 12,75 değer kaybetti.

CNN kanalının haberine göre bu sert düşüş, Nvidia'nın piyasa değerinden yaklaşık 573 milyar doların silinmesine yol açtı.

Nvidia yönetim kurulu, uzun süredir şirketin finans direktörlüğünü yürüten Colette Kress'i geçici CEO olarak atadı.

Krizi tetikleyen süreç, Huang'ın birden fazla evlilik dışı ilişki yaşadığına dair haberlerin ortaya çıkmasıyla başladı.

İlişki yaşadığı isimler arasında, Nvidia müşterisi Megaspeed'in eski yöneticisi olan ve ABD'li yetkililerin olası bir ulusal güvenlik riski olarak soruşturduğu Çinli iş insanı Alice Huang'ın da bulunduğu bildirildi.

Nvidia yönetim kurulu, geçen hafta pazar günü yaptığı açıklamada, Huang'ın yabancı bir istihbarat operasyonunun hedefi olup olmadığını araştıracağını duyurmuş ancak liderliğine güvendiğini belirtmişti.

Aynı gün Huang da evlilik dışı bir ilişki yaşadığını kabul etmiş, ancak karşı tarafın adını açıklamamıştı.

Ancak takip eden günlerde ABD Kongresi'nde ulusal güvenlik kaygılarının büyümesi ve Huang'ın en az bir evlilik dışı ilişkisinin daha olduğunun ortaya çıkması üzerine yönetim kurulu Çarşamba gecesi toplandı.

Ertesi sabah görevinden ayrılan 63 yaşındaki Huang, 1993 yılında bir restoranda kurucu ortağı olduğu ve 33 yıldır yönettiği şirketle yollarını ayırmış oldu.