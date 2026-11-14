Skandal Silikon Vadisi'ni belirsizliğe sürükledi. CEO parasıyla birlikte gitti
14.11.2026 11:35
Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın skandallar sonrası istifası, şirketin piyasa değerinden yaklaşık 573 milyar doların silinmesine yol açtı.
Dünyanın en değerli ikinci şirketi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, yasak ilişkisi Alice Huang'ın Çin casusu çıkmasının ardından görevinden istifa etti.
Huang'ın ani ayrılığı teknoloji dünyasında şok etkisi yaratırken, şirketin hisseleri hafta başından Cuma kapanışına kadar yüzde 12,75 değer kaybetti.
CNN kanalının haberine göre bu sert düşüş, Nvidia'nın piyasa değerinden yaklaşık 573 milyar doların silinmesine yol açtı.
Nvidia yönetim kurulu, uzun süredir şirketin finans direktörlüğünü yürüten Colette Kress'i geçici CEO olarak atadı.
Krizi tetikleyen süreç, Huang'ın birden fazla evlilik dışı ilişki yaşadığına dair haberlerin ortaya çıkmasıyla başladı.
İlişki yaşadığı isimler arasında, Nvidia müşterisi Megaspeed'in eski yöneticisi olan ve ABD'li yetkililerin olası bir ulusal güvenlik riski olarak soruşturduğu Çinli iş insanı Alice Huang'ın da bulunduğu bildirildi.
Nvidia yönetim kurulu, geçen hafta pazar günü yaptığı açıklamada, Huang'ın yabancı bir istihbarat operasyonunun hedefi olup olmadığını araştıracağını duyurmuş ancak liderliğine güvendiğini belirtmişti.
Aynı gün Huang da evlilik dışı bir ilişki yaşadığını kabul etmiş, ancak karşı tarafın adını açıklamamıştı.
Ancak takip eden günlerde ABD Kongresi'nde ulusal güvenlik kaygılarının büyümesi ve Huang'ın en az bir evlilik dışı ilişkisinin daha olduğunun ortaya çıkması üzerine yönetim kurulu Çarşamba gecesi toplandı.
Ertesi sabah görevinden ayrılan 63 yaşındaki Huang, 1993 yılında bir restoranda kurucu ortağı olduğu ve 33 yıldır yönettiği şirketle yollarını ayırmış oldu.
KONGRE VE TRUMP YÖNETİMİ ÇİN'E YAPILAN SATIŞLARI SORUYOR
İstifanın ardından Huang ve Trump yönetiminin bazı önde gelen isimleri, Nvidia çiplerinin Çin'e satışı ve transferi konusunda Kongre üyelerinin sorularıyla karşı karşıya kaldı.
Huang, 1 Aralık'ta Kongre'de kapalı kapılar ardında yapılacak oturumda ifade vermeye çağrıldı.
Kongre üyeleri, gönüllü olarak ifade vermemesi halinde Huang hakkında celp çıkaracaklarını açıkladı.
Ticaret Bakanı Howard Lutnick ise gelecek ay Senato Bankacılık Komisyonu önünde ifade vermeyi kabul etti.
SİLİKON VADİSİ 48 MİLYAR DOLARLIK DESTEĞİ KAYBEDİYOR
Huang'ın gidişi, yalnızca Nvidia hissedarlarını değil, yıllardır onun sağladığı finansman ve bilgi işlem gücüyle ayakta duran Silikon Vadisi girişimlerini de belirsizliğe sürükledi.
New York Times (NYT) gazetesinin menkul kıymet bildirimlerine dayandırdığı haberine göre Nvidia, Temmuz sonu itibarıyla aralarında OpenAI ve Anthropic'in de bulunduğu 229 özel şirkette 48 milyar dolarlık hisseye sahipti.
Şirket ayrıca girişimlere ve diğer firmalara bulut bilişim için 165 milyar dolarlık kiralama garantisi ve çeşitli finansal destekler sağlıyordu.
Girişim sermayesi fonu Theory Ventures yatırımcılarından Tomasz Tunguz, NYT'ye verdiği demeçte, durumu "Nvidia yapay zekanın merkez bankasıdır ve aniden Fed başkanı görevden ayrıldı" sözleriyle özetledi.
Yapay zeka şirketlerini destekleyen Hanabi Capital yatırımcısı Mike Volpi, Nvidia'nın bundan sonra küçük bulut şirketlerine destek konusunda daha muhafazakar davranacağını öngördü.
Volpi, "Kısa vadede piyasada biraz türbülans ve bazı Nvidia fonlarının piyasadan çıktığını görmeyi bekliyorum" dedi.
Yatırım şirketi AllianceBernstein'dan Samantha Lau ise halka arz planlayan genç veri merkezi şirketlerinin önemli bir finansman kaynağını kaybedeceğini belirterek, "Döngüsel finansmanın tanrısı kış uykusuna yatıyor" ifadesini kullandı.
Girişim sermayesi şirketi Wndr'ın ortağı Sujay Jaswa ise Huang'ın istifasını Steve Jobs'un ölümüne benzeterek, "Hepimiz için devasa bir kayıp" diye konuştu.
PİYASALARDA "YAPAY ZEKA BALONU" ENDİŞESİ
Nvidia'nın S&P 500 endeksinin toplam değerinin yaklaşık yüzde 6'sını oluşturması, yaşanan değer kaybının sıradan vatandaşların yatırım ve emeklilik hesaplarını da doğrudan etkilemesi anlamına geliyor.
Yatırımcılar halihazırda yapay zeka sektöründe patlayabilecek bir balon oluştuğundan, olası yasal düzenlemelerden ve ara seçimlerin ardından veri merkezi inşaatlarının yavaşlamasından endişe ediyordu.
Yapay zeka araştırma şirketi SemiAnalysis'in yöneticisi Dylan Patel, geçen ay San Francisco'da yaptığı konuşmada, zor durumdaki genç veri merkezi şirketlerinin Nvidia'dan aldıkları gelir garantileri sayesinde normalde alamayacakları borçların altına girdiklerine dikkat çekmişti.
Patel, durumu "Bu oldukça riskli bir durum, orada neler olacağını göreceğiz" sözleriyle değerlendirmişti.
Yatırımcılar ve Wall Street analistleri şimdi, Nvidia'nın Salı günü açıklayacağı üçüncü çeyrek bilançosunda geçici CEO Colette Kress'ten gelecek yanıtları bekliyor.