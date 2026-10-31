Sonsuz kaydırma davası. Meta genç davacıyla mahkemede anlaştı

Aralarında Meta, Snap, TikTok ve Alphabet bünyesindeki YouTube'un da yer aldığı teknoloji devlerinin platformlarını zorlantılı kullanımı teşvik edecek şekilde kurduğunu öne süren gençlerin açtığı süreç, Los Angeles'taki ikinci pilot yargılama niteliğini taşıyor.

Davacılardan Illinois eyaletinde yaşayan 16 yaşındaki S.J. ile Mississippi'den 18 yaşındaki K.D.B., daha önce dosyadaki diğer şirketler olan TikTok ve YouTube ile de uzlaşma sağlamıştı.

Her iki davacı, YouTube'u henüz 3 yaşında, diğer platformları ise yaklaşık 9 yaşında kullanmaya başladıklarını ve otomatik video oynatma ile sonsuz kaydırma gibi özellikler yüzünden zorlantılı kullanım alışkanlıkları edindiklerini ileri sürüyor.

Platformların gençleri bağımlı kılacak şekilde kurgulandığı iddialarını tümüyle reddeden teknoloji şirketleri, uygulamaların gençlerin kendilerini güvenle ifade edebileceği alanlara dönüşmesi amacıyla gerekli önlemleri aldıklarını savunuyor.

Şirketler gerek federal gerek eyalet mahkemelerinde bireyler, okul bölgeleri, belediyeler ve diğer kamu kurumlarınca açılan binlerce benzer davayla mücadele ediyor.

Davacı kurumlar ve şahıslar, teknoloji firmalarının çocukları platformlarına bilerek bağımlı hale getirmeye çalıştığını, bu durumun da anksiyete, depresyon ve intihar vakalarıyla derinleşen bir gençlik ruh sağlığı krizine yol açtığını iddia ediyor.