Sosyal medya algoritmaları mahkemelik oldu. Binlerce davanın devam etmesine izin verildi

Mahkeme ayrıca Meta'nın çarşamba günü başlaması planlanan başka bir davanın ertelenmesi talebini de reddetti.

29 eyaletin başsavcısı tarafından açılan davada Meta; çocuklara ait verileri yasa dışı biçimde toplamak ve kullanmak, sosyal medya platformlarını genç kullanıcıları sürekli çevrim içi tutacak şekilde tasarlamak ve platformların güvenliği konusunda tüketicileri yanıltmakla suçlanıyor.

Meta, temyiz başvurusu sonuçlanmadan söz konusu davanın başlamaması gerektiğini savunmuştu.

Ancak temyiz mahkemesinin kararıyla davanın önündeki önemli hukuki engellerden biri kaldırılmış oldu.

Davacıları temsil eden avukatlar Lexi Hazam ve Previn Warren, kararın Meta'nın bu hafta başlayacak yargılamayı engelleyebilmek için kullanabileceği son önemli "usule ilişkin çıkış yolu" olduğunu belirtti.

Avukatlar, davada kamuoyunun Meta'nın ürünlerinin çocuklar üzerindeki etkilerine ilişkin ne bildiğini, bunu ne zaman öğrendiğini ve bu bilgiler doğrultusunda nasıl hareket ettiğini görebileceğini savundu.

META'YA 567 MİLYON DOLARLIK KARAR

Karar, Meta'nın New Mexico'da açılan başka bir davada önemli bir yenilgi yaşamasından günler sonra geldi.

New Mexico'daki bir hakim, Meta'nın eyalette "kamusal zarar" yarattığına hükmetmiş ve şirketin gençlerin ruh sağlığı için oluşturulacak bir fona 567 milyon dolar ödemesine karar vermişti.

Meta'ya ayrıca genç kullanıcıların güvenliğini artırmaya yönelik yeni önlemler uygulama yükümlülüğü getirilmişti.

Meta, temyiz mahkemesinin son kararına ilişkin yorum yapmazken TikTok da kararın ardından yöneltilen sorulara hemen yanıt vermedi.