Sokaklarda yaşıyordu. Servet bıraktı, miras krizi başladı
15.07.2026 09:49
35 yaşında yaşamını yitiren oyuncu Daveigh Chase'in yaklaşık 400 bin dolar değerinde bir miras bıraktığı, ancak vasiyet hazırlamadığı ortaya çıktı. Evsiz olarak ölen oyuncunun büyük serveti şaşırttı.
SOKAKLARDA EVSİZ OLARAK YAŞIYORDU
Geçtiğimiz ay 35 yaşında yaşamını yitiren oyuncu Daveigh Chase'in yaklaşık 400 bin dolar değerinde bir miras bıraktığı ancak vasiyet hazırlamadığı ortaya çıktı.
Babası, ayrı yaşadığı kızının 13 yaşından itibaren uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele ettiğini ve ölümünden önce Los Angeles'ta evsiz olarak yaşadığını anlattı.
Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne sunulan veraset belgelerine göre Chase'in annesi Cathy Chase, mirasın yöneticisi olarak atanmak için mahkemeye başvurdu.
YAKLAŞIK 400 BİN DOLARLIK MAL VARLIĞI
Mahkeme kayıtlarında Chase'in yaklaşık 400 bin dolar değerinde kişisel mal varlığına sahip olduğu, adına kayıtlı herhangi bir taşınmaz bulunmadığı belirtildi.
Başvuruda ayrıca, Kaliforniya Bağımsız Miras Yönetimi Yasası kapsamında annenin mirası yönetebilmesi ve 400 bin dolarlık teminatın onaylanması talep edildi. Duruşmanın 12 Ağustos'ta Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde görülmesi planlanıyor.
ARKASINDA VASİYET BIRAKMADI
Mahkeme belgelerine göre Chase, 16 Haziran'da Los Angeles'ta hayatını kaybetti. Belgelerde oyuncunun ölümü sırasında evsiz olduğu, son bilinen adresinin ise Kaliforniya eyaletindeki Chatsworth olduğu kaydedildi.
Ayrıca Chase'in hiç evlenmediği, çocuğunun bulunmadığı ve geride annesi Cathy Chase ile babası John Schwallier'i bıraktığı belirtildi.
ANNESİ MİRASI YÖNETECEK
Mahkemeye sunulan ayrı bir belgede Cathy Chase, miras yöneticisi olarak atanması halinde üstleneceği sorumlulukları kabul etti.
Bu görevler arasında miras varlıklarının korunması, alacaklıların bilgilendirilmesi, mali kayıtların tutulması ve mahkemeye mal varlığı envanterinin sunulması yer alıyor.
BAĞIMLILIK VE EVSİZLİKLE MÜCADELE ETMİŞTİ
Çocuk yaşta yıldızlaşan Daveigh Chase, Disney'in "Lilo & Stitch" filminde Lilo karakterini seslendirmesi ve "The Ring" filmindeki Samara Morgan rolüyle tanınmıştı.
Adli tıp raporunda oyuncunun ölüm nedeni AIDS olarak açıklanırken, kronik çoklu madde kullanımının da ölüme katkıda bulunan önemli bir etken olduğu belirtildi.
“ONU HİÇ TERK ETMEDİM”
Son yıllarında bağımlılıkla mücadele eden Chase'in Los Angeles'taki Skid Row bölgesinde evsiz olarak yaşadığı biliniyordu.
“ONU HİÇ TERK ETMEDİM”
Oyuncunun annesi Cathy Chase, daha önce yaptığı açıklamada kızının bağımlılık sürecinin 2016 yılında geçirdiği motosiklet kazasının ardından reçete edilen ağrı kesicilerle başladığını söylemişti.
Kızını hiçbir zaman evden kovmadığını belirten Cathy Chase, tedavi olması için defalarca girişimde bulunduğunu ancak istemeyen bir kişiyi yasal olarak tedaviye zorlayamadıklarını ifade etmişti.
Ayrıca kamuoyunda dile getirilen "ailesiyle bağlarını kopardığı" yönündeki iddiaları da reddederek, "Bir anne olarak çocuğundan asla vazgeçmezsin. Onun bir gün eve dönmesini umut etmeyi hiç bırakmadım." demişti.