Sonbaharın ilk dolunayı geliyor. Gökyüzünde çifte şölen

Eylül dolunayı geleneksel olarak çiftçilerin mısır hasadı yaptığı döneme denk gelmesi nedeniyle “Mısır Ayı” olarak da biliniyor.

Ancak bu yıl dolunay, Kuzey Yarımküre'de sonbaharın başlangıcını belirleyen ekinoksa yakın gerçekleştiği için daha çok “Hasat Ayı” adıyla anılıyor.

Bu isim, geçmişte çiftçilerin dolunayın güçlü ışığından yararlanarak gün batımından sonra da hasada devam etmesinden geliyor.

Hasat Ayı, ufka yakın olduğu zaman turuncu ve kehribar tonlarında görünmesiyle de biliniyor. Ancak bu renk yalnızca Hasat Ayı'na özgü değil. Ay ufka yaklaştığında ışığı Dünya atmosferinin daha kalın bir bölümünden geçtiği için herhangi bir dolunay benzer tonlara bürünebiliyor.