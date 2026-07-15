Sokaklarda yaşıyordu. Servet bıraktı, miras krizi başladı

Oyuncunun annesi Cathy Chase, daha önce yaptığı açıklamada kızının bağımlılık sürecinin 2016 yılında geçirdiği motosiklet kazasının ardından reçete edilen ağrı kesicilerle başladığını söylemişti.

Kızını hiçbir zaman evden kovmadığını belirten Cathy Chase, tedavi olması için defalarca girişimde bulunduğunu ancak istemeyen bir kişiyi yasal olarak tedaviye zorlayamadıklarını ifade etmişti.

Ayrıca kamuoyunda dile getirilen "ailesiyle bağlarını kopardığı" yönündeki iddiaları da reddederek, "Bir anne olarak çocuğundan asla vazgeçmezsin. Onun bir gün eve dönmesini umut etmeyi hiç bırakmadım." demişti.